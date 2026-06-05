「Iカップの超新星」山田あい、木の下で佇む姿に…衝撃の声「まるでAI加工」「マンガみたいな体！」
「Iカップの超新星」の愛称で知られる、グラビアアイドルの山田あいが、5日までに自身のインスタグラムを更新。ボディラインがあらわになったショットに注目が集まっている。
【写真】「Iカップの超新星」として活躍している山田あい
山田は「晴れろおー！」との文言とともに、木の下に佇むショットを公開。ファンからは「まるでAI加工だね〜笑」「マンガみたいな体！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■山田あい
2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。「Iカップの超新星」として24年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa〜i』が発売中。
【写真】「Iカップの超新星」として活躍している山田あい
山田は「晴れろおー！」との文言とともに、木の下に佇むショットを公開。ファンからは「まるでAI加工だね〜笑」「マンガみたいな体！」などといった感想が相次いで寄せられている。
■山田あい
2003年9月11日生まれ、東京都出身。身長160cm。「Iカップの超新星」として24年12月にグラビアデビューし、一気に人気グラドルの地位を固めた。趣味は旅行、写真、調味料探し、ダーツ。ファースト写真集『Ohaa〜i』が発売中。