【買い物ゼロでOK！】梅雨の食卓を救う缶詰レシピ3選
じめじめと蒸し暑い梅雨の季節、外に買い物に出たくない日の強い味方が缶詰です！常備しておけば、驚くほど本格的なごはんがパパッと完成します。今回はE・レシピで人気の缶詰レシピTOP3をランキング形式でご紹介します。ぜひ参考にしてみてください。
■【人気レシピNo.1】炊飯器にお任せ！本格派「焼き鳥缶の炊き込みご飯」雨でどこにも出かけられない日にこそ作ってほしいのが、焼き鳥缶の炊き込みご飯！焼き鳥缶を炊飯器に入れるだけで、たれの旨味がお米にじんわり染み込み、まるで丁寧に仕込んだような本格的な仕上がりに。缶詰の汁も余さず加えるのが旨味を引き出すポイントで、特別な調味料は一切不要です。家族みんなで囲めば、雨の日でも食卓がほっこりと温かくなりますよ♪
■【2位以降も絶品ぞろい】サバ缶・ツナ缶でバリエーション豊かに！
■シーン別に使い分けて！缶詰レシピで梅雨の食卓を格上げしよう梅雨の時期は外出もおっくうになりがちですが、缶詰のストックがあればそんな悩みをまるごと解決できます。焼き鳥缶の炊き込みご飯は家族みんなでしっかり食べたい夕食に、サバ缶のドライカレーはスピーディーに済ませたいランチに、ツナパスタは手軽にさっぱり食べたい日に……とシーンに合わせて使い分けてみてください。梅雨こそ缶詰レシピが主役の季節です！ぜひお気に入り登録して、雨の日の食卓をもっと豊かに楽しんでみてくださいね。
(E・レシピ編集部)
■【人気レシピNo.1】炊飯器にお任せ！本格派「焼き鳥缶の炊き込みご飯」雨でどこにも出かけられない日にこそ作ってほしいのが、焼き鳥缶の炊き込みご飯！焼き鳥缶を炊飯器に入れるだけで、たれの旨味がお米にじんわり染み込み、まるで丁寧に仕込んだような本格的な仕上がりに。缶詰の汁も余さず加えるのが旨味を引き出すポイントで、特別な調味料は一切不要です。家族みんなで囲めば、雨の日でも食卓がほっこりと温かくなりますよ♪
焼き鳥缶の炊き込みご飯
【材料】（4人分）
焼き鳥(缶) 2缶
お米 2合
ニンジン 1/4本
ショウガ(みじん切り) 1片分
キヌサヤ 8枚
酒 大さじ 2
だし汁 適量
【下準備】
1、お米は水洗いして、ザルに上げる。
2、焼き鳥はザルに上げ、焼き鳥と汁とに分ける。
3、ニンジンは皮をむき、5mm角に切る。
4、キヌサヤは筋を引き、熱湯でサッとゆでて水に取り、斜め細切りにする。
【作り方】
1、炊飯器にお米、焼き鳥の汁、酒、普通に炊く時の水量線までのだし汁を加える。焼き鳥、ニンジン、ショウガを加え、スイッチを入れる。
2、炊き上がったら15分蒸らし、しゃもじで炊飯器の底から持ち上げるように水分を飛ばしながら混ぜ合わせる。器によそって、キヌサヤを散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。最初に入れる水が最もお米が吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
焼き鳥(缶) 2缶
お米 2合
ニンジン 1/4本
ショウガ(みじん切り) 1片分
キヌサヤ 8枚
酒 大さじ 2
だし汁 適量
【下準備】
1、お米は水洗いして、ザルに上げる。
2、焼き鳥はザルに上げ、焼き鳥と汁とに分ける。
3、ニンジンは皮をむき、5mm角に切る。
4、キヌサヤは筋を引き、熱湯でサッとゆでて水に取り、斜め細切りにする。
【作り方】
1、炊飯器にお米、焼き鳥の汁、酒、普通に炊く時の水量線までのだし汁を加える。焼き鳥、ニンジン、ショウガを加え、スイッチを入れる。
2、炊き上がったら15分蒸らし、しゃもじで炊飯器の底から持ち上げるように水分を飛ばしながら混ぜ合わせる。器によそって、キヌサヤを散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。最初に入れる水が最もお米が吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。
■【2位以降も絶品ぞろい】サバ缶・ツナ缶でバリエーション豊かに！
【No.2】栄養満点でボリューム◎！「サバ缶で手軽にドライカレー」「サバ缶って使いこなせない…」そんな方にこそ試してほしいのがサバ缶のドライカレー。カレー粉とサバの旨味が合わさって、本格的なコクと深みが15分で生まれます！サバ缶にはEPA・DHAも豊富に含まれているので、雨でなんとなくだるい日にこそ積極的に食べたい一皿。ご飯にかけるだけでボリューム満点のランチが完成しますよ♪
サバ缶で手軽にドライカレー 15分で出来る
【材料】（2人分）
サバ(水煮缶) 190~200g
玉ネギ 1/2個
シメジ 1パック
ニンニク(みじん切り) 1片分
カレー粉 大さじ 1
<調味料>
ケチャップ 大さじ 2
中濃ソース 大さじ 1/2
しょうゆ 小さじ 1
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ 1
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、玉ネギはみじん切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、玉ネギとニンニクを炒め、しんなりしたらシメジを加え、軽く炒める。
2、カレー粉を加え、香りがたったら、サバを汁ごと加え、大きいものはヘラなどでつぶし、＜調味料＞の材料を加えて中火で3〜5分煮る。
3、塩コショウで味を調え、ご飯をよそった器に盛り、ドライパセリを散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
サバ缶には高度不飽和脂肪酸のEPA・DHAが多く含まれ血液サラサラ効果があります。またビタミンBやDも多く含まれます。缶詰だと骨まで食べられるのでカルシウムも一緒に摂取できます。
【材料】（2人分）
サバ(水煮缶) 190~200g
玉ネギ 1/2個
シメジ 1パック
ニンニク(みじん切り) 1片分
カレー粉 大さじ 1
<調味料>
ケチャップ 大さじ 2
中濃ソース 大さじ 1/2
しょうゆ 小さじ 1
塩コショウ 少々
サラダ油 大さじ 1
ご飯(炊きたて) 茶碗 2杯分
ドライパセリ 少々
【下準備】
1、玉ネギはみじん切りにする。シメジは石づきを切り落とし、小房に分ける。
【作り方】
1、フライパンにサラダ油を中火で熱し、玉ネギとニンニクを炒め、しんなりしたらシメジを加え、軽く炒める。
2、カレー粉を加え、香りがたったら、サバを汁ごと加え、大きいものはヘラなどでつぶし、＜調味料＞の材料を加えて中火で3〜5分煮る。
3、塩コショウで味を調え、ご飯をよそった器に盛り、ドライパセリを散らす。
【このレシピのポイント・コツ】
サバ缶には高度不飽和脂肪酸のEPA・DHAが多く含まれ血液サラサラ効果があります。またビタミンBやDも多く含まれます。缶詰だと骨まで食べられるのでカルシウムも一緒に摂取できます。
【No.3】和えるだけで完成！さっぱり爽快「ツナパスタ 和えるだけ」もう一品ほしいとき、サッとランチを済ませたいとき、そんな場面の救世主がツナパスタ 和えるだけ。パスタをゆでたら、あとはボウルに全部入れて和えるだけという潔さが魅力です！梅干しと大葉のさっぱりとした風味とツナのコクが絶妙にマッチして、ジメジメした梅雨の気分もパッと晴れやかになります。フライパンいらずで後片付けもラクなのも、忙しい日にうれしいポイントですよ♪
ツナパスタ 和えるだけ 15分で完成 やみつきに！
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 16g
ツナ(缶) 80g
梅干し 1個
大葉 5枚
しょうゆ 小さじ 1~2
ゴマ油 小さじ 2
【下準備】
1、ツナはザルに上げ、汁気をきる。
2、梅干しは種を取り、手で小さくちぎる。
3、大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。
【作り方】
1、鍋にたっぷりの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを袋の表示時間通りにゆで、ザルに上げる。
2、ボウルに(1)、ツナ、梅干し、しょうゆ、ゴマ油を入れて和え、器に盛って大葉を飾る。
【材料】（2人分）
スパゲティー 160g
塩 16g
ツナ(缶) 80g
梅干し 1個
大葉 5枚
しょうゆ 小さじ 1~2
ゴマ油 小さじ 2
【下準備】
1、ツナはザルに上げ、汁気をきる。
2、梅干しは種を取り、手で小さくちぎる。
3、大葉は軸を切り落とし、せん切りにする。
【作り方】
1、鍋にたっぷりの湯を沸かして塩を加え、スパゲティーを袋の表示時間通りにゆで、ザルに上げる。
2、ボウルに(1)、ツナ、梅干し、しょうゆ、ゴマ油を入れて和え、器に盛って大葉を飾る。
■シーン別に使い分けて！缶詰レシピで梅雨の食卓を格上げしよう梅雨の時期は外出もおっくうになりがちですが、缶詰のストックがあればそんな悩みをまるごと解決できます。焼き鳥缶の炊き込みご飯は家族みんなでしっかり食べたい夕食に、サバ缶のドライカレーはスピーディーに済ませたいランチに、ツナパスタは手軽にさっぱり食べたい日に……とシーンに合わせて使い分けてみてください。梅雨こそ缶詰レシピが主役の季節です！ぜひお気に入り登録して、雨の日の食卓をもっと豊かに楽しんでみてくださいね。
(E・レシピ編集部)