【よく開くアプリ】三流は「SNS・YouTube」、二流は「ニュース」、では一流は？
「SNSや動画を見すぎてしまう生活」から抜け出そうとする「脱スマホ」が、新たな価値観として広がりつつある。平均的な人は死ぬまでに14年もの時間をスマホで失う。そんな「時間が溶けていく毎日」から抜け出す方法を示した1冊が『脱スマホ術』です。著者・戸田大介さんは、500万ダウンロード突破の国内No.1集中アプリの開発者。開発者だからこそ気付ける意外な事実と、スマホとのよい付き合い方を紹介します。
よく開くアプリには「時間の使い方」が表れる
スマホで何をよく見ているか。
これは、その人がどんなふうに時間を使っているか、かなり表れます。
ほとんどの人は、SNSやYouTubeなどの動画アプリをよく見ます。
これはその人が優秀であるかとは関係なく、ほとんど誰もが。
しかし、SNSやYouTubeばかりだと、自分の時間がほとんど何もなくなってしまうのも、また事実。
問題はSNSを見ること自体ではなく、後悔するほど依存し、ほとんどの時間がそれに溶けてしまうことなのかもしれません。
ニュースは一流？
優秀な人というと、ニュースをよく見るイメージがあります。
それはある程度当たっていて、Pewの2025年調査では、米国成人のうちニュースサイト・アプリからニュースを得る人は全体で65％。学歴別では、大卒以上が75％、高卒以下が55％です。つまりニュースサイト・アプリ利用は、教育水準の高い層でかなり高い傾向があります。
しかし、それ以上に傾向のハッキリしたアプリもあります。
高年収の人は、AIアプリを見る傾向に
年収の高い人は、生成AIの利用率が高い、というデータがあります。
これを見て
「ああ、優秀な人は最新テクノロジーに敏感なのか」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、おそらくそうではありません。
AI登場以前の調査では、年収・学歴の高い人は「検索サービス」の利用率が高い、というデータがありました。
……どういうことなのでしょう。
優秀な人ほど、能動的
これらをまとめると、一つのパターンが見えます。
年収や学歴の高い人ほど、能動的な時間の使い方が増えるということです。
・SNS、YouTube → 受動的に流れてきたものを見る
・ニュース → 自らの意志で開くが、やはり基本的には受動的に流れてきたものを見る
・AI、検索 → 自ら問題を打ち込んで、情報を得る
なんとなく流れてきたものを見るだけでなく、自ら疑問を持って、情報を得ようとする。
そういう傾向の現れでしょうか。
人は「なんとなく流れてきたものを見る」スマホに、平均で、毎日5時間以上も費やしています。一生に換算すると、14年です。
皆さんの時間の使い方は、どうでしょうか？
戸田大介（とだ・だいすけ）
山形県出身。新卒で電通アイソバー（現・電通デジタル）に入社。データアナリストとして勤務したのち、bondavi株式会社を創業。データと行動科学の知見をもとに、人の前向きな行動を引き出すアプリの開発に取りくむ。全アプリを広告なし・無償で提供し、ユーザー任意の寄付により運営している。『継続する技術』『集中』は国内有数のヒットとなり、累計ダウンロード数は1000万を超える。著書『脱スマホ術』『継続する技術』。