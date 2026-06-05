espoirのBBクリーム新作登場！敏感肌に寄り添う多機能ベースをチェック

韓国発のメイクアップクリエーションブランド「espoir（エスポア）」から、敏感肌をいたわりながら美しい肌印象を演出する新作BBクリーム「ダーマカバーブレミッシュバーム」が登場します。肌の赤みやゆらぎが気になる方にも使いやすいダーマ発想の処方で、スキンケア感覚のやさしい使い心地を実現。これ1本でベースメイクを美しく仕上げたい方に注目のアイテムです♡

敏感肌に寄り添うダーマ発想BBクリーム

「ダーマカバーブレミッシュバーム」は、アモーレパシフィック80年の研究ノウハウを活かして開発されたBBクリームです。

肌をすこやかに保つEGF※²や保湿成分のパンテノール、整肌成分のセラミドNP、コレステロール、脂肪酸※³を配合。

乾燥しやすくデリケートな肌のうるおいバリアをサポートしながら、肌負担を考慮した低刺激設計※¹となっています。

なめらかなクリームテクスチャーが軽やかに伸び広がり、ムラなく均一に密着。べたつきを抑えながら、自然なツヤ感のある仕上がりを叶えます。

さらに、日やけ止め・化粧下地・ファンデーションの機能を兼ね備えた多機能タイプ。忙しい朝でも時短で美しいベースメイクが完成します。

※¹すべての方に刺激、肌トラブル、アレルギーがおきないわけではありません

※²マンニトール、トレハロース、コメ合成ヒト遺伝子組換オリゴペプチド－1（すべて整肌成分）

※³ステアリン酸、アラキン酸、パルミチン酸、オレイン酸

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赤み補正を叶える3色の美アッシュカラー

美容施術後や敏感肌特有の赤み悩みに着目し、赤の補色であるグリーンを取り入れた“美アッシュカラー”を採用しているのもポイントです。

ダーマカバーブレミッシュバーム #10 アッシュアイボリー／#20 アッシュベージュ

価格：2,750円（税込）

容量：40g

ダーマカバーブレミッシュバーム #05 マッチャ

価格：2,750円（税込）

容量：40g

単品使いなら透明感のあるナチュラルな仕上がりに、ファンデーションと重ねればより完成度の高いベースメイクに。

SPF50+/PA++++の高い紫外線カット効果も備えているため、デイリー使いはもちろんレジャーシーンにも活躍します。

発売情報とおすすめポイント

発売日は2026年9月11日（金）。全国のバラエティストアなど（一部店舗除く）で順次販売予定です。

肌の赤みやゆらぎをカバーしながら、素肌感のある美しいツヤ肌を目指せる「ダーマカバーブレミッシュバーム」。ベースメイクとスキンケアの両方を重視したい方にぴったりのアイテムです。

まとめ

肌悩みを隠すだけではなく、うるおいケアまで叶えるespoirの新作BBクリーム。赤み補正にこだわったアッシュカラーと、ダーマ発想の処方が魅力です。

毎日のベースメイクをもっと快適に、美しく仕上げたい方はぜひチェックしてみてください♪敏感肌にも寄り添う新しいベースメイクアイテムとして注目を集めそうです。