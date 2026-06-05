森保ジャパンの“最大の障壁”は「日本人」　米局が指摘したW杯優勝に向けた意外な課題「野心を犠牲にするべきではない」

勝利をあげるたびに、より強いものとなっている“自信”。それを森保ジャパンは本番で強みに出来るか(C)Getty Images

来る6月14日（現地時間）のオランダ戦で北中米ワールドカップ（W杯）の初戦を迎える日本。歴代屈指の“タレント力”を揃えるサムライブルーは、あらゆる強者をなぎ倒し、史上初のベスト8以上にたどり着けるか。期待値は高まっている。

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5月31日、東京の国立競技場でアイスランドとの国際親善試合に1-0で辛勝していた日本。W杯前の強化試合は引いた相手を崩しきれない時間が続き、やや不安は残った一方で、多くの選手を起用したほか、相手を押し込む3-1-4-2の“ファイヤーフォーメーション”も採用。あらゆる局面を想定した“テスト”という意味合いで見れば、十分に収穫を得られたはずである。

大会直前に南野拓実、そして三笘薫という攻撃の軸となる2枚看板を負傷離脱で欠き、チームとして懸念材料は少なくない。それでも他でもない森保一監督が「世界に勝つために最高の26人を選ばせてもらった」と力強く訴えたスカッド編成は、十分に8強以上を狙えるだけの顔ぶれである。

ゆえに国際的にも歴史を生み出さんとするサムライたちの行く末は小さくない関心を集めている。米スポーツ専門局『ESPN』は、日本、オランダ、スウェーデン、チュニジアが同居するグループFを「非常に実力が拮抗しているが、オランダ、日本、スウェーデンは準々決勝進出も十分に可能だと正当に主張できる」と総評。その上でW杯優勝を最終目標にする日本の可能性を論じた。

「彼らは今夏にも優勝できる可能性を否定していない。しかし、これまでベスト16すらも突破したことのない日本にとって、大会規模の拡大を考慮しても、主力選手の負傷を克服できなければ、準々決勝進出までが現実的なシナリオと言えるだろう」