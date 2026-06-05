プロ野球 セ・パ交流戦は4日、6試合が行われました。

西武は阪神に連勝。初回にネビン選手の犠牲フライで先制すると、4回には西川愛也選手のタイムリーで追加点を挙げます。先発の平良海馬投手は7回1失点の好投。9回は抑えの岩城颯空投手が1アウト満塁ピンチを招きますが1失点にとどめ、4-2で勝利しました。

オリックスと対戦した巨人は1点を追う2回、キャベッジ選手がソロホームランを放ち、同点に追いつきます。先発の田中将大投手は7回1失点の好投を披露すると、8回に泉口友汰選手がタイムリーツーベースヒットを放ち勝ち越し。巨人がオリックスに3連勝を飾りました。

交流戦首位のソフトバンクは初回に栗原陵矢選手が2ランホームランを放ち先制。先発のスチュワート・ジュニア投手は6回に1点で7連勝としました。敗れた中日は5連敗となっています。

DeNAは8回に7点差を追いつくと、9回には2アウト1塁2塁から相手の暴投で三森大貴選手が2塁から一気にホームへかえりサヨナラで楽天に逆転勝利。ロッテはヤクルトに勝利でカード2勝1敗と勝ち越しました。

＜6月4日の交流戦結果＞

◆ソフトバンク 2-1 中日

勝利【ソフトバンク】スチュワート・ジュニア(4勝3敗)

敗戦【中日】金丸夢斗(4勝5敗)

セーブ【ソフトバンク】杉山一樹(1敗8S)

本塁打【ソフトバンク】栗原陵矢17号

◆巨人 2-1 オリックス

勝利【巨人】中川皓太(2勝)

敗戦【オリックス】エスピノーザ(5勝2敗)

セーブ【巨人】マルティネス(1勝1敗18S)

本塁打【巨人】キャベッジ11号

◆ロッテ5-2ヤクルト

勝利【ロッテ】小島和哉(2勝4敗)

敗戦【ヤクルト】小川泰弘(1勝4敗)

セーブ【ロッテ】横山陸人(1敗20S)

◆西武 4-2 阪神

勝利【西武】平良海馬(4勝1敗)

敗戦【阪神】西勇輝(3勝2敗)

セーブ【西武】岩城颯空(1敗18S)

◆DeNA 8×-7 楽天

勝利【DeNA】伊勢大夢(1勝1敗)

敗戦【楽天】西垣雅矢(3勝3敗)

本塁打【楽天】佐藤直樹5号

◆日本ハム 5-2 広島勝利【日本ハム】山本拓実(1勝)敗戦【広島】塹江敦哉(1勝2敗)セーブ【日本ハム】菊地大稀（1S）本塁打【広島】ファビアン3号【日本ハム】レイエス10号