◆男子プロゴルフツアー メジャー第２戦 ＢＭＷ日本ツアー選手権森ビル杯 第１日（４日、茨城・宍戸ヒルズＣＣ西Ｃ＝７４３１ヤード、パー７０）

愛知県出身の２２歳ルーキー、小田祥平（前田道路）が５バーディー、１ボギーで４アンダーの６６をマークし、自己最高の２位と好発進した。首位と１打差。

小田は４番でグリーン手前１６ヤード、１０番は左手前１３ヤードから２度のチップインバーディー。１１番は１・５メートルに寄せ、１４番は９メートル、１６番は７メートルを沈めて伸ばし「ラッキーだった。ティーショットがすごく良かったので、フェアウェーからゴルフすることが多かった」と喜びをにじませた。

自身の武器を聞かれると「ドライバーです！」と即答した。この日の平均飛距離は全体４位の３２５・６７ヤードを記録。「もともとは精度を重視していたけど、最近は飛距離も出るようになった」と手応えを感じている。

新潟・開志国際高、専修大を経て昨年１２月にプロ転向して７戦目。今大会は初出場となり、１２年の藤本佳則に次ぐ大会年少２位の優勝へ好スタートを切った。「毎試合ごとに収穫がある。しっかり上だけを見て戦えている。まず１勝したい」と声を弾ませた。