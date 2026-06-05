4月1日から活動を再開している女優の広末涼子（45）が4日、自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。

広末は、赤いノースリーブのドレス姿で、自身のモノマネをするお笑いタレント沙羅（43）とのツーショットをアップ。「モノマネしてくださいました」と喜ぶと、「久しぶりにお会いできて、嬉しかったです。沙羅さん、ありがとう」と感謝した。さらに、自身のモノマネをする沙羅を向き、表情を崩して笑う別ショットも公開した。

沙羅もインスタグラムでツーショットをアップ。「お久しぶりに広末涼子さんにお会いできました」と報告し「可愛すぎて吸い込まれそうになりました」とつづった。さらに「写真をとらせて頂いた時 私の顔を見て、口元を寄せてくださいました」と広末の行動も明かすと「いつも明るく気さくに話してくださり ものまねも『似てるー！』と言ってくださりほんと優しすぎます」と感謝。「Majiで宝物な5秒前の日でした」と広末のヒット曲にかけて振り返りながら「広末さん、ありがとうございます。大スキです」と結んだ。

広末は昨年4月に乗用車を運転中に交通事故を起こし、同5月には「双極性感情障害および甲状腺機能亢進（こうしん）症」と診断されたとして、当面の間の活動休止を発表。今年4月1日に活動再開を報告した。