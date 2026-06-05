「#手抜きごはん」馬場典子アナ、ごはん・みそ汁・おかず１品の一汁一菜の手料理を披露「いいバランス」「立派な献立ですよ」
フリーアナウンサーの馬場典子（52）が3日、自身のインスタグラムを更新。「いつもはひと鍋、ひと皿、が中心ですが 一汁一菜 でも時間は同じ15分くらいで出来ました」と書き出し、玄米ごはん、みそ汁、おかずが並ぶ“手作りごはん”の食卓を披露した。
【写真】「いいバランスの料理」「おいしそう」 一汁一菜の“おうちごはん”披露の馬場典子アナ
今回の献立の主役について「実はメインは梅酒の梅」と明かし、「10年以上漬け込んでいて梅酒マスターに怒られました（笑）たしかに久しぶりに飲んだら種から渋み苦味がしっかり出てる」「お好みですが3ヶ月くらいで引き上げるのがオススメだそう」と告白。
今さらながら引き上げて種を取り、保存していたというその梅を活用すべく「焼いた豚肉に荒く刻んだ梅酒の梅と醤油とみりんを水で調整したものを絡めて えのきも絡めて 旨み酸味甘みすべてが調和して 適当な量で超簡単で超美味しい」と、梅を使った肉料理のレシピを披露した。
さらにこだわりの一品であるみそ汁については「ごま油で具を炒めたので 茄子は短時間でとろりと柔らかく キャベツは味濃くシャキシャキ感も残って ごま油とみむろ杉の酒粕で味も栄養価もまろやかさもアップ こま切れの生姜が時々最高のアクセントでした」と、細やかな調理のコツを解説。
主食には「まとめて炊いたものを蒸し直しただけ」という発芽させた玄米ごはんを合わせ、「珍しく、糠漬けも細々続いてます」と、体への優しさが詰まったこだわりのライフスタイルをのぞかせた。
「#手抜きごはん」と謙遜する馬場アナだが、コメント欄には「すごく美味しそう」「立派な献立ですよ」「いいバランスの料理」「魅力的な食事」などの声が寄せられている。
【写真】「いいバランスの料理」「おいしそう」 一汁一菜の“おうちごはん”披露の馬場典子アナ
今回の献立の主役について「実はメインは梅酒の梅」と明かし、「10年以上漬け込んでいて梅酒マスターに怒られました（笑）たしかに久しぶりに飲んだら種から渋み苦味がしっかり出てる」「お好みですが3ヶ月くらいで引き上げるのがオススメだそう」と告白。
さらにこだわりの一品であるみそ汁については「ごま油で具を炒めたので 茄子は短時間でとろりと柔らかく キャベツは味濃くシャキシャキ感も残って ごま油とみむろ杉の酒粕で味も栄養価もまろやかさもアップ こま切れの生姜が時々最高のアクセントでした」と、細やかな調理のコツを解説。
主食には「まとめて炊いたものを蒸し直しただけ」という発芽させた玄米ごはんを合わせ、「珍しく、糠漬けも細々続いてます」と、体への優しさが詰まったこだわりのライフスタイルをのぞかせた。
「#手抜きごはん」と謙遜する馬場アナだが、コメント欄には「すごく美味しそう」「立派な献立ですよ」「いいバランスの料理」「魅力的な食事」などの声が寄せられている。