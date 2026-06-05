「SNSや動画を見すぎてしまう生活」から抜け出そうとする「脱スマホ」が、新たな価値観として広がりつつある。平均的な人は死ぬまでに14年もの時間をスマホで失う。そんな「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した1冊が『脱スマホ術』です。著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付ける意外な事実と、スマホとのよい付き合い方を紹介します。

よく開くアプリには「時間の使い方」が表れる

スマホで何をよく見ているか。

これは、その人がどんなふうに時間を使っているか、かなり表れます。

ほとんどの人は、SNSやYouTubeなどの動画アプリをよく見ます。

これはその人が優秀であるかとは関係なく、ほとんど誰もが。

しかし、SNSやYouTubeばかりだと、自分の時間がほとんど何もなくなってしまうのも、また事実。

問題はSNSを見ること自体ではなく、後悔するほど依存し、ほとんどの時間がそれに溶けてしまうことなのかもしれません。

ニュースは一流？

優秀な人というと、ニュースをよく見るイメージがあります。

それはある程度当たっていて、Pewの2025年調査では、米国成人のうちニュースサイト・アプリからニュースを得る人は全体で65％。学歴別では、大卒以上が75％、高卒以下が55％です。つまりニュースサイト・アプリ利用は、教育水準の高い層でかなり高い傾向があります。

しかし、それ以上に傾向のハッキリしたアプリもあります。

高年収の人は、AIアプリを見る傾向に

年収の高い人は、生成AIの利用率が高い、というデータがあります。

これを見て

「ああ、優秀な人は最新テクノロジーに敏感なのか」

と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、おそらくそうではありません。

AI登場以前の調査では、年収・学歴の高い人は「検索サービス」の利用率が高い、というデータがありました。

……どういうことなのでしょう。

優秀な人ほど、能動的

これらをまとめると、一つのパターンが見えます。

年収や学歴の高い人ほど、能動的な時間の使い方が増えるということです。

・SNS、YouTube → 受動的に流れてきたものを見る

・ニュース → 自らの意志で開くが、やはり基本的には受動的に流れてきたものを見る

・AI、検索 → 自ら問題を打ち込んで、情報を得る

なんとなく流れてきたものを見るだけでなく、自ら疑問を持って、情報を得ようとする。

そういう傾向の現れでしょうか。

人は「なんとなく流れてきたものを見る」スマホに、平均で、毎日5時間以上も費やしています。一生に換算すると、14年です。

皆さんの時間の使い方は、どうでしょうか？