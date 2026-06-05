ピン芸人のお見送り芸人しんいちが、番組内で過去の年収を赤裸々に明かす場面があった。

【映像】しんいちが吉村から譲り受けた2000万円のBMW

6月4日に放送された『資産、全部売ってみた #2』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画に登場したしんいち。毒のある歌ネタで「R-1グランプリ2022」の王者となり、優勝後はどこにでもトロフィーを持ち歩く“トロフィー商法”が話題に。週刊誌では“7股”が報じられるなど、“クズ芸人”としても活躍している。

番組スタッフから優勝した2022年が仕事のピークだったかと問われると、しんいちは「そこからこういってます」と右肩上がりのジェスチャーを見せ、「ぶっちゃけ年々、年収上がってて」と明かす。

さらに、2022年の年収について尋ねられると、「たぶん1000万円ぐらいやったんちゃうかな。でも、賞金500万円が入ってです」と当時のリアルな金額を告白。「ゆっくり上がっていってますね」と繰り返し語り、現在の充実した仕事ぶりを覗かせていた。

『資産、全部売ってみた』は、芸能人が自らの意志で売れる資産を全て売却し、新たな夢に挑む姿に密着する“人生再スタート応援バラエティ”。番組MCをタレントの小島瑠璃子、お笑いコンビ・平成ノブシコブシの吉村崇が務める。