「#手抜きごはん」馬場典子アナ、ごはん・みそ汁・おかず１品の一汁一菜の手料理を披露「いいバランス」「立派な献立ですよ」

「#手抜きごはん」馬場典子アナ、ごはん・みそ汁・おかず１品の一汁一菜の手料理を披露「いいバランス」「立派な献立ですよ」