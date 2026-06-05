焼き鳥缶の炊き込みご飯【材料】（4人分）焼き鳥(缶) 2缶お米 2合ニンジン 1/4本ショウガ(みじん切り) 1片分キヌサヤ 8枚酒 大さじ 2だし汁 適量【下準備】1、お米は水洗いして、ザルに上げる。2、焼き鳥はザルに上げ、焼き鳥と汁とに分ける。3、ニンジンは皮をむき、5mm角に切る。4、キヌサヤは筋を引き、熱湯でサッとゆでて水に取り、斜め細切りにする。【作り方】1、炊飯器にお米、焼き鳥の汁、酒、普通に炊く時の水量線までのだし汁を加える。焼き鳥、ニンジン、ショウガを加え、スイッチを入れる。2、炊き上がったら15分蒸らし、しゃもじで炊飯器の底から持ち上げるように水分を飛ばしながら混ぜ合わせる。器によそって、キヌサヤを散らす。【このレシピのポイント・コツ】お米の洗い方。ボウルにお米を計量し、たっぷりの水を入れ、混ぜずにすぐに水を流します。ひたひたまで水を入れて両手でお米をすくい取り、すり合わせるように軽くお米とお米を何回かこすります。にごった水を流し、蛇口から水を勢いよく加え、白濁しなくなるまでこれを何度か繰り返してザルに上げます。最初に入れる水が最もお米が吸収しやすいので、より良質な水を使う事をおすすめします。