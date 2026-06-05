◆米大リーグ Ｄバックス―ドジャース（４日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が４日（日本時間５日）、敵地・Ｄバックス戦のスタメンを外れた。今季２度目のベンチスタートとなる。１０連戦の７戦目。二刀流出場翌日の予定通りの休養で、展開次第では試合終盤に代打起用される可能性も残されている。代役の１番にはベッツが入った。

３日（同４日）の同戦では「１番・投手兼ＤＨ」で躍動。投げては６回２安打無失点で日本人単独トップの６勝目を挙げ、規定投球回にはわずかに１イニング届かなかったが、開幕１０登板を終えて防御率０・７４となった。ＭＬＢ全体の“隠れ１位”となっている。打者としても３安打２四球で圧巻の５出塁。打率は開幕２戦目以降では初めて３割に乗り、３割１厘でリーグ９位（３日終了時点）に浮上した。６回以上無失点と５出塁を同じ試合で記録したのは史上４人目という快挙だった。

この日まで７試合連続安打、出場１９試合連続出塁としている「打者・大谷」だが、前日からこの日の休養は決まっていた。３日（同４日）の試合前にロバーツ監督は「（前回の）オフ日は実際に効果があったと思うし、休養を挟んで打撃も良くなっている」と説明。「打って投げる日は精神的な負荷が大きくなる。明日は全身に張りや疲労があるだろうが、そこを管理できれば、その後の日々を乗り切るチャンスになる」と力説していた。

４月から５月にかけては自己ワーストの２５打席無安打を経験するなど調子がなかなか上向かなかった今季の「打者・大谷」は、投手専念となった５月１３日（同１４日）に続いて、１４日（同１５日）の本拠地・ジャイアンツ戦を欠場したことで打者としては２試合連続で休養。すると、この判断が功を奏して復活。この日まで連続出塁が継続し、現在は４試合連続のマルチ安打と絶好調だ。

大谷は「（４日は）基本的にはリカバリーというか、運動量はしっかり抑えて、後半の代打にまずは備えたい」と前日の試合後に話していた。エンゼルス時代の２２年９月２２日（同２３日）の敵地・レンジャーズ戦以来、約４年ぶりの代打出場にも期待がかかる。ドジャースのスタメンは以下の通り。

【ドジャース】

１（遊）ベッツ、２（一）フリーマン、３（中）パヘス、４（右）タッカー、５（指）スミス、６（三）マンシー、７（左）ウォード、８（捕）ラッシング、９（二）フリーランド、投・ロブレスキ＝左