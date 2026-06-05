英語で「もう十分だよ」は何て言う？ 満足している時や制止する時に役立つ英語表現

初心者でも覚えやすい簡単フレーズでありながら、確実に伝わる英会話を提案している、人気オンライン英会話スクール講師・mamiさんによるFRaU web連載「 シンプルなのに伝わる英会話レッスン 」（毎週金曜更新）。

相手に何度も同じことを言われたときや、お腹いっぱいでもう食べられないときなどに、「もういいよ！」「もう十分です」と言うことがありますが、英語だとどのように表現するのでしょうか。覚えておくと役立つシンプルフレーズをいくつか紹介します。

★mami流・英語を話すときの心得★

「間違えないように言わなきゃ」と気負う必要は全くありません。一番大事なのは「相手に伝えること」。カタコト英語でも問題ナシ！ 「英語がしゃべれないから……」と、困っている外国人を見て見ぬふりせず、積極的に話してみましょう。

「もう十分だよ／もういいよ」の英語表現

「もう十分だよ」「もういいよ」と英語で言いたいとき、どのようなフレーズが思い浮かびますか？ 相手の行動を遮りたいのか、それともお腹がいっぱいで断りたいのか……シーンに応じた自然な一言を紹介していきます。

【1】 That’s enough. 「もういいよ／もう十分だよ」

【解説】「enough（十分だ）」という英語を使った表現。相手の行動を止めたいときや、「それ以上は必要ない」と伝えたいときに使える表現です。少し強めに聞こえることもあるので、言い方には注意しましょう。

【2】 I’m good. 「もういいです」

【解説】飲み物や食べ物をすすめられたときなどに、「もう十分です」とやんわり断る言い方です。たとえば、「Do you want some more coffee? （コーヒーもう少しいる？）」「I’m good, thanks.（もう大丈夫、ありがとう）」のように、相手を傷つけずに断ることができます。

【3】 Cut it out. 「もうやめて／いい加減にして」

【解説】相手がしつこく何かをしてきたときに使う、少し強めの表現です。「Stop it.」に近いですが、イライラしているニュアンスが含まれます。強めの言い方なので、目上の人や丁寧な対応が必要な場面では避けたほうが安心です。

今週はここまで。mamiさん監修「シンプルなのに伝わる英会話レッスン」は毎週金曜日に更新！

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