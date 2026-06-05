中東情勢の悪化による“ナフサショック”の影響は、自治体指定のゴミ袋にも及んでいます。福岡・佐賀の自治体ではどのような対応が進められているのか、全80市町村に聞きました。

■河津憲二朗フィールドキャスター

「こちらの工場では、指定ゴミ袋などのポリ袋が1日50万枚ほど製造されています。」



4日、河津キャスターが訪ねたのは、熊本県南関町にあるポリ袋工場です。





福岡県筑紫野市に本社を置くこちらの会社では、熊本や海外の工場で、福岡市の指定ゴミ袋をはじめ、九州6つの自治体のゴミ袋を製造しています。

■河津フィールドキャスター

「つぶつぶしていますね。これが材料ですか。」

■モロフジ 商品部・中村昭宏さん

「これがナフサから作られているポリエチレンです。」

■河津フィールドキャスター

「ポリ袋の材料になるのですね。」

■中村さん

「そうです。100パーセント、ナフサ由来ですね。」



ポリ袋の原料となる石油製品「ナフサ」。日本は45パーセントを、中東からの輸入に頼っています。

自治体のゴミ袋は本体だけでなく、プリントされるインクや包装する袋も「ナフサ」が欠かせません。



■河津フィールドキャスター

「中東情勢で、どんな影響を受けていますか。」

■中村さん

「原料価格は従来の2倍ほど上がっています。製造コストは従来どおりの単価ではできません。工場は非常に苦労しています。」



例年と同じ価格でのゴミ袋の製造・販売は難しい状況です。

製造コストが高騰する中、北九州市では。



■北九州市職員

「市が責任を持って、指定ゴミ袋の安定供給を維持することが重要だと考えています。」



4日に開会した6月定例議会で補正予算案が提出され、ゴミ袋の製造コスト高騰に対応するための費用が盛り込まれました。



市の指定ゴミ袋を安定的に確保するための費用として、およそ1億5000万円を計上しています。



市によりますと、製造コストはこれまでと比べ1.7倍になっていますが、販売価格は据え置く方針です。



今のところ、在庫も十分確保できているとしています。

ゴミ袋に対して自治体が対応を進める中、素材自体を見直した自治体もあります。



■佐賀市 環境部・井原聖也さん

「こちらが4月からの製造分、変更になるゴミ袋ですね。」

■河津フィールドキャスター

「新しくなったものが、従来より色が濃く見えますね。どういう違いがありますか。」

■井原さん

「ゴミ袋の原料はポリエチレンですが、そこに再生ポリエチレンというものを数パーセント混ぜて作っているので、黒みがかっています。」



ナフサ不足が懸念される中、佐賀市では長期的に安定供給を続けるため、4月の製造分から再生ポリエチレンの割合を増やしたゴミ袋に変更しました。



■井原さん

「生産コストとしては、製造費は上がりますが、販売価格には変更はありません。」



各自治体で対応に追われる指定ゴミ袋。



政府は「ナフサは足りている」と説明していますが、現場はどう感じているのでしょうか。



■モロフジ・中村さん

「注文いただいている商品に関しては、原材料は準備しているので安定的に供給しています。ただ、中東情勢の状況の先行きがわからないので、注意しながら対応していきたいと思います。」



私たちの生活に欠かせないゴミ袋。ここにも中東情勢が暗い影を落としています。

指定ゴミ袋の現状について、FBSは福岡と佐賀の全自治体あわせて80市町村に尋ねました。



多くの自治体から、ゴミ袋の製造コストについて「費用が上がっている」という声が聞かれました。



担当者の中には「4割ほど上がっている」や「過去にない経験」という声も聞かれました。

こうした状況を受け、自治体はどう対応するのでしょうか。



福岡県では、赤で表示されている北九州市、小郡市、筑紫野市などあわせて12の自治体が、6月の補正予算案に製造費の追加分の費用を盛り込んでいます。



一方、佐賀県は、予算案を追加する自治体はありませんでした。



そして、今後についてです。



まず、価格については、福岡・佐賀すべての自治体で販売価格の値上げはしない方針です。



今後の供給については「買い占め」がなければ、安定した供給は続けられるとしていて、私たちには「いつも通りの購入」が求められています。



※FBS福岡放送めんたいワイド2026年6月4日午後5時すぎ放送