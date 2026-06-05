2026年4月6日、映画『プラダを着た悪魔2』の来日スペシャルイベントに臨む（左から）メリル・ストリープ、アン・ハサウェイ、K（& TEAM）／写真：産経新聞社

映画『プラダを着た悪魔2』が大ヒットしている。ファッション誌の編集部を舞台にしたこの映画は、日本では公開（5月1日）から1カ月足らずで興行収入40億円を突破。全国の週末興行成績を見ると、公開5週間を経て、3位にランキングしている（2026年6月1日発表、映画.com）。

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前作の興収17億円から大躍進、ハリウッドの「偏見」を覆し大ヒットを狙う背景

前作（『プラダを着た悪魔』、以下「1」）が人気だったから、前作ファンが映画館につめかけているのだろう、という見立てもできる。だが数字を見ると、「1」の国内の興行収入は17億円程度と、実は「大ヒット」とは言えないものだった。公開後にDVDが売れるなどして、熱心なファンを獲得しつづけた稀有な映画だ。

そして「1」の公開から20年、満を持しての「2」公開。シリーズものが前作を超えるのは一般的に難しいとされるが、興行的には「1」をあっさりと超えていった。

この現象はやはり、熱狂的なファンの推しによるものだけでなく、「プラダを着た悪魔2」という映画としての力によるものでもあるだろう。加えて時代とシンクロしたことも大きいだろう。それらについて考えたい。

ちなみにこのシリーズは日本に限らず、世界中で大ヒットしている。

「1」はそもそも、それほど大きな予算がかけられた映画ではなかった（推定3500万ドル、現在の為替水準で約55億円に相当）。主役のメリル・ストリープが、「女性に関する映画は興行収入に限界があると、ハリウッドでは考えられている」ということを語っている＊注。

＊注：クーリエ・ジャポン（『プラダを着た悪魔』の出演者たちが語る女性の野心と「上司」という存在）

しかし、そんな思い込みを覆す「1」の成功によって、「2」の予算は爆発的に増え（約1億5000万ドル、約237億円）、それに応える成功を手に入れようとしている。そうした点でも稀有な映画なのである。

レガシーはどう生き残るのか、生き残る必要はあるのか──雑誌の苦境とAIの脅威

『プラダを着た悪魔2』は、時代の変化を受け入れ立ち向かう物語として、もう一つは、女性のリアルなキャリアという点で、多くの人を惹きつけていると感じる。

その話をする前に、「1」の内容からおさらいしておく。

（編集部より：以下「2」の具体的なラストには触れていませんが、内容に触れていますのでご注意ください）

ニューヨークのファッション業界の頂点に君臨する雑誌『ランウェイ』編集部を率いるのは、“悪魔”と呼ばれるカリスマ編集長・ミランダ（メリル・ストリープ）である。ここに、ジャーナリスト志望のアンディ（アン・ハサウェイ）がアシスタントで雇われる。

アンディはファッションに興味がないどころか、高級ブランドを軽蔑すらしていた。それでも、一流誌で働くことが、その後のキャリアにプラスになると考えて、ミランダのアシスタントとして奮闘することになる。

ミランダの悪魔ぶりはこうだ。出社するやいなや自分のコートと鞄をアシスタントの机に投げつける、急きょ用意させた食事に手を付けない、休日でも深夜でもおかまいなく電話をかける……などパワハラそのもの。

しかし仕事においては一流で別格。アンディは、理不尽で過酷できらびやかな世界に少しずつ魅せられ、“悪魔”に認められていくが、紆余曲折をへて、ジャーナリストへの道を一歩踏み出す──ところまでが「1」だった。

それから20年。調査報道の名誉ある賞を受賞するほどジャーナリストとして活躍していたアンディが、『ランウェイ』編集部に戻ってくる。報道記者として働いていたメディア企業を解雇されたからだ。一方、70代になってなおミランダが君臨する『ランウェイ』もまた苦境に立たされていた。どちらも直面しているのは出版不況、雑誌の苦境である。

映画『プラダを着た悪魔2』来日スペシャルイベントでファンに手を振るアン・ハサウェイ（2026年4月6日、写真：産経新聞社）

「1」も「仕事映画」と呼ばれたが、同時にファッション映画でもあった。「2」は、より「仕事映画」の側面を強め、ビジュアル的にはキラキラしたファッション映画であるものの、内容的には雑誌映画だと私は見た。

映画の中でも示されているように、高級ブランドは売れている。だが、高級ブランドを紹介する「雑誌」は売れなくなった。オンライン記事は読まれるが、それは手間暇をかけた取材記事ではなく、いわゆる「こたつ記事」「煽り記事」ばかりだ。AIの進化も著しい。

一方で、仕事ができることがパワハラの言い訳にはならなくなったし、コンプライアンス遵守が広がった。時代の構造的変化に直面したレガシー（＝ミランダや雑誌）はどうやって生き残るのか。あるいは生き残る必要はあるのか。それが「2」の一つのテーマである。

映画『プラダを着た悪魔2』来日スペシャルイベントでファンに手を振るメリル・ストリープ（2026年4月6日、写真：産経新聞社）

マーケットは愚かではないけれども高潔でもない──市場主義が脅かす文化の多様性

そうしたテーマは、時代の変化が激しい昨今、雑誌業界に限ったことではない。また、たとえ自分が身を置く業界は調子がよくても、自分自身がそうだとは限らない。つまり普遍的である。それを、きらびやかなファッションに包み、目にも楽しくポジティブに見せてくれるのが、この映画のすばらしさだ。だから「私も頑張ろう」と思えるのだ。

映画では、『ランウェイ』の買収劇が展開される。そこでは、自身の華麗なる学歴を披露するマッキンゼーのコンサルタントや、米国の某IT長者や大富豪を彷彿させる人物らが登場する。

彼らのファッション観、おそらく人生観も仕事観も、長年ミランダや『ランウェイ』が培ってきたものから程遠いところにあるが、そんな彼らの力（主に金の力）に、レガシーがひれ伏さざるを得ないところまできている。

いわば新旧の対決は、日本人にとってもリアルで面白い。同時に、どちらの立場で見るかによって、評価は異なるだろう。

実際、この映画は、SNSでは賛否が分かれている。賛否の内容はさまざまであるが、例えば雑誌を守ろうとするミランダやアンディの奔走を、「苦境に立ち向かう姿」と応援・共感する人もいれば、これまで有効な手を打たなかった彼らの甘さや無策を指摘したくなる人もいるだろう。

具体的な内容は伏せるが、最終的な『ランウェイ』の結末についても、賛否は分かれると思う。これはお花畑なのか、雑誌の敗北なのか、あるいは未来なのか。

では、日本の当事者はどう見ただろう。大手出版社に勤務する元雑誌編集者の役員は「カリスマだったミランダが遺物扱いされる流れは沁みるところがあります」と語りながらも、「盛者必衰に何の不思議もない」と、映画のリアリティを指摘する。

「マーケットというのは愚かではないけれども高潔なわけでも高尚なわけでもないので、市場主義は文化の多様性なんて担保しない。むしろ逆に作用することもあるということなのだろうと。ジャーナリズムも効率性には抗い難いということでしょうね。

アンディがジャーナリズムに目覚めた後に戻ってくるっていうのも、あのエンディングもご都合主義のストーリーですが、文化や芸術というのはルネサンスの頃から庇護者があってこそなのだという意味では、普遍の真理を描いているといえそうです」

『プラダを着た悪魔2』には、ミラノのファッションウイークの最中、『最後の晩餐』の壁画が見下ろす空間で食事するシーンが出てくる。言わずと知れたレオナルド・ダ・ヴィンチの名画は、さまざまな点でこの映画のメタファーとして機能している。真の芸術は時を超え、人間に真理を伝えることが示されるのだ。

未婚、薄給、40代でアポ取り…映画が突きつける女性のキャリアのリアル

最後に、彼女たちのキャリアについて問いたい。「1」が20代のアンディの、仕事を通じての成長物語だったとしたら、「2」は〈人生で下した選択がもたらす現実に向き合う成熟した女性たちの物語〉だと、デビッド・フランケル監督は述べている。

「1」で『ランウェイ』を飛び出したアンディは、20年間、ジャーナリストとしてキャリアを築いてきた。だが、不安定な境遇は続き、私生活では水の出にくいアパートに住み、未婚（卵子凍結中）。仕事では、いまだアポ取りもやる。このキャリアや人生を成功とみるかどうかもまた、人によって変わるだろう。

仕事も結婚も子育ても両立している女性にとっては、アンディの20年は、物足りないものに感じるのかもしれない。だが、そうできた人ばかりではない。とりわけアンディの年齢（45歳）は、日本では就職氷河期世代にあたる。彼女の生き方はむしろリアルだと感じたし、共感した。

そもそも、この映画の始まりは、ファッション業界に興味のなかったアンディが、ファッション誌の最高峰『ランウェイ』に入るところからだった。

自分が興味のないこと、やりたくないことであっても、目の前の仕事に全力投球しなければいけないときはある。そうした仕事の「基本」から、長く働き続けるために必要なのは「ビジョン」や「アイコン」だというキーワードが示されるこの映画は、まぎれもなく、仕事映画である。

もう一人の主役、アンディのライバル・エミリーについては、SNS上では「パパ活」と揶揄される状況が出てくる。なりふりかまわず自らの野心に正直なのが彼女の良さである、とファンとしては言わせてもらいたい。

一方、“悪魔”と恐れられたミランダのキャリアは輝かしいものであるが、歳を重ね、優しさや弱さを見せるようになった。それは「人間らしさ」「人間臭さ」でもあるとともに、彼女もまた「普通の人」になったという評価もあるだろう。いずれにせよ、誰しも歳には勝てないという一つの真理がここにある。

総じて彼女たちのキャリアも人生も、完璧ではない。つまり成熟とは、完璧なことではない。なぜならミランダが終盤にしみじみと言うように、何かをとれば何かが犠牲になるからだ。

ただ、仕事を愛する彼女たちは、それでも前に進み続ける。そして、それでいいのだということを、この映画の大ヒットが物語っている。

筆者：砂田 明子