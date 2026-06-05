千歳市の住宅街で男女あわせて３人が包丁で刺されるなどし、女性１人が死亡しました。



警察は、殺人未遂の疑いでインドネシア国籍の男を現行犯逮捕しました。



（松田大佑カメラマン）「現場のアパート前では警察官が遺留品などを詳しく調べています。中には刃物のようなものもみられます」



殺人未遂の疑いで逮捕されたのはインドネシア国籍のマハムディ・アグン・ラクサナ・アジ容疑者２７歳です。





きのう午後９時すぎ千歳市信濃１丁目の住宅街で、インドネシア国籍のスリ・ラハユさん２１歳の腹部を、殺意をもって包丁で突き刺しけがをさせた疑いです。ラハユさんは、心肺停止の状態で病院に搬送されその後、死亡が確認されました。事件直後の様子を目撃した人は（事件直後の目撃者）「道路を完全に封鎖して、もうただ事じゃないなというかたちで、救急車両がいました。ブルーシートの方で蘇生をやっていると言ってましたね。包丁を持った男の人が、女性を刺したらしいです。聞いたときにはびっくりしましたね」警察や消防によりますとラハユさんのほかに、男性１人と、現場にかけつけた男性警察官１人がけがをして、病院に搬送されたということです。警察は凶器とみられる包丁を押収するなど、当時の状況を詳しく調べています。