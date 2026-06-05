◇プロ野球セ･パ交流戦 巨人2ー1オリックス（6月4日、東京ドーム）

5回にショートへの内野安打が記録され、それがプロ初ヒットとなった巨人のティマ選手。試合後に「うれしい、とってもうれしい」と日本語を口にしました。

記念ボールは誰にも渡さず、ずっと自分の家に飾っておきたいと通訳を介して続けると、「このヒットのためにずっと練習をしてきて、夢を見てきてやってきたので、本当にうれしいですし、これからはしっかりコンディションを維持してケガをせずにやっていきたいです」としました。

オリックスベンチからリプレー検証のリクエストが入ったときには「え？」と落胆したと明かしたティマ選手。「試合の終盤でもないのに、なんでリクエスト？と思いましたけど、『アウトなのかな？』と思い始めた。でも、ビデオをよく見てみたら、セーフだったんでよかったです」と当時の心境を振り返りました。

「神様に感謝をしたいのと、家族、いままで支えてくれた日本とドミニカ共和国コーチの方々、2021年からいろんなコーチの方が自分を助けてくれた。皆さんのおかげでこのヒットが打てたと思います」

次に狙うはプロ初ホームラン。東京ドームのダイヤモンドを一周するのはどんな気分かなぁと楽しみにしているということです。