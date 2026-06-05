欲しいものが手に入れば幸せになれる――そう信じて努力してきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、欲望が満たされた先にも別の苦しみが待っていると喝破する。その洞察は、現代を生きる私たちにも深く刺さる。

IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『 求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論 』から人生のヒントを探る。

欲望が叶っても、人は幸せになれない理由

欲しいものが手に入らないとき、人は苦しむ。

これは誰もが経験する、ごく自然な感情だ。

しかし問題は、欲望が満たされた後にも待ち受けているものにある。

目標を達成した瞬間の高揚感は、長くは続かない。

欲望の対象が消えてしまうと、今度は恐ろしいほどの空虚と退屈が訪れる。

「もっと上を目指していたあの頃の方が、充実していた」――

そう振り返る人は、少なくないはずだ。

苦痛か、退屈か――人間に用意された二つの不幸



しかし、意欲があまりに簡単に満たされ、欲望の対象が消えてしまうと、人間は恐ろしいほどの空虚と退屈に陥ってしまう。退屈は耐えられないほどの重荷となる。

苦痛と倦怠という二者択一の前に置かれた人間は、不幸になるしかない。

欲望の最大の満足は退屈であり、欲望の最大の欠乏は苦痛である。

ところが、人間の感情は往復運動をする振り子のように、持続せず流動的だ。そのため、永遠の満足も幸福もありえない。 欲望が満たされないとき、人間が不幸を感じるのは当たり前のことだ。しかし、意欲があまりに簡単に満たされ、欲望の対象が消えてしまうと、人間は恐ろしいほどの空虚と退屈に陥ってしまう。退屈は耐えられないほどの重荷となる。苦痛と倦怠という二者択一の前に置かれた人間は、不幸になるしかない。欲望の最大の満足は退屈であり、欲望の最大の欠乏は苦痛である。ところが、人間の感情は往復運動をする振り子のように、持続せず流動的だ。そのため、永遠の満足も幸福もありえない。 ――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より

ショーペンハウアーが描く人間の姿は、振り子に例えられる。

欲望が満たされなければ「苦痛」の側へ振れ、

満たされすぎれば「退屈」の側へ振れる。

どちらに振れても不幸であり、振り子は決して止まらない。

これは悲観論ではなく、人間の感情の構造に対する冷静な観察だ。

「永遠の満足も幸福もありえない」という言葉は残酷に聞こえるかもしれないが、その事実を知ることが、却って楽になる入口になる。

振り子を止めようとしないこと

ショーペンハウアーの哲学が示す処方箋は、

「幸福を追い求めること」をやめること――ではなく、

「幸福が永続するはずだ」という前提を手放すことだ。

振り子は揺れる。

それは人間である限り、避けられない。

しかし、 揺れていること自体を「異常」と捉えず、そういうものだと受け入れるだけで、揺れ幅は少し小さくなる。

苦痛の後には退屈が来て、退屈の後にはまた欲望が芽生える。

その繰り返しの中に、自分なりの静けさを見つけること――それがこの哲学の向かう先だ。

今日から試すなら、何かを手に入れた後の「空虚な感じ」に気づいたとき、「これが振り子の動きだ」とただ観察することだけでいい。