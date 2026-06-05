今週は日テレ系が地球のためにいいことを考える「グッド・フォー・ザ・プラネット・ウィーク」略してグップラです。4日は、世界中で深刻化している子どもの「スマホ依存」についてです。兵庫県立大学の学生を中心とした、離島で行うある取り組みにスマホ依存から抜け出すヒントが隠されていました。

■学生語る“若者のスマホ事情”

兵庫県、瀬戸内海に浮かぶ離島。ここはほとんどの場所が圏外。SNSも使えません。この島を舞台に行われる予定の“脱スマホキャンプ”。その下見のため、大学生16人と兵庫県立大学の竹内教授が訪れました。

兵庫県立大学・竹内和雄教授「悪い面もあるならやめたら？スマホやめ！」

竹内教授は“若者のスマホ事情”に詳しいプロフェッショナル。キャンプは、学生たちよりさらに若い子どもが参加するものですが、その前に…

兵庫県立大学・竹内和雄教授「（スマホ）どんな使い方している？」

「LINE見て、Instagram見て、YouTube見て終わったらまたLINEに戻る『通知きてないかな？』って」

「サイクル！サイクル！」

「写真のアプリがあるんですけど」

兵庫県立大学・竹内和雄教授「BeReal.な？」

「授業中でもお構いなく撮っちゃう」

兵庫県立大学・竹内和雄教授「通知がきたら授業中も。前の方の席にいたらバレてるよ」

「AIと気軽に話すことができる」

兵庫県立大学・竹内和雄教授「気軽にしゃべってる？」

「『今日こういうことがあった』って言ったら、AIが『そうだったんだ〜』って話を聞いてくれたり」

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兵庫県立大学・竹内和雄教授「AIと話しているわけ？さみしい人生な気がするんだけど」

「友達にも話すけど（AIは）言いたいことを言える」

竹内教授はあえて、ビックリしたり、知らないふりをしたりしながら、学生たちに自分のスマホの使い方を気づかせようとします。

「私（スマホ触った）2時間で何を得ただろうって思う。何も進んでいない感」

■スマホにはないリアルな体験…“脱スマホ”のヒントに

大学生でも時間を浪費したと感じることがあるスマホ利用。実は、より若い子どもたちにとっても深刻で…

こども家庭庁の調査によると、スマホでインターネットを利用する1日の平均時間は、小学生でおよそ1時間50分、高校生になるとおよそ4時間。そのうちの9割近くがSNSの利用です。なかには、勉強に集中できなくなったり、トラブルに巻き込まれたりした経験がある人も。

子どものスマホ依存を研究 兵庫県立大学・竹内和雄教授「ネットとリアルが同じくらい意義があるという子が多い。（スマホを）全くやめるというのは無理というのが私の結論」

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そこで竹内教授が主催するのが、この“圏外の島”でスマホから離れて過ごす共同生活“オフラインキャンプ”。今だけは通知を気にせず、目の前にあるリアルを全力で楽しみます。竹内教授と一緒に下見に来た大学生たちも、島での生活を体験すると…

「海しか見えなくて自然を感じられて楽しいです」

「（スマホ）触らなくてもいいかな」

「触る暇がない」

「（スマホで）何も見なかったのは変化」

「いい意味で楽。インターネットに縛られないし、仲間が一緒にいるので」

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スマホにはないリアルな体験は、大学生たちにとっても“脱スマホ”のヒントとなっていました。8月には自分たちが主体となって“スマホ依存”の子どもに向け、キャンプを主催する側にまわります。

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スマホが日常の一部となっている大学生がかかわる理由について、竹内教授は…

子どものスマホ依存を研究 兵庫県立大学・竹内和雄教授「若者なので、彼らもネットに苦しんでいる。ネットとの付き合い方がうまくいっていないのがポイント。ネットを使いこなしている人だと、子どもはなかなか言うことを聞かない。大学生が支援しているのがこの取り組みの中核部分」

（6月4日放送『news zero』より）