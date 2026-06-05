仕事ができる人は「給料上がるよ」と言わない。では、どう言う？

「これ頑張ったら、給料上がるから」「このプロジェクトで部下のやる気に火をつけよう」――その善意が、実は部下にとって迷惑になっているかもしれない。モチベーション管理に奔走する上司が陥る、永遠に終わらない“罠”の正体とは。SNSでビジネススキルについて情報発信を行い、総フォロワー数が37万人を超える「にっしー社長」こと西原亮氏の著書、『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに、誰でも「しごでき」になれる 令和の仕事の基本 を解説する。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）

「やる気を引き出す」という思い込みが、上司を疲弊させる

部下のモチベーションを上げることは、上司の大切な仕事だと信じている人は多い。

しかし、その前提そのものに、大きな落とし穴がある。

モチベーションの源泉は、人によってまったく違う。

「給料アップ」に燃える人もいれば、「休みの多さ」を重視する人もいる。

「難しい仕事」による成長を喜ぶ人もいれば、それをプレッシャーと感じる人もいる。

「モチベーション」という言葉は一つでも、その中身は人の数だけ存在する。

善意の「抜擢」が、部下には「ただの迷惑」になる



「給料アップ」に燃える人もいれば、「休みの多さ」を重視する人もいる。「難しい仕事」による成長を喜ぶ人もいれば、それをプレッシャーと感じる人もいます。

あなたが「モチベーションを上げよう」と思って新しいプロジェクトに抜擢したことが、部下にとっては「ただの迷惑」かもしれないのです。

それぞれ違う人間である以上、全員のモチベーションアップのツボを押し続けることは、永遠に終わらない「モグラ叩き」をするようなものです。 モチベーションの源泉は、人によってまったく違います。「給料アップ」に燃える人もいれば、「休みの多さ」を重視する人もいる。「難しい仕事」による成長を喜ぶ人もいれば、それをプレッシャーと感じる人もいます。あなたが「モチベーションを上げよう」と思って新しいプロジェクトに抜擢したことが、部下にとっては「ただの迷惑」かもしれないのです。それぞれ違う人間である以上、全員のモチベーションアップのツボを押し続けることは、永遠に終わらない「モグラ叩き」をするようなものです。 ――『仕事ができる上司の当たり前』（西原 亮 著）より

上司が「これで部下のやる気が上がるはずだ」と確信していた施策が、 当の部下にとってはストレスの原因になっていた――そんなすれ違いは、職場のいたるところで起きている。

悪意はない。むしろ、誠意がある。

だからこそ、気づきにくい。

「モグラ叩き」という言葉が、この状況を的確に表している。

一人のモチベーションが上がれば、別の誰かが下がる。

終わりのない個別対応に追われ、上司自身が消耗していく。

上司がすべきは「モチベーション管理」ではない

では、上司はどうすればいいのか。

答えはシンプルだ。

全員のモチベーションを上げようとすることをやめる。

上司の本当の仕事は、一人ひとりのやる気を操作することではなく、 各自が自分のモチベーションで動ける環境と仕組みをつくること だ。

「何がやる気につながるか」を部下自身に語らせ、それを把握する。

そのうえで、仕事のアサインや声がけを個別に調整する――それだけで、上司の消耗は大きく減る。

モチベーション管理に疲れを感じたなら、まず「全員を同じ方法で動かそうとすること」をやめることだけでいい。

（本記事は、書籍『コンサル時代に教わった 仕事ができる上司の当たり前』をもとに作成しました）