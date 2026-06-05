なにわ男子・高橋恭平の金髪“コワモテ男子”姿に沼る！ 実写映画『山口くんはワルくない』原作ファンも大満足の胸キュン学園ラブコメ【映画レビュー】
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累計210万部突破の人気作『山口くんはワルくない』（斉木優/講談社）がついに実写映画化！ 別冊フレンドで連載中の本作は、周りから「ヤクザ」と呼ばれるコワモテ関西弁男子の山口くんと、大人しくて控えめ女子の皐による、胸キュン学園ラブコメディです。公開より一足先に原作ファンの筆者が、試写会に参加。映画版「山口くん」の魅力をネタバレなしでお伝えします！
派手な金髪で見た目はワルそうだけど、中身は優しくてひょうきんな山口くんを演じるのは、なにわ男子の高橋恭平さん。ヒロインは俳優・モデルとして大活躍の郄橋ひかるさん。そして2人の関係をかき乱す陽キャなビジュ強男子・石崎を、ネクストブレイク俳優の呼び声高い岩瀬洋志さんが演じます。なんと3人とも関西出身！
映画版では、【山口くん＆皐＋石崎】の3人の関係性にフォーカスしたストーリーを展開。原作でいうと1〜4巻くらいまでのエピソードが織り込まれている感じです。
作品の見どころは、なんといってもキャスト陣の原作再現度！ 漫画ではガッツリ短髪の山口くんですが、高橋恭平さんは金髪センターパートスタイルで、ヤクザというよりもギャング感漂うイメージ。最初にビジュアルを見たときはどうかな？ とも思いましたが、実際に映像で観てみるとこれはこれでかっこいい。真顔でガン飛ばしてるかと思いきや、次の瞬間、歯を出して思いっきり笑う様子が山口くんそのもの。このギャップを見せたらそりゃ皐も好きになるわという山口くんの魅力を、高橋さんが見事に演じきっていました。
ヒロインの郄橋ひかるさんは、正直、「皐にしてはスタイル良すぎでは!?」と思っていましたが、これまた実際に観てみると、ひかるさんのコロコロ変わる表情に「これは皐」と納得。皐は大人しいけど芯は強くて、やるときはやる・言うときは言う女の子です。ときおり見せる鋭いツッコミも原作通り。ひかるさんのコメディエンヌとしての才能が輝いていました。
そんな2人の間に割って入るのが、岩瀬洋志さん演じる石崎。育ちが良さそうで、でも様子のおかしいイケメンである石崎を、岩瀬さんが完全に体現してくれていました。初登場時はクラス中に山口くんの悪口を言いふらしていた石崎。本当は山口くんに特別な想いを抱いていることが判明してからは、ウザ可愛いさがどんどん増していき、気づけば彼に夢中になっていました。
■山口くんの衝撃のファッションセンスにも注目
映画版ということで、原作よりもエピソードは派手め。ネタバレになるので多くは語れませんが、なにわ男子ファンに向けたであろう演出も……！ こちら必見です。
また、原作にはない設定として、山口くんのトンデモファッションを拝むこともできます。でも原作の山口くんもこれくらいのことはやっていそうだな……と思えるから不思議。世界観を壊さない程度に、映画としての面白さを追求しているところに制作陣の原作へのリスペクトを感じました。
ここ最近の漫画本編では、山口くんと皐のラブラブっぷりが激しくて忘れていたのですが、そういえば物語序盤は、すれ違いや石崎の横やりでヤキモキしていましたね。この映画を観て思い出しました。山口くんと皐の歴史を改めて振り返るようです。実際に映画を見終わってから、原作を1巻から読み返しましたが各キャラがものすごく成長していることに気づき、改めて感動!!
こんな青春を体験してみたいと思わせてくれる本作は、6月5日より公開。原作未読の方は映画と一緒に楽しんでみては？
文＝中村未来
映画『山口くんはワルくない』
公開：6月5日（金）
出演：高橋恭平、郄橋ひかる、岩瀬洋志
監督：守屋健太郎
原作：斉木優『山口くんはワルくない』
脚本：高橋ナツコ
配給・宣伝・制作プロダクション：アスミック・エース
©2026 映画「山口くんはワルくない」製作委員会 ©斉木 優／講談社