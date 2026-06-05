「お、ねだん以上。」のキャッチコピーで親しまれる家具・インテリア大手のニトリ。



【写真】20年前のニトリのロゴ 現在とは違う“懐かしの看板”

今、SNS上ではそんなニトリの過去のロゴが大きな注目を集めている。



「2000年代に泊まったホテルからの景色をたまたま親父が撮って、ニトリって昔こんなロゴやったん！？って1人感動してた。何げない街も撮っとくと楽しいんやなと気づいた」



と件のロゴを紹介したのは、イラストレーターのほしさん（@hoiruka_oekaki）。



現在のニトリのロゴは、グリーン地に白で「ニトリ」と書かれたもの。しかし2000年代には、青地に黄色で「ニトリ」と書いた横や上に、さらに鳥のマークを配置したものが使われていたのだ。



ほしさんに話を聞いた。



――このお写真を、どのように見つけましたか？



ほし：最近過去の写真を全てクラウドに移したことをきっかけに、写真を見返すことが増え、また家族の撮影した写真も一部見られるようになったため見返していました。



――お写真をご覧になったご感想は？



ほし：20年前というと体感的には、あまり今と変わらない感じがしていたのですが、看板、走る車、人々のファッションなど改めて時間の経過に驚きました。



――ご投稿に対し、大きな反響がありました。



ほし：当時を知る方や、勤めていた方までコメントをお寄せいただき、うれしかったです。また、私と同じく以前の看板を知らない方も多く、今の街中を撮影しておけば、未来の人もびっくりするのかなとか思っていました。



◇ ◇



SNSユーザーたちから



「創業者の苗字が似鳥だから納得できるロゴ」

「うわこのロゴだったことを今思い出しましたww めちゃくちゃ懐かしいです」

「えぇっ〜初めて知ったが、まるでヨーカドーの鳩マーク似でニトリ！？どちらが先だったんだろうか…！？（笑）(^0^;) 」

「はるか昔、ここで店長をしていたOBです。川沿のグリーンホテルから見た旧川沿店ですね。懐かしい写真ありがとうございます」



など、数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。読者のみなさんは、ニトリの旧ロゴを見たことがあっただろうか？



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）