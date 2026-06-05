地域政党・大阪維新の会は来年春の統一地方選の候補者を公認する際、吉村洋文代表（大阪府知事）が目指す「大阪都構想」の住民投票と統一選との同日実施への同意を条件とする方針を決めた。

大阪市内で４日、非公開で開かれた党の全体会議で確認した。

出席者によると、全体会議では、統一選の公認決定時の誓約書に「同日実施の実現に全力で取り組む」という内容を盛り込むことが説明されたという。同日実施については、維新の大阪市議団から「スケジュールありきはどうなのか」などと慎重な意見があったが、吉村氏が５月半ばに次期知事選への出馬を表明したことで、市議団が受け入れた経緯がある。公認時の誓約書に明記することで、改めて党全体の意思統一を図る狙いがあるとみられる。

全体会議ではほかに、都構想の推進に向け、横山英幸代表代行（大阪市長）をトップとする戦略チームを設置することも決めた。

法定協 １２日で調整

大阪府・市が、都構想の制度案を作る法定協議会の初会合について、今月１２日を軸に調整していることが、複数の府・市関係者への取材でわかった。法定協は先月２７日に市議会、今月３日に府議会で関連議案が可決され、設置が決まった。