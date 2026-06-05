りょう、中国語で部下を震え上がらせるマフィアのボス役 『八神瑛子』にトリリンガル俳優・藤本ルナも出演
動画配信サービス「Hulu」のオリジナルドラマ『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』に、俳優のりょうと藤本ルナが出演することが明らかになった。主人公・八神瑛子を利用しつつも復讐をサポートする中国マフィア役を演じる。
【画像】主演の黒木メイサ
本作は、2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズで知られる作家・深町秋生の人気警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズを実写ドラマ化したもの。2011年刊行の『アウトバーン 組織犯罪対策課 八神瑛子』に始まり、累計発行部数50万部を超える人気シリーズとなっている。
主演を務めるのは黒木メイサ。約11年ぶりの連続ドラマ単独主演となり、組織犯罪対策課、通称“マル暴”の刑事・八神瑛子を演じる。不可解な死を遂げた夫の真相を追う中で、復讐心に突き動かされながら危険な闇へと踏み込んでいく姿を描く。
今回新たに発表されたりょうが演じるのは、上野で日本語学校やクラブを経営するリウ・インリー。表は実業家でありながら裏の顔は福建省マフィアのボスという役どころで、東京・上野の街で警察の摘発を逃れ活動できるよう瑛子は便宜を図るなど、2人は持ちつ持たれつの協力関係にある。
さばさばした姉御肌のインリーを演じるにあたり、りょうは「母性のような柔らかさと、捕食者のような怖さが同居していて、どこか得体の知れない不穏さがにじむよう意識しました」と語っている。中国マフィアのボスとして、中国語で部下を震え上がらせるシーンも見どころだ。
一方、日本と中国にルーツを持つ藤本は、13歳で単身渡米した日米中のトリリンガル。中国でも演技を学び、得意のアクションを武器に国際的に活躍してきた。日本のドラマは初出演で緊張しつつも、「さまざまな言語が飛び交うこの世界に飛び込めることがとても楽しみでした」とコメント。
藤本が演じるのは、インリーの秘書兼ボディガードで、中国マフィアが誇る戦闘要員・リカ。卓越した格闘技と銃さばきで、時には瑛子と共に半グレ組織のアジトへ乗り込むことも。また、上野にたむろし、行き場のない少女たちの面倒を見る心優しい一面も見せる。
「実際に現場で黒木さんとりょうさんとお芝居をすると、自然と“おふたりについていきたい”という気持ちになり、リカの方向性が自分の中ですっと定まりました。数ヶ月間、キャスト同士で一緒にアクション練習を重ねてきたので、そこで生まれたチーム感や息の合ったアクションシーンにもぜひ注目していただきたい」とアピールしている。
『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』は7月24日よりHuluで第1話、第2話を一挙独占配信。以降は毎週金曜に最新話が配信される（全5話）。
■キャストコメント全文
▼リウ・インリー役：りょう
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
【りょう】「表の顔は語学学校等を経営する実業家、裏の顔は中国マフィアの女ボス」という役柄を聞いた時点で、とてもひかれました。特に、“なぜ女性がボスなのか”という部分に強く興味を持ちました。力で支配するだけではない、独特の怖さや存在感を表現できる役だと感じ、とても面白そうだと思いました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
【りょう】相手を理解し、包み込むように弱さを受け止めながら、気づけば相手を支配してしまうような人物だと思って演じました。母性のような柔らかさと、捕食者のような怖さが同居していて、どこか得体の知れない不穏さがにじむよう意識しました。
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
【りょう】退廃的な美しさが、この作品の大きな魅力だと思います。どこか儚さや陰りを抱えた人間たちの危うさや、壊れそうな空気感がとても生々しくリアルでした。危うさの中にある“底知れない強さ”が、とても印象的でした。
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
【りょう】闇医者役の竹下かおりさんの中国語がとても印象的でした。どこか陰りを感じさせる色気があって、中国語の響きだけでここまでキャラクターの空気感を表現できるのかと、とても勉強になりました。
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
【りょう】黒木メイサさんの妖しい魅力と存在感、藤本ルナさんのアクションも本当に素晴らしいです。作品ならではの世界観とあわせて、ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです。
▼リカ役：藤本ルナ
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
【藤本】初めて日本の連続ドラマでレギュラーとして参加させていただくことになり、とにかく緊張しました。でも、この作品は英語、中国語、タガログ語などさまざまな言語が飛び交い、いろんな背景を持つキャラクターたちが交差するのも魅力的で、この世界に飛び込めることがとても楽しみでした。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
【藤本】撮影前は、リカは過去のトラウマからぼそぼそと話すタイプなのか、それとも逆に明るく振る舞うことで自分を守っているのか、などいろいろな可能性を考えていました。でも実際に現場で黒木さんとりょうさんとお芝居をすると、自然と「このおふたりについていきたい」という気持ちになり、リカの方向性が自分の中ですっと定まりました。
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
【藤本】この作品には、守られる女性キャラクターがほとんどいません。それぞれが自分の意思で危険な世界に立っていて、戦い方は違っても、みんなちゃんと強い。個人的には、女性キャラクターたちが集まるシーンは、すごくガールズパワーを感じます。スリリングな展開や心理戦の面白さはもちろん、そういう女性たちのエネルギーもこの作品の大きな魅力だと思います。
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
【藤本】りょうさん演じるインリーと初めて出会うシーンが、とても印象に残っています。リカは心身ともにボロボロで、感情もどこか麻痺しているような状態のシーンでした。台本に具体的な指示があったわけではなく、私自身も「ここで感情を爆発させよう」と計画していたわけでもなかったのですが、りょうさんのお芝居の圧や空気に影響されて、勝手に涙が流れ出てしまいました。自分でも「ここで泣くんだ？」とちょっと驚きました（笑）。お相手のお芝居によって自然に感情が動かされる、とても贅沢な経験でした。
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
【藤本】リカは仕事では忠実なボディガードであり妹分のような立ち位置ですが、プライベートでは面倒見のいい姉御肌な一面もあるキャラクターです。ちょっと反骨心があって素直じゃないところも彼女らしい魅力だと思うので、そんなギャップも含めて楽しんでいただけたら嬉しいです。また、数ヶ月間、キャスト同士で一緒にアクション練習を重ねてきたので、そこで生まれたチーム感や息の合ったアクションシーンにもぜひ注目していただきたいです。
【画像】主演の黒木メイサ
本作は、2014年公開の映画『渇き。』の原作となった『果てしなき渇き』や、2022年に映画化された「ヘルドッグス」シリーズで知られる作家・深町秋生の人気警察小説「組織犯罪対策課 八神瑛子」シリーズを実写ドラマ化したもの。2011年刊行の『アウトバーン 組織犯罪対策課 八神瑛子』に始まり、累計発行部数50万部を超える人気シリーズとなっている。
今回新たに発表されたりょうが演じるのは、上野で日本語学校やクラブを経営するリウ・インリー。表は実業家でありながら裏の顔は福建省マフィアのボスという役どころで、東京・上野の街で警察の摘発を逃れ活動できるよう瑛子は便宜を図るなど、2人は持ちつ持たれつの協力関係にある。
さばさばした姉御肌のインリーを演じるにあたり、りょうは「母性のような柔らかさと、捕食者のような怖さが同居していて、どこか得体の知れない不穏さがにじむよう意識しました」と語っている。中国マフィアのボスとして、中国語で部下を震え上がらせるシーンも見どころだ。
一方、日本と中国にルーツを持つ藤本は、13歳で単身渡米した日米中のトリリンガル。中国でも演技を学び、得意のアクションを武器に国際的に活躍してきた。日本のドラマは初出演で緊張しつつも、「さまざまな言語が飛び交うこの世界に飛び込めることがとても楽しみでした」とコメント。
藤本が演じるのは、インリーの秘書兼ボディガードで、中国マフィアが誇る戦闘要員・リカ。卓越した格闘技と銃さばきで、時には瑛子と共に半グレ組織のアジトへ乗り込むことも。また、上野にたむろし、行き場のない少女たちの面倒を見る心優しい一面も見せる。
「実際に現場で黒木さんとりょうさんとお芝居をすると、自然と“おふたりについていきたい”という気持ちになり、リカの方向性が自分の中ですっと定まりました。数ヶ月間、キャスト同士で一緒にアクション練習を重ねてきたので、そこで生まれたチーム感や息の合ったアクションシーンにもぜひ注目していただきたい」とアピールしている。
『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』は7月24日よりHuluで第1話、第2話を一挙独占配信。以降は毎週金曜に最新話が配信される（全5話）。
■キャストコメント全文
▼リウ・インリー役：りょう
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
【りょう】「表の顔は語学学校等を経営する実業家、裏の顔は中国マフィアの女ボス」という役柄を聞いた時点で、とてもひかれました。特に、“なぜ女性がボスなのか”という部分に強く興味を持ちました。力で支配するだけではない、独特の怖さや存在感を表現できる役だと感じ、とても面白そうだと思いました。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
【りょう】相手を理解し、包み込むように弱さを受け止めながら、気づけば相手を支配してしまうような人物だと思って演じました。母性のような柔らかさと、捕食者のような怖さが同居していて、どこか得体の知れない不穏さがにじむよう意識しました。
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
【りょう】退廃的な美しさが、この作品の大きな魅力だと思います。どこか儚さや陰りを抱えた人間たちの危うさや、壊れそうな空気感がとても生々しくリアルでした。危うさの中にある“底知れない強さ”が、とても印象的でした。
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
【りょう】闇医者役の竹下かおりさんの中国語がとても印象的でした。どこか陰りを感じさせる色気があって、中国語の響きだけでここまでキャラクターの空気感を表現できるのかと、とても勉強になりました。
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
【りょう】黒木メイサさんの妖しい魅力と存在感、藤本ルナさんのアクションも本当に素晴らしいです。作品ならではの世界観とあわせて、ぜひ楽しみにしていただけたらうれしいです。
▼リカ役：藤本ルナ
――今作への出演が決まった際の感想を教えてください。
【藤本】初めて日本の連続ドラマでレギュラーとして参加させていただくことになり、とにかく緊張しました。でも、この作品は英語、中国語、タガログ語などさまざまな言語が飛び交い、いろんな背景を持つキャラクターたちが交差するのも魅力的で、この世界に飛び込めることがとても楽しみでした。
――ご自身の役どころを、どのように考え演じたか教えてください。
【藤本】撮影前は、リカは過去のトラウマからぼそぼそと話すタイプなのか、それとも逆に明るく振る舞うことで自分を守っているのか、などいろいろな可能性を考えていました。でも実際に現場で黒木さんとりょうさんとお芝居をすると、自然と「このおふたりについていきたい」という気持ちになり、リカの方向性が自分の中ですっと定まりました。
――今作のストーリーの見どころ、印象を教えてください。
【藤本】この作品には、守られる女性キャラクターがほとんどいません。それぞれが自分の意思で危険な世界に立っていて、戦い方は違っても、みんなちゃんと強い。個人的には、女性キャラクターたちが集まるシーンは、すごくガールズパワーを感じます。スリリングな展開や心理戦の面白さはもちろん、そういう女性たちのエネルギーもこの作品の大きな魅力だと思います。
――共演された方々との撮影時のエピソードがあれば教えてください。
【藤本】りょうさん演じるインリーと初めて出会うシーンが、とても印象に残っています。リカは心身ともにボロボロで、感情もどこか麻痺しているような状態のシーンでした。台本に具体的な指示があったわけではなく、私自身も「ここで感情を爆発させよう」と計画していたわけでもなかったのですが、りょうさんのお芝居の圧や空気に影響されて、勝手に涙が流れ出てしまいました。自分でも「ここで泣くんだ？」とちょっと驚きました（笑）。お相手のお芝居によって自然に感情が動かされる、とても贅沢な経験でした。
――楽しみにしている方々へメッセージをお願いします。
【藤本】リカは仕事では忠実なボディガードであり妹分のような立ち位置ですが、プライベートでは面倒見のいい姉御肌な一面もあるキャラクターです。ちょっと反骨心があって素直じゃないところも彼女らしい魅力だと思うので、そんなギャップも含めて楽しんでいただけたら嬉しいです。また、数ヶ月間、キャスト同士で一緒にアクション練習を重ねてきたので、そこで生まれたチーム感や息の合ったアクションシーンにもぜひ注目していただきたいです。