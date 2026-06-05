歌手の小林旭さん（87）が4日、都内で『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』を開催。その直前に、報道陣に向けリハーサルの様子が公開され、記者会見が行われました。小林さんは、力強い歌声を披露するも、年齢に伴う体調の変化を明かしました。

■“支えてくれないとやっていけない仕事”

2026年に日活デビュー70周年を迎え、同年11月に88歳の米寿を迎える小林さんは、2026年3月から89歳になる2027年11月までの期間で“八十八カ所イベント”を開催しています。その一環で4日に『小林旭コンサート 永久不滅のマイトガイ』が行われました。リハーサルで小林さんはバンドメンバーと音を合わせ、こだわってコンサートを制作。報道陣に力強い歌声を披露しました。

その後行われた記者会見で、コンサート直前ということで、記者から“今の心境”を聞かれると「注意をすることは体がへたらないことと、声がダメにならないことと、常にみなさんの力がないとできないことだから、音声もバンドも、支えてくれないとやっていけない仕事だから、その辺でうまく歯車が回ってくれたらいいなと思うことです」と周囲に感謝の言葉を贈りました。

■体調は悪くはないんですが･･･

現在87歳で精力的に活動する小林さん。記者から現在の体調について聞かれると「体調は悪くはないんですけどね、動くことにおいて“こんなはずじゃなかった”のは多いです」と体調の変化を明かしました。

その上で大好きなゴルフについても「スコアにならないんですよ、球をただ打つだけという状態でやるんだったら、ゴルフ場行ってやったって面白くないからね」と告白しました。続けて「坐骨（ざこつ）の障害というのは、ふとした瞬間に足のしびれになったり、手のしびれになったり、なんかして“痛い”と思ったりすると、その痛みがとんでもないところにポコンと出てきてね、結果思うように体が動かないという、今なんかでもそうですよ」と現在の症状を明かしました。

小林さんは、昭和31年（1956年）日活映画『飢える魂』で銀幕デビューし、俳優、歌手として長年活躍しています。