福岡県朝倉市の筑後川で、初夏の訪れを告げる伝統の鵜飼（うかい）が始まりました。しかし、中東情勢の影響や伝統の継承など、山積する課題を抱えてのスタートとなりました。

鵜匠によって操られた鵜がアユを捕まえる伝統の漁法、鵜飼です。筑後川の鵜飼は、およそ1300年前から行われてきたと伝わっています。



5月20日、朝倉市や地元のホテル関係者、鵜匠らが出席して、漁の安全を祈る川開き神事が行われました。





朝倉市では、筑後川のアユ漁の解禁に合わせて鵜飼が始まります。

ただ、ことしは中東情勢の影響を受けていました。



鵜飼を見学できる屋形船の運航会社によりますと、毎年、鵜飼シーズン前に船の塗装を塗り直していますが、ことしは塗料が手に入らず、知人から譲ってもらって、なんとか間に合いました。



■屋形船の船頭・東吏音さん

「色あせたままではシーズンを迎えられないと思い、なんとか塗り終わってよかったです。」

ことしは、新たな変化もあります。こちらは、7年ぶりに鵜飼に戻ってきた鵜匠の臼井万吉さんです。新型コロナの流行を機に鵜飼から離れていました。



朝倉市で活動する鵜匠は、ここ数年、2人だけでした。このうちの1人、70歳を超えた鵜匠が5月に体調不良で一時、入院。2人1組で行う鵜飼ができなくなり、ことしは屋形船の運休が発表されていました。



■鵜匠・臼井万吉さん

「久々乗るぞ。」



ただ、開幕を迎えるこの日だけは、なんとか鵜飼を披露したいという周囲の要望を受け、万吉さんは復帰を決めたのです。



そして始まった今シーズンの鵜飼。鵜匠が操る6羽の鵜が、水中に潜って魚を探す様子が披露されました。



迫力ある漁に、見学した人たちも満足した様子でした。

■鵜匠・臼井信郎さん

「ことしはたくさん魚が取れて、来てくれるお客さんに鵜の仕事を見てもらって、こんな漁法があると見てほしいです。精一杯、頑張っていきたいと思います。」



7年ぶりに鵜匠として船を操った万吉さんは。



■万吉さん

「普通にできたかなという感じです。もともとしていたから。たぶん体が覚えていたから、そのままできるみたいな。（鵜飼が）まだ続いていることは、うれしいのはうれしいです。自分も抜けたわけではないから、関係できるなら手伝い程度には続けていきたいと思います。」



鵜飼を見学できる屋形船は、鵜匠の体調が回復してきたため6月5日に再開し、9月30日までの金・土・日曜日に運航する予定です。



取り巻く人の努力や支えによって、脈々と続けられてきた伝統漁法の鵜飼。ことしも筑後川の夏の風物詩として多くの人を楽しませてくれそうです。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年5月21日午後5時すぎ放送