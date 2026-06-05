ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手（34）は4日（日本時間5日）、3試合連続で先発メンバーから外れた。チームは、右肩の痛みを引き起こしている右肋骨の骨挫傷について、より詳しい診断結果を待っている。AP通信が報じている。

アーロン・ブーン監督は、ダラスの血管外科専門医であるグレゴリー・パール医師の見解を待っていると明かした。「専門分野の賢い人たちがたくさん関わっているし、その先生も何州も離れた場所にいる。我々は辛抱強く待つしかない」。ジャッジは5日朝にCT検査を受けた。また、週の前半には専門医の診察を受け、その際にMRI検査も実施した。

骨挫傷は、1日のオフ日に検査を受けた際に初めて判明した。「私は医者ではないので、詳しい仕組みは分からない。でも正しい診断を下すために、多くの人が関わっている」とブーン監督は話した。

ジャッジは2020年3月にも右肋骨の疲労骨折と診断された経験がある。この負傷は2019年9月にダイビングキャッチを試みた際に発生していたが、新型コロナウイルスの影響で2020年シーズン開幕が延期されたため、結果的に試合を欠場せずに済んだ。

今季のジャッジは打率.248、17本塁打、38打点。アメリカン・リーグMVPを3度受賞している主砲だが、5月10日以降の18試合では本塁打が1本のみ。5月24日のタンパベイ・レイズ戦ではサヨナラの2ランを放ち、11試合続いていた本塁打・打点なしの期間を終わらせた。4日の試合はヤンキースが2対1でガーディアンズ相手に勝利している、