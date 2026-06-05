“グラビア界のスーパールーキー”七海りお、ブルーのワンピース水着で新境地 『別冊ヤングチャンピオン』初登場
アイドルグループ「#Mooove!」のサポートメンバーとして活動する七海りおが、2日発売の『別冊ヤングチャンピオン』に初登場した。
【別カット】清楚水着で圧巻のスタイルを披露した七海りお
新潟県出身の現役女子大生でもある七海は、洗練された雰囲気と抜群のスタイル、自然体なキャラクターで注目を集める存在。グループ加入前からSNS投稿が“万バズ”を記録するなど話題となり、近年はグラビアでも活躍の場を広げ、“グラビア界のスーパールーキー”との呼び声も高まっている。
初掲載が決まった際の心境について七海は、「先輩方がたくさん表紙や誌面に出演されていて、ずっと憧れていた雑誌だったので、本当にうれしかったです」とコメント。今号では事務所の先輩である桃月なしこが表紙を飾っており、「そんな素敵な号に自分も掲載していただけることがとても光栄でした」と喜びを語った。
撮影ではさまざまな衣装に挑戦したが、特にお気に入りとして挙げたのがブルーのワンピース水着。「普段あまり着る機会のないデザインだったので新鮮でした」と振り返り、「これまでの清楚なイメージとは少し違った、大人っぽい表情や雰囲気にも挑戦できたので、ぜひ注目してほしいです」とアピールした。
また、高校時代は陸上部に所属し、円盤投げと砲丸投げに打ち込んでいたという。県内屈指の強豪校で厳しい練習に励んだ経験について、「負けず嫌いな性格や最後まで諦めない気持ち、苦しい時でもやり抜く精神力が身についた」と明かし、「今の仕事でも、自分を信じて努力を続ける力が活きていると感じています」と語った。
最後にファンへ向け、「こうして夢を1つずつ叶えられているのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです」と感謝。「これからも一緒にたくさんの思い出を作って、一緒に夢を叶えていけたらうれしいです」とメッセージを送った。
【別カット】清楚水着で圧巻のスタイルを披露した七海りお
新潟県出身の現役女子大生でもある七海は、洗練された雰囲気と抜群のスタイル、自然体なキャラクターで注目を集める存在。グループ加入前からSNS投稿が“万バズ”を記録するなど話題となり、近年はグラビアでも活躍の場を広げ、“グラビア界のスーパールーキー”との呼び声も高まっている。
撮影ではさまざまな衣装に挑戦したが、特にお気に入りとして挙げたのがブルーのワンピース水着。「普段あまり着る機会のないデザインだったので新鮮でした」と振り返り、「これまでの清楚なイメージとは少し違った、大人っぽい表情や雰囲気にも挑戦できたので、ぜひ注目してほしいです」とアピールした。
また、高校時代は陸上部に所属し、円盤投げと砲丸投げに打ち込んでいたという。県内屈指の強豪校で厳しい練習に励んだ経験について、「負けず嫌いな性格や最後まで諦めない気持ち、苦しい時でもやり抜く精神力が身についた」と明かし、「今の仕事でも、自分を信じて努力を続ける力が活きていると感じています」と語った。
最後にファンへ向け、「こうして夢を1つずつ叶えられているのは、いつも応援してくださる皆さんのおかげです」と感謝。「これからも一緒にたくさんの思い出を作って、一緒に夢を叶えていけたらうれしいです」とメッセージを送った。