女優の飯島直子がプライベートショットを公開して反響を呼んでいる。

５日までに自身のインスタグラムを更新した飯島は「こちら おだやかなくもり空 台風一過 きのうの豪雨がウソのようです むかしは『台風一家』と思っていました それはそれは勇ましい家族のことをこう呼ぶのだと信じていました おそろしい思いこみ まだまだ油断できないのでみんな十分に気をつけてね」と呼びかけると、続けて「そんな雨の中、用事すませひさしぶりにスーパーで野菜を購入 見ためブロッコリーの痩せ形 スティックセニョール なまえもスゴイですね モデルか 歯ごたえあり美味（おい）しかったです そして三日前、サラダ用に切っておいた野菜を汁に タマゴパンはレンジで一分 チーズを入れたらコクが出てマヨネーズ半分ですみました」とつづり、料理の写真などをアップ。さらに顔にパックを貼った写真も披露した。

この投稿には「直子さん パックしても可愛い 綺麗だわ〜」「台風一家だと私も以前は思ってました〜 お仲間がいて嬉（うれ）しいです」「今日も直子さんのアップにほっこり日和です」「カフェみたいなご飯で美味しそう」などのコメントが寄せられている。