世界の「KENZO」こと高田賢三さん、「ピンクハウス」の金子功さん、「ニコル」の松田光弘さん、そして私。後にその活躍から文化服装学院の花の九期生と呼ばれるようになりました。夢と希望で胸を膨らませた4人の若者が力いっぱい走り出したのです。

「数寄屋橋に集合よ」。私たちはよく授業を抜け出し、それぞれ数枚のデザイン画を持っていつも銀座に集まりました。音頭を取ったのは、もちろん、私。行動力では誰にも負けません。なぜ数寄屋橋？特に理由などありません。とにかく多くの人に自分の作品を見てもらいたい。そして、率直な感想を聞きたかったからです。学校の勉強は、とても大切。でも、教室では学べない大事なことが外の世界にはあると考えていたのです。

無断欠席する私たちに学校側もきっと閉口していたことでしょう。とくに首謀者の私の顔を見ると「また君か」と苦笑いする先生もいました。入って2年目でデザイン界の芥川賞といわれる「装苑賞」を受賞した私ですが、決して優等生とは言えませんでしたね。

歌舞伎好きのイサオちゃん（金子功）に誘われて歌舞伎座で一日中お芝居や踊りを見ていたこともありました。お金がない私たちは当然、一幕見席（立ち見）です。その時、身に付けた日本の伝統芸の美意識と知識は今でも役に立っています。

そういえば、4人で時々作戦会議をしたイサオちゃんの東中野のアパートを思い出しました。4畳半の部屋にダブルベッドがドーン。文字通り、足の踏み場もない状態。着替えをするのも本を読むのも食事をするのもすべてベッドの上。山口出身の彼はずっとベッドに憧れていて、自分のがどうしても欲しくて、上京したのを機に購入したというんです。それにしてもちょっと大きすぎ。みんな、ベッドの上で笑い転げました。

何事もまずは自分で動くこと。そうすれば、必ず何かが起きる。数寄屋橋からほど近い築地にデザイン界の大御所、中村乃武夫先生がいると聞き、思い切って訪ねてみました。予期せぬ来訪者に先生は「何かご用ですか」と怪訝（けげん）な表情。私が理由を説明すると、デザイン画を手にとても丁寧に批評してくださいました。

それだけではありません。銀座の「小松ストアー」を紹介してくれたのです。行ってみるといきなりデパートのコーナーをひとつ任されることになりました。それもジュニア。私はまだ21歳、おまけにヘアスタイルは少女のようなおかっぱ。百貨店の責任者としては心もとなく見えたのでしょう。担当者から「もう少し大人に見えるよう黒い眼鏡でもかけたら」と言われ、試してみたらただのベビーギャング（いたずらっ子）みたいになっちゃって。鏡を見て思わず噴き出したのもまるで昨日のことのようです。

◇コシノ ジュンコ 文化服装学院在学中に装苑賞を受賞。1978年から22年間、パリ・コレクションに参加。世界各国でファッションショーを開催、国際的な文化交流に力を入れる。オペラ、DRUM TAOの舞台衣装、花火、ユニホーム、インテリアのデザインなどを手がける。フランス政府からレジオン・ドヌール勲章シュバリエ受章、旭日中綬章受章。2025年11月には文化勲章受章。大阪府岸和田市出身。