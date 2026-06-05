Gカップ軽トラ女子・三田悠貴“徳島旅”オフショット サウナ＆美尻ショットに反響
“軽トラ女子”として知られる三田悠貴が、5日までに自身のインスタグラムを更新。2日放送のCBCテレビ『道との遭遇』（毎週火曜 後11：56）内のコーナー「軽トラ女子三田悠貴の四国一周旅」に出演した際のオフショットを公開した。
【写真】美尻ショットも！徳島旅を堪能した三田悠貴
三田は「TVerにて #道との遭遇 全国放送中です。今週の#軽トラ女子 四国一周旅は徳島にて蔵サウナと徳島ラーメンをお届けしてます♪まだみてない方はぜひご覧くださーい」と写真を添えて投稿。大胆な美尻ショットなどに「かわいい！」「最高です」などといった声が寄せられている。
地元に軽トラを持つ三田が、軽トラで四国を一周する同企画。この日の放送では、徳島県佐那河内村を走る様子からスタートした。三田は、運転をしながら「友達とすだちそばを食べに行った時の話なんやけど…」と軽快なトークも飛び出した。その後、徳島県の“蔵スモークサウナ”へ。「あったか！蔵の中のサウナだけあって、暗いね」との感想もありつつ「木の匂いがムンムクムンムク」と堪能した様子だった。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。
【写真】美尻ショットも！徳島旅を堪能した三田悠貴
三田は「TVerにて #道との遭遇 全国放送中です。今週の#軽トラ女子 四国一周旅は徳島にて蔵サウナと徳島ラーメンをお届けしてます♪まだみてない方はぜひご覧くださーい」と写真を添えて投稿。大胆な美尻ショットなどに「かわいい！」「最高です」などといった声が寄せられている。
番組の模様は、TVerにて公開されている。
■三田悠貴
1998年5月7日生まれ。岐阜県出身。身長156cm。趣味＝ウォーキング、料理、運転。特技＝バドミントン。Gカップの圧倒的BODYは今回のRIPガールズの中でもNo1。近年はグラビア以外でも軽トラ女子として話題に。