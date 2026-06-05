じつは、小学理科でやったはず…ピストン実験で「宇宙138億年史の逆行」を体感する。納得。この宇宙が「どんどん冷えている」わけ

夜空を見上げ、宇宙の果てを考えることと、物質の起源を探ることは、実は同じ問いにつながっているのかもしれません。

宇宙の始まりと物質の最小単位を円環として結ぶ 「ウロボロスの蛇」。その環は、宇宙誕生の謎（マクロ）と物質の根源である素粒子（ミクロ）が繫がっていることを示している……。

このウロボロスの蛇を手がかりに、 その接点に潜む究極の謎へ迫った1冊『宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学』（講談社・ブルーバックス）は、最新の宇宙論と素粒子物理学が交わる地点をたどっていく一冊です。

本書は「夜空はなぜ暗いのか？」という素朴な問いから出発し、星や銀河の形成、さらに物質の根源である素粒子へ向かって、究極の謎へと迫っていきます。現代物理学がどのように世界をとらえようとしてきたのか。今回は、小学校の理科でも習った「膨張」を足がかりに、宇宙の歴史を遡ってみます。

＊本記事は、『宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

どれだけ広いんだ「宇宙」

さて、皆さんは宇宙について何を知っているでしょうか？

我々は宇宙の中にある地球という惑星にいて、日中に降り注ぐ太陽の光の恩恵をうけながら、生活を営んでいます。太陽の周りには、地球以外にも、水星、金星、火星などの惑星があり、それらは太陽の周りを回っています（これを公転運動といいます）。

地球の場合だと1年かけて1周します。太陽とその周りを回る惑星、そして月をはじめとする衛星をひっくるめて太陽系と呼びます。つまり、地球は太陽系を構成する一部です。

そして、太陽系もまた銀河系（天の川銀河）というたくさんの星が集まったものの一部にすぎません。銀河系の中心に近づけば近づくほど星が密集しており、中心が最も明るく、我々の太陽系はどちらかというと銀河系の端のほうにあります。そして面白いことに、太陽系を含む銀河系内の星々もまた、星が密集した場所を中心として公転運動しています。

なお、太陽系が銀河系を1周するには2億5000万年程度かかります。人類が生まれてから、太陽系は銀河系を1周しきれてないのですね。

さらに大きな視点から見てみると、我々のいる天の川銀河以外にも、宇宙にはたくさんの銀河があります。そして、銀河がある程度密集した集団のことを銀河団と呼び、宇宙にはたくさんの銀河団があります。銀河団の大きさも千差万別ですが、さらに大きな系（＝集合体）は、今のところは観測されていません。

膨張を踏まえて宇宙の歴史を遡ってみる

今述べたように、銀河団（超銀河団*も含みます）よりも大きな構造は見つかっておらず、ハッブルの法則は銀河団よりもはるかに大きなスケールにわたって成り立っていることもわかっています。このことから、宇宙全体が一様かつ等方に膨張していると推察できます。

＊超銀河団：銀河団の集まり。一つの超銀河団に、数個から数十個の銀河団が含まれる。

ここで図のように、宇宙をピストンで栓をした容器の中に閉じ込められた空気にたとえて考察してみましょう。小学生のときに、ピストンを押したり引いたりする実験を通して、圧力というものを学んだ覚えがある読者も多いと思います（図「宇宙膨張をピストンで栓をした容器でたとえる」）。

圧力はピストン内で一様かつ等方に作用するので、このピストンのたとえにおける宇宙膨張とは、閉じ込めた空気が膨張していること、つまり時間の経過と共にピストンが押し上がっていることに相当します。言い方を変えれば、ピストンを引くことが宇宙の膨張に相当し、逆にピストンを押すことは宇宙の歴史を逆方向に遡るということに相当します。

さて、小学校の理科の授業をもう少し思い返してみましょう。ピストンを押せば、空気は圧縮され密度と温度が上がります。逆にピストンを引けば、空気の密度と温度が下がります。このことから宇宙全体の温度変化に関する重要な知見が得られます。ピストンを引くことが宇宙膨張に相当することですから、なんと宇宙は膨張と共に冷えているのです。宇宙が膨張と共に冷えていることは、光が赤方偏移していることとも一致した事実です。

図「宇宙膨張をピストンで栓をした容器でたとえる」の説明で先出ししましたが、実は光の色、つまり波長は光のエネルギーと関係していて、波長が短いほど高いエネルギーで、波長が長いほど低いエネルギーです。

つまり、前回の記事で説明した赤方偏移というものがある事実は宇宙膨張によって光のエネルギーが下がっているということを意味します。宇宙の中にあるもののエネルギーが下がっているのであれば、宇宙の温度が下がっていることも直感的に納得いくと思います。

引き続き、ピストンの例から宇宙の初期について考えてみましょう。宇宙が膨張している歴史を逆方向に遡ればよいのですから、宇宙の初期とはピストンをぎゅ〜〜〜と押しつぶした状態です。つまり、宇宙内部の密度はとてもとても高く、温度もとてもとても高い状態ということになります。この宇宙初期における超高温で超高密度な状態を「ビッグバン」と呼びます。

“Big Bang”だけど、大爆発じゃない…ビッグバンの正しい意味

「ビッグバン」という言葉は、宇宙に興味のある人ならば、これまでにきっと耳にしたことがあるでしょう。繰り返しますが、宇宙初期の超高温で超高密度な状態のことをビッグバンと呼びます。既出の記事にも記載しましたが、

「ビッグバン」＝「宇宙のはじまり」

とか、

「ビッグバン」＝「ある一点での爆発」

と誤解されていることが多いですが、これらは学術的に正しい定義ではありません。

「ビッグバン」＝「超高温で超高密度だったという宇宙初期の状態」

が正しい定義です。

さて、「ビッグバン （Big Bang）」を日本語に直訳すれば「大爆発」ですから、まさにその言葉（名前）が災いして、このような誤解をされてしまうのは当たり前です。実際、近い学術分野の研究者でもビッグバンという言葉の使い方は曖昧です。

いったいどうしてそんな誤解を招く言葉になっちゃったのでしょう？

誤解を招きやすい言葉になっちゃった、そのいきさつ

実は、ハッブルによる宇宙膨張の発見よりも前、1927年にジョルジュ・ルメートルによってビッグバンの元となるアイデアが提唱されていました。

それを1948年に定量的な理論計算と共に「宇宙の初期は超高温で超高密度な状態だったはずだ！」という宇宙モデルに高めたのがジョージ・ガモフでした。

その詳しい内容は、拙著『宇宙のはじまりと素粒子』で説明しましたが、平たく言えば「元素が合成されるためには、宇宙の初期に超高温で超高密度な時期があったに違いない」というものです。

ガモフがこのことを提唱した当時は、宇宙が定常的である（つまり、たとえ膨張していても宇宙は永遠で無限である）という学説が好まれていたため、ガモフの主張は必ずしも素直には受け入れられませんでした。

そして、そういった定常モデルを信じる研究者の一人フレッド・ホイルによる「そんなものは 『ビッグバン（大爆発）』だろう」というラジオ番組内でのからかい発言から、ビッグバンという言葉が定着したと言われています。

科学者は数学やデータに基づいて物事を見て判断していると思われがちですが、科学者もしょせん人間です。既存の常識や思い込み、流行（はやり）に左右されやすい生き物です。

一方で、このエピソードのように、既存の常識や思い込みという「殻」を打ち破ってきたからこそ、科学は発展しています。同じことは、芸術、生活などすべてに言えることかもしれません。

さて、しつこく何度も繰り返しますが、宇宙初期の超高温で超高密度な状態のことをビッグバンと呼びます。そして、とても幸運なことに、ビッグバンの痕跡は現在の宇宙に残っています。しかも、人類はそれを観測することにも成功しています。

＊

宇宙は冷えていて、逆に初期の宇宙は高音だった……。超高温だったビッグバンの時代の宇宙について、現在の宇宙にも残るビッグバンの痕跡を探しにいきましょう。

宇宙のはじまりと素粒子 ウロボロスの蛇でたどる現代物理学

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