「驚くべき成長ぶり」「最強の世代だ」日本代表のモンテレイ合宿に海外メディアが殺到！地元記者は絶賛「W杯でサプライズを起こす可能性がある」【現地発】
北中米ワールドカップに挑む日本代表は現地６月３日、事前キャンプ地であるメキシコのモンテレイで始動。初日のトレーニングを実施した。
この日の練習には、アメリカの大手スポーツメディア『FOX SPORTS』のクルーやメキシコメディアの記者など、約40人の海外メディア関係者が取材に詰めかけていた。正直、これほど多いとは驚きだ。
そのなかの一人、『AS』紙メキシコ版のジャヒール・カルデナス記者に、日本代表の印象について尋ねると、こう評していた。
「努力を重ねてきたチームだ。日本代表が長年かけて築き上げてきたプロセスや驚くべき成長ぶりは周知の事実。最強の世代であり、優勝は難しいかもしれないが、今回のワールドカップでサプライズを起こす可能性を秘めていると思う」
オランダ、チュニジア、スウェーデンと同居したグループステージについては、「少なくとも２位には入るだろう」と予想した。
ダークホース候補として海外でも注目浴びる森保ジャパン。開催国メキシコでもその評価はかなり高いようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【記事】「別格だった」アイスランド代表の主将が脱帽した森保ジャパン戦士は？ 久保でも中村でもなく…日本代表の印象は「明らかに技術が高い」
この日の練習には、アメリカの大手スポーツメディア『FOX SPORTS』のクルーやメキシコメディアの記者など、約40人の海外メディア関係者が取材に詰めかけていた。正直、これほど多いとは驚きだ。
そのなかの一人、『AS』紙メキシコ版のジャヒール・カルデナス記者に、日本代表の印象について尋ねると、こう評していた。
オランダ、チュニジア、スウェーデンと同居したグループステージについては、「少なくとも２位には入るだろう」と予想した。
ダークホース候補として海外でも注目浴びる森保ジャパン。開催国メキシコでもその評価はかなり高いようだ。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
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