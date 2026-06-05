サッカーW杯北中米大会（11日開幕）で日本代表と同じ1次リーグF組のスウェーデン代表（FIFAランク38位）が4日（日本時間5日）、ストックホルムで、W杯出場を逃したギリシャ代表（同47位）と親善試合を行い、2―2（前半0―1）で引き分けた。

前半10分、相手CKからの流れでペナルティーエリア内に守備の人数が多くいたにも関わらず、1人をフリーにしてしまい先制ゴールを決められた。それでも、欧州CL決勝から前日に合流したばかりのFWヨケレス（アーセナル）と、FWイサク（リバプール）の2トップを軸に反撃。後半8分、ゴール正面のFKをヨケレスが相手に当てて左隅へ決め、1―1と追いついた。

エースの代表通算20点目で勢いづいたスウェーデンは、メンバーを大きく入れ替えた同24分にはMF（アリ）がキレキレのドリブルで4人を置き去りに。左サイド奥からのクロスを1メートル96の長身FWニルソン（クラブ・ブリュージュ）が右足で合わせて勝ち越した。しかし、後半アディショナルタイムに左クロスをゴール前で押し込まれて追いつかれ、大会前最後の実戦を白星で飾れなかった。

スウェーデンは1次リーグで14日（同15日）にチュニジア、20日（同21日）にオランダと対戦。25日（同26日）の最終戦で日本と戦う。