ALSで体を動かせない声優が「どうしても夜中に寝返りを打ちたい」。克服するための「すごい工夫」

“ALS(筋萎縮性側索硬化症)と言う難病は

この記事に書かれている通りに

ジワジワジワジワと動かなくなります

そして回復する事は無いのです

だからこそそのときにできる事を工夫していきます♪

それで前に進んでいくのです♪（＾Ｏ＾）”

2026年5月31日に声優の津久井教生さんがXにしたポストだ。津久井教生さんが自身の体に異変を感じたのは、2019年3月のこと。検査入院の末、2019年9月に感覚はあるままに体が動かなくなっていく難病「ALS（筋萎縮性側索硬化症）」だと告知をされた。

2020年4月より2022年12月まで、最初は手でタイプして、手が動かなくなったら口に割り箸をくわえて打ち込んで連載をしていた。2022年12月には呼吸困難となり、気管切開を決断。その後は視線入力で原稿を寄せた。60万字におよぶ膨大な原稿を加筆修正し、さらに「声の出し方」や「あとがき」などを視線入力で書き下ろしてまとめたのが『ALSと笑顔で生きる。 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』だ。

「ALSになるとはどういうことなのか」「介護される人の本音は」「気管切開や胃ろうをした人の感想」といったことは、なかなか当事者の生の声を聞くことができない。本書はそういう生の声に加え、声優養成所で長く教えてきた津久井さんが「声の出し方」のノウハウも詰め込んだ、実用エッセイでもあるのだ。

津久井さんの5月のX投稿は、「工夫」のひとつ、「サイン色紙を書く」に至るまでを伝えた記事を受けてのものだ。確かにALSは少しずつ体が動かなくなることで、できなくなることが増えていく。津久井さんはいまサインをすることができなくなっているので、地元の書店さまにサイン色紙を作りたいとなったときに、過去のサインをビジュアル化して写真とオリジナルの千社札をはり、色紙を作成したのだ。

誰でも年を重ねたりするとできなくなることは増えてくる。それで何かを諦めるより、工夫をすることで別の道が見えるということを、津久井さんは体現しているのだ。

そこで本書『ALSと笑顔で生きる。』より、津久井さんが寝返りのことで悩んだ時の「工夫」について抜粋でご紹介する。

昔は睡眠時間が短かった

昔は睡眠時間が5時間くらいでした。夜中の一時すぎに寝て、朝6時すぎには起きる感じです。さらに忙しくなると、睡眠時間を削って3時間くらいにするのはざらでした。少し自分を痛めつけることで悦に入っていた部分もあります。「こんなに忙しい」「こんなに頑張っている」「寝不足になっている自分がカッコいい」というような感じです。

周りのALS患者の方の中にも、私と同じようにバイタリティーが溢れすぎてあまり寝ていなかったという方もいらっしゃいました。もちろんALS罹患との関連性はわかりません。いずれにせよ健康的でいられるはずもなく、私は30代半ばで大きく体を壊して「敗血症・多臓器不全」と診断されて危篤状態になりました。

このときは体重が47キロを切り、さすがに死を意識しました。そこから立ち直った後、50歳くらいまでは「なるべく睡眠時間を取って、体の修復ができるようにする」と心がけるようになったのです。これは医師からのアドバイスでもあり、生活改善が大切であると、このときに感じたのも事実です。

寝返りってすごい

ALSに罹患してから、私はベッドにいる時間が長くなってきました。そうなってから眠れない要因として悩まされたのは「寝返りが打てない」ということでした。寝返りできないことが睡眠の妨げになってしまうのです。きっともともとの寝相タイプにもよるのでしょうが、それまで比較的寝相が良く、寝返りは多くなかったタイプの私でも「あぁっ、寝返り打ちたいな」と感じて目が覚めるくらいです。

人間は実は、寝ている間に自然と寝返りを打っており、それをしないと体が異変を感じて脳に連絡してしまい、それで起きてしまうようです。そのことを、2021年に入って感じるようになりました。ALSに罹患した初期のころは、ストレス性の眠りの浅さで目が覚めることもありました。そのときは、ストレッチと呼吸トレーニングを眠くなるまで、ゆったりとした気持ちで実践することによって、また眠りに戻ることができていました。

しかし、「寝返りが打てない」ことは自分では対策のしようがないのです。誰かの力を借りて寝返りを打たせてもらう以外に方法はありません。初めてこの状態になったときは、一時間半くらい「寝返りを打ちたい感覚」と闘っていました。さらに、ひとつの部分に体重がかかるとそこが反応して痛みや痺れが出てしまうことにも悩まされました。私の場合は動かないでいると右足の踵に頻繁に痛みが出るようになりました。

夜中に寝返りが打ちたくて妻を起こしてしまう

「疑似寝返り」とは、私が勝手に命名した技です（笑）。

現在は自動寝返りベッドなど介護用品も充実してきています。それほど寝返りは重要な体の動作なのです。

私は足から始まる下肢タイプのALSだったので、早い段階から寝返りが打てない状態になって苦しみました。寝返りが打てないとなると、やたらと脳みそが「寝返りが打ちたい」と言ってくるようになるのです。寝返りは睡眠のときに必要な行為なんだなと、ALSになって改めて思いました。寝返りが打てないと寝つきが悪い……どころか、私は「寝返りが打てない」と感じた後、眠れなくなってしまいました。

寝返りで、こんなに苦しむとは思いませんでした。しばらく我慢していると、血液の流れが悪くなったときのように足がジンジンしてきます。まるで正座をしてしびれたような感じになるのです。やたら体の一部分が熱く感じたり冷たくなっていくような感じになってきます。寝返りというものは、同じ姿勢でいて寝苦しくなるその前に自然に打っているものだったのだと実感したのでした。

ですから、ひどいときには2時間おきくらいに「寝返り打たせて」と妻を起こしてしまっていました。この「寝返りを打ちたい」という感覚は常にではないのですが、私の場合は何かのスイッチが入ったかのように強迫観念のようになってしまうときもあったのです。

知識もそれに拍車をかけていたかもしれません。寝返りを打たないでいると褥瘡（床ずれ）になって、そこから感染症になるのではないか？という不安が膨らんでくるという感じです。私自身も寝返りが打てずに参っていましたが、いつ「寝返り打たせて」とお願いをしてくるかもわからない私のために待機している妻が1番大変でした。

「疑似寝返り」は工夫の真骨頂

そこで何か工夫できないかと思って考え付いたのが「疑似寝返り」なのでした。

何を使ったかというと、導入していた電動介護ベッド・パラマウントベッドです。パラマウントベッドは自分の寝る状態やそのときの姿勢に合わせて角度を調節できるベッドです。「（背とひざの）連動」「頭」「足」「高さ」のボタンでそれぞれ変えられます。さまざまな作業をするために上半身を起こしたり、足の疲れを取るために足を上げたりするのが定番の動作です。

私も導入初期のころは、まさにシンプルな「定番の動作」だけしか使っていませんでした。だからなんでこんなに上げ下げのボタンがあるんだろうと思っていました。

ところがこの4つの上げ下げを利用して、あたかも寝返りを打ったような感覚を脳に伝えさせて、脳を納得させる方法を見つけたのです。

たしかに横への寝返りではありません。でも前後の動きや足の上げ下げ、上半身の上げ下げに合わせて、連動なども組み合わせていくのです。この動きの刺激を自分の背中と腰と足の接地面の感覚に合わせて送り、あたかも寝返りを打ったような指令を脳に送るのです。これが私の発明（？）した疑似寝返りです。

最適な組み合わせを見つけるまでにちょっと時間はかかりましたが、組み合わせを探すこと自体も脳に「寝返り方法を見つけている」と暗示をかけていくことになると思います。

気にしていた褥瘡もよほどの長時間同じ体勢でいたり、褥瘡部分の発見が遅れない限り大丈夫だということを脳に言い聞かせました。こうして過度な不安による「寝返りを打ちたい欲求」を緩和し、「寝返りは打てているから大丈夫」と思い込ませるようにしたのです。

一連の疑似寝返りをした後にかなり大げさに「あぁー気持ちいいー」と思うようにもしました。

このときあったリスクはパラマウントベッドのリモコンが、手が動かなくなって取れないために、常に胸の上にあるということです。でもたいしたことではありません。これにより、寝返りのために妻を起こすことが、リモコンのボタンが押せるうちはなくなったのです。

こういう工夫をして、できないことをできるに近づけたのです。

1週間に2センチずつ腕が上がらなく…ALSの「ニャンちゅう声優」が体が動かなくても「サイン色紙を作る」まで