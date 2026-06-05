国会での安定的な皇位継承に向けた議論が大詰めを迎えている。皇統の存続のために何が必要なのかに関心が高まるなか、次世代で唯一の皇位継承資格者である悠仁さまの置かれた状況をめぐり、有識者らから懸念の声があがっている。「皇位継承への備えは進められているのか」――そんな危惧が生じているのは、なぜなのか。【前後編の前編】

【写真】北海道留寿都村で紀子さまとともにスキーをされる悠仁さま。子どもたちとかるたで交流する様子なども

サークル内でのSNS使用ルール厳格化

大学2年生となり、学業と公務の両立に勤しむ秋篠宮家の長男・悠仁さま。5月27日には筑波大での授業を終えてから帰京し、国賓のフィリピン大統領夫妻らをもてなす宮中晩餐会に初めて出席した。

筑波大ではバドミントンサークルの活動にも積極的に参加しており、忙しい日々を送っている。

「任意参加の朝練に出るなど、悠仁さまの熱心な活動ぶりやおおらかな人柄が周りの学生たちに慕われています。1年生の時はモップがけやシャトル拾いにも一生懸命でした。今年4月には2年生が担当する新歓イベントにも参加していました」（同じサークルの学生）

昨年11月には、サークル内の年納めイベントで女子学生とダブルスを組み、優勝したことが報じられた。今年1月中旬には、初めて出席した「歌会始の儀」を終えたその足で、群馬県でのスキー合宿に参加している。

そんななか、同サークル内では最近、悠仁さまへの配慮と見られる動きもあるという。

「今年度からサークル内でのSNS使用ルールが厳格化され、部内の個人情報や写真について情報漏洩があった場合は最悪の場合、退会になるくらいの厳罰が科されると聞きました。昨年までは明言されていなかったことなので、悠仁さまを考慮した対応だと認識されています」（同前）

この件について宮内庁に問い合わせたが、「お答えする立場にありません」（総務課報道室）とのことだった。

同サークルは頻繁に飲み会を開くというが、悠仁さまがいる場では20歳以上の学生もお酒を控えるようにするなど、悠仁さまを気遣うムードが定着しつつあるようだ。

悠仁さまは学業にも邁進している。

悠仁さまが学ぶ筑波大生命環境学群生物学類ではこの夏、2年生と3年生対象の動物分類学の野外実習が5泊6日の日程で予定されているという。

「野外実習は昆虫の採集や標本づくり、解剖や観察などを通じて分類や進化の基礎を学ぶ内容。悠仁さまの興味の分野なので、参加されるのではないか」（生物学類の学生）

参加の有無について宮内庁は「承知していない」（総務課報道室）としたものの、「悠仁さまは野外で集中して昆虫について学べる機会を楽しみにしているそうです」（大学関係者）との声も聞こえてきており、悠仁さまの学習意欲の高さが窺える。

皇室典範改正は悠仁さまの皇位継承に影響せず

サークル活動を含め充実した大学生活を送る悠仁さまだが、同時に、皇位継承順位第2位として皇室の次代を担う準備も進めなくてはならない。

世論調査では女性天皇支持が8割を占め、今上天皇の長女・愛子さまへの皇位継承の「待望論」も根強いが、現行の制度で皇位継承は「男系男子に限る」と定められ、次世代の皇族でその立場にあるのは悠仁さま一人だ。

「現在、国会では安定的な皇位継承に向けた皇族数確保策をめぐり、『立法府の総意』の取りまとめに向けた議論が進んでいます。議論されているのは『女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する』案と『旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎え入れる』案についてで、今国会中の皇室典範改正を目指しています」（宮内庁担当記者）

今回の皇室典範改正は悠仁さまの皇位継承に直接影響するものではない。宮内庁担当記者が続ける。

「旧宮家の男系男子を養子に迎える案と関連させるかたちで、旧宮家の男系男子を『愛子天皇』の婿養子とするかたちで男系の皇位継承を維持するシナリオも報じられていますが、実現にはまた別の皇室典範改正が必要。愛子さまご本人の意向もわからない以上、現実味があるとは言えません」

悠仁さまが将来、重責を担うことになると考えられるなかで指摘されているのが、天皇となるための「帝王学」の習得が足りていないのではないか、という懸念だ。

（後編に続く）

※週刊ポスト2026年6月19日号