「時間泥棒」のスマホを「最強の学びパートナー」に…AI活用で活躍するコーチが実践している“効率爆上がりインプット術”３選

スマホ＝時間のムダと考えがちだが、使い方次第で勉強の心強いパートナーに変えることもできる。英語学習・AI活用など多分野で講師として活躍する谷口恵子氏は、スマホを「インプットツール」にカスタマイズし、「スマホ時間」＝「学習時間」にしているという。

【画像】『最小のインプットで最大の結果を出す ずるい勉強法』

スマホを「最強の学びパートナー」に変える３つのアイデアについて、『最小のインプットで最大の結果を出す ずるい勉強法』（かんき出版）より一部抜粋、再構成してお届けする。

スキマ時間で濃い学びを「学び専用タイムライン」

スマホは「最大の時間泥棒」と言われることもありますが、実は使い方を変えれば「最強のインプットツール」にもなります。



・本を読む時間がない

・勉強する場所がない

・忙しくて学ぶ余裕がない



そんな人こそ、スマホ学習の効率性を最大限に活かすべきです。ここでは、スマホ１台で「圧倒的にラクで、しかも成果が出るインプット術」を３つご紹介します。すべて今日からすぐに使える方法です。

Ｘの「リスト機能」を使って「学び専用タイムライン」を作る



SNSは時間の浪費につながりやすく、学びの敵になることもありますが、うまく使うと良いインプット教材にもなります。特にＸのリスト機能を使うのがおすすめです。



【学びたいテーマごとに「リスト」を作る】

・AI学習リスト

・英語学習リスト

・業界ニュースリスト

・ライフハックリスト

・心理学リスト



こんなふうに、学びたいテーマごとに「リスト」を作りましょう。



【フォローではなく「リストに入れる」ほうがよい理由】

たくさんのアカウントをフォローするとタイムラインがごちゃごちゃして、全部見るのが大変です。「もしかしたら大事な情報を見逃してしまうかもしれない！」そんな危機感で全部見ていたら、時間がかかります。



でもリストに追加しておけば、そのテーマでインプットしたいときだけピンポイントで情報を取りに行けます。

Ｘを開くときは、「能動的にリストを選び新しい投稿だけを読んでインプットする」、というように決めておけば、ダラダラＸを見ることがなくなります。



【空き時間の30秒が「高密度な学び時間」になる】

・電車待ち

・信号待ち

・仕事の休憩時間

こうした細切れ時間にリストを開くだけで、濃縮された学びが流れ込んできます。30秒あればざっと見るだけなら10個以上の投稿を見られます。その中で気になったものだけあとで読み返してもいいですね。



余計な投稿が少ないので、脳の負荷も低くなります。関連する情報がさまざまな視点から入ってくることも多く、理解が深まりやすいので、インプット効率は圧倒的に高まります。

情報整理はAIにおまかせ「AI先生活用法」

スマホで使えるものの中でも、生成AIは最強のインプット効率化ツールです。

【使い方１：「知りたいこと」を３行で整理してもらう】

AIは情報を「短く・わかりやすく」要約したり、言い換えたりするのが得意。

・○○の本の要点を３行でまとめて

・○○の概念を初心者向けに具体例つきで説明して

・この資料を高校生でもわかるように説明して



このように指示すると、数秒で回答してくれて、格段に理解しやすくなります。



【使い方２：情報整理をしてもらう】

AIはややこしい情報の整理もスピーディーにしてくれます。

・ＡとＢの違いをわかりやすくして

・○○のメリット・デメリットを整理して

・このテーマの重要な観点を説明して



こうした情報整理ができると理解が一気に深まります。



【使い方３：「あなた専用インプットリスト」を作らせる】

AIがウェブ検索と連動できるようになり、「実用的なインプット情報のリストを生成する」ことも得意になりました。



・AI初心者が今学ぶべき10トピックを教えて

・今月の○○関連のニュースで重要な３本をまとめて解説して

・イギリスに興味がある人向けの英語のおすすめポッドキャストを教えて



このような質問をして回答をもらえば、インプットすべきものが整理されますし、自分では見つけられなかった情報や教材が見つけられることも多々あります。



生成AIが出てくる前までは、何かを素早く学びたかったら本を読んだり、Google検索したり、新聞やウェブでニュースを読んだりしたと思いますが、今はまず「インプットすべきものをAIに聞く」が正解です。

勉強環境に“即”つながる「ホーム画面に学びフォルダ」

「勉強が続かない」理由の１つに「摩擦が大きいこと」が挙げられます。勉強を始めるまでのハードルが高いのです。



スマホでインプットをするとき、やりたいアプリがすぐに開けない、読みたいサイトがすぐに開けない、といったことも、摩擦になります。



これを解決するのが、ホーム画面に「学び」フォルダを置いて「すぐに勉強が始められる状態にする」ことです。



・AI（生成AI用）

・NEWS（情報インプット用）

・READ（読書アプリ）

・NOTE（メモ・学習記録用）



このようなフォルダを作り、それぞれのフォルダの下に、アプリやウェブサイトのショートカットを入れます。



こうした学び系のフォルダは、できればスマホを立ち上げたときの最初の画面に置きましょう。学習のハードルが大幅に下がります。



フォルダ内のアプリが多すぎると、探すのにスクロールする必要が出てきて、熱が冷めてしまいます。アプリ名で検索することもできますが、しばらく使わないと、アプリ名を忘れてしまうかもしれません。



ですので、学習用アプリは１つのフォルダを開いたときに１画面で見られる数に絞りましょう。



たとえば、私のスマホの画面や、各学習用フォルダには、以下のようなアプリが入っています。ちなみに、ChatGPTとGeminiはかなり頻繁に使うので、ホーム画面に直接置いています。



【AIフォルダ】

・Perplexity

・NotebookLM

・Genspark

・Claude

・Felo

・Google AI Studio

【Newsフォルダ】

・NewsPicks

・Yahoo!ニュース

・Googleニュース

・はてなブックマーク

・BBC

・Ｘ

・Instagram

・Facebook

・Voicy

※SNSはホーム画面に直接置くとつい開いてしまうので、ニュース用のインプットアプリという位置づけでNewsフォルダに入れています。

【Englishフォルダ】

・レシピー

・abceed

・EnglishCentral

・BBC Learning English

・Speak

・ELSA Speak

・SpeakBuddy

・音読メーター

・NHKゴガク



※ここには英語学習コーチとして検証したいものを入れるので入れ替わることも多いです。

【Readフォルダ】

・note

・Kindle

・Playブックス

・honto

・ブクログ

・Langaku（英語で日本の漫画が読めるアプリ）

・Blinkist（洋書の要約が読めるアプリ）

【Listenフォルダ】

・Audible

・Spotify

・Podcast Addict

・radiko



人は「目に見えるものに触る」という性質があります。ホーム画面に「学び系のフォルダ」が並んでいるだけで、それらに触る回数が勝手に増えます。結果として、何も努力しなくてもインプット量が自然と積み上がるのです。



努力ではなく「設計」でインプットは加速します。この３つの超効率術は、どれも難しくありません。

・SNSを教材に変える

・AIを先生にする

・ホーム画面を学びたくなる見た目にする



今あなたの学びが苦しいとしたら、努力や集中力の問題ではなく、「学びやすい仕組み」がないだけです。



スマホという毎日使うツールを賢く使えば、インプットは劇的にラクになります。今日からぜひスマホのホーム画面に学び系のフォルダを１つ作ってみてください。



文／谷口恵子 写真／shutterstock

最小のインプットで最大の結果を出す ずるい勉強法

谷口恵子

2026/4/22

1,760円（税込）

280ページ

ISBN： 978-4761278687

「がんばっているのに成果が出ない」

そんな大人の学びに、終止符を。



本書は、

“好きなことだけ学び、最小の努力で最大の成果を出す”

という、一見「ずるい」けれど本質的に賢い学習法を解き明かした一冊です。



いざ勉強を始めてみたものの、

ゴールがあいまいなまま進めているため、成果が見えない。

インプットばかりで、何も残っていない気がする。

そんなモヤモヤを抱えたまま、気づけばフェードアウトしてしまう……

そんな経験は、多くの人にあるはずです。



実は、“正攻法”だけでは、仕事・キャリア・収入といった「成果」にはつながりません。

大人の学びに必要なのは「努力量」ではなく、

学び方そのもののアップデートが必要です。



本書では、次のシンプルな原則を軸に解説します。



・インプットは最小でいい

・学んだらすぐシェアする

・「半歩先の人」として発信する



つまり、

「学び → シェア → チャンス → 成果」

という流れを意図的に作り出すのです。



著者自身、特別な才能があったわけではありません。

好きなこと（ITスキル・英語）を学び、社内でシェアしただけで、

・上司や経営層から評価された

・幹部候補に抜擢された

・起業・独立につながった

・AI分野で5万人規模のコミュニティを運営できた

と、キャリアが大きく変化しました。



本書では

・自分にとっての「本当の成果」の見つけ方

・最小限のインプットで効率よく学ぶ方法

・学びを評価・チャンスに変えるアウトプット術

・「新しい肩書き」をつくる発信のコツ

・今日から実践できる具体的な行動ステップ

といったことが得られます。



努力ではなく「見せ方」と「使い方」で人生は変わる。

その具体的な方法をリアルな実例と共に紹介します。



【目次】

第1章 学んだだけで成果を出したつもり？

勉強法をいくら身につけても、デキる人にはなれない

東大卒でも失敗した「学びの落とし穴」とは？

学び方の違いに気づかない人は成果を出せない

「無駄な学びを一掃！」成果に直結する学びを選ぶコツ

アウトプットしないと学びは幻になる



第2章 「ズルいけど賢い学習法」であなたの人生が動きだす！

1年後のあなたが変わる！ 学びをギフトに変える技術

知識の独占は「孤独」を招き、知識の共有は「絆」を生む

「10割アウトプット」すると、たくさん学んでいる人に見える

「周りの人に直接伝える」から始めるハードルの低い「学びのシェア」

専門家になるな、半歩先の先輩になれ

誇張しない、カッコつけない「等身大のアウトプット」が好感を持たれる

「アウトプットするためにインプット」していい



第3章 あなたの人生を変える「学びのシェア」の魔法

チャンスを引き寄せる「学び→見える化→シェア→成果」の黄金ループ

社内での「学びのシェア」が上司の評価をアップさせる

社内勉強会で自分をアップグレードする方法

学んでいる過程を見せるだけでも周囲の評価は爆上がり

学びのシェアが素晴らしいコミュニティを生む



第4章 誰でも簡単に実践できる「学びのシェア」のコツ

成功者は実践している「学びのシェア」の秘密

すぐに行動に移せば学びの結果を肩書きにできる

「シェアのスピード」が成功のカギ

「FFBフォーマット」で伝わる発信を作る

日常の気づきや読書体験こそアウトプットの価値がある

「未来の自分」を先取りして発信しよう

「余白のある」アウトプットがリアクションを呼ぶ



第5章 学びを効率化するための最小のインプット術

コツコツ勉強が苦手な人こそ成功する！タニケイ式「ズルいインプット術」

目標達成から逆算する「最小限インプット」の設計

スマホだけでできる！3つの超効率インプット術

「1分サマリー法」で記憶を強化する

型にはまった学びは退屈、型を破る学びは楽しい

情報の取捨選択を鍛える「情報整理の技術」

「ミニ目標」を設定してインプットを小分けにする

小さな好奇心に火をつけて爆発させよう

行動につながるインプットを得る「5W1H分析」

情報ソースが確認できるAIを活用してインプットを効率化！



第6章 さらに、学んだ感動をシェアすると予想を上回る人生が手に入る

あなたが本当に得たい「成果」を自分軸で定義しよう

学びが成果につながった瞬間の喜びは人生を豊かにする

アウトプットすれば自己肯定感が高まる！

「やればできる」という自己効力感があなたの人生を輝かせる

「インフルエンサー」になるための第一歩はアウトプットから