欲望が満たされないとき、人間が不幸を感じるのは当たり前のことだ。
欲しいものが手に入れば幸せになれる――そう信じて努力してきた。しかし哲学者ショーペンハウアーは、欲望が満たされた先にも別の苦しみが待っていると喝破する。その洞察は、現代を生きる私たちにも深く刺さる。
IVEチャン・ウォニョン氏や俳優ハ・ソクジン氏の愛読書と話題となり、韓国で262刷、60万部を超え、「哲学ブーム」の火付け役となった書籍『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』から人生のヒントを探る。
欲望が叶っても、人は幸せになれない理由
欲しいものが手に入らないとき、人は苦しむ。
これは誰もが経験する、ごく自然な感情だ。
しかし問題は、欲望が満たされた後にも待ち受けているものにある。
目標を達成した瞬間の高揚感は、長くは続かない。
欲望の対象が消えてしまうと、今度は恐ろしいほどの空虚と退屈が訪れる。
「もっと上を目指していたあの頃の方が、充実していた」――
そう振り返る人は、少なくないはずだ。
苦痛か、退屈か――人間に用意された二つの不幸
しかし、意欲があまりに簡単に満たされ、欲望の対象が消えてしまうと、人間は恐ろしいほどの空虚と退屈に陥ってしまう。退屈は耐えられないほどの重荷となる。
苦痛と倦怠という二者択一の前に置かれた人間は、不幸になるしかない。
欲望の最大の満足は退屈であり、欲望の最大の欠乏は苦痛である。
ところが、人間の感情は往復運動をする振り子のように、持続せず流動的だ。そのため、永遠の満足も幸福もありえない。
――『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』より
ショーペンハウアーが描く人間の姿は、振り子に例えられる。
欲望が満たされなければ「苦痛」の側へ振れ、
満たされすぎれば「退屈」の側へ振れる。
どちらに振れても不幸であり、振り子は決して止まらない。
これは悲観論ではなく、人間の感情の構造に対する冷静な観察だ。
「永遠の満足も幸福もありえない」という言葉は残酷に聞こえるかもしれないが、その事実を知ることが、却って楽になる入口になる。
振り子を止めようとしないこと
ショーペンハウアーの哲学が示す処方箋は、
「幸福を追い求めること」をやめること――ではなく、
「幸福が永続するはずだ」という前提を手放すことだ。
振り子は揺れる。
それは人間である限り、避けられない。
しかし、揺れていること自体を「異常」と捉えず、そういうものだと受け入れるだけで、揺れ幅は少し小さくなる。
苦痛の後には退屈が来て、退屈の後にはまた欲望が芽生える。
その繰り返しの中に、自分なりの静けさを見つけること――それがこの哲学の向かう先だ。
今日から試すなら、何かを手に入れた後の「空虚な感じ」に気づいたとき、「これが振り子の動きだ」とただ観察することだけでいい。
（本記事は『求めない練習 絶望の哲学者ショーペンハウアーの幸福論』をもとに作成しました）