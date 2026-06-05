ヤマダホールディングス（ＨＤ）とエディオンが経営統合を検討するのは、縮小する国内市場で生き残るには、規模拡大で低価格販売を続けながら、プライベートブランド（ＰＢ）商品の強化が欠かせないからだ。

他社を圧倒する「１強」の誕生によって業界再編が加速する可能性がある。（中山知香、杉本要）

株価上昇

家電量販業界は、少子高齢化による市場の縮小に加え、ネット通販が拡大し、家具製造販売のニトリなどの小売店がＰＢ家電を販売するなど異業種からの参入も相次いでいる。家電の性能が向上し、買い替え時期も延びている。

長年にわたって業界のガリバーに君臨してきたヤマダＨＤでさえ業績は低迷しており、２０２６年３月期連結決算の最終利益は１４７億円で３年前から半減した。株価も低迷している。

ヤマダＨＤを巡っては、「物言う株主」で知られる旧村上ファンドを率いた村上世彰氏の長女・野村絢氏がヤマダＨＤ株の２・１６％を取得し、大株主になったことが５月下旬に明らかになった。野村氏側は、株価を上げるため経営改善を求めていたとみられる。

４日の東京株式市場で両社の株価は上昇し、ヤマダＨＤ株は約８年ぶり、エディオン株も約２０年ぶりの高値を記録した。市場も両社の経営統合を歓迎した。

薄利多売

家電量販はメーカーから商品を仕入れて店頭で販売するビジネスモデルで、他社との差別化が難しい。このため再編を繰り返して規模を拡大し、仕入れ価格を抑えた薄利多売で値引き競争を繰り広げてきた。

エディオンは０２年に中国地方が地盤のデオデオと中部地方のエイデンが経営統合して誕生した。１２年にはヤマダＨＤがベスト電器を買収し、コジマがビックカメラの傘下入りした。

課題は利益率の向上で、ヤマダＨＤは洗濯機や冷蔵庫などＰＢの品ぞろえを増やし、エディオンも若年層をターゲットにしたＰＢが人気で、ＰＢは売上高の４割弱に拡大している。

両社は経営統合によって、ＰＢ強化をさらに加速させたいとみられる。ＰＢは製造から販売まで手がけることで利益率が高く、規模拡大で製造量を確保し、ノウハウも共有できる。

ＰＢ強化にはもう一つの狙いもある。日本の電機メーカーが相次いで家電事業から撤退し、中国メーカーが台頭している。ＰＢ強化で日本人の好みに合わせた商品を開発することで消費者を呼び込みたい考えだ。

「適正な利益」

住宅事業でも相乗効果を見込む。ヤマダＨＤは住宅メーカーや大塚家具などを買収し、家電から住宅まで「くらしまるごと」戦略を進めてきた。エディオンも住宅リフォームを強化してきた。家電量販業界について、野村証券の山岡久紘リサーチアナリストは「ＰＢなど商品面での差別化、商圏シェア（占有率）拡大、非家電領域での収益多角化などが各社の持続的な成長に重要だ」と指摘する。

両社の経営統合により、ライバル他社にとっては店頭価格や商品開発力で水をあけられる可能性がある。業界再編に詳しいＭ＆Ａキャピタルパートナーズの辻井武弘執行役員は「家電の販売はもうからない。市場の成長が期待しづらい中、企業数を減らし、適正な利益を確保しながら再編が進む可能性はある」としている。