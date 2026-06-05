「ビジュ強すぎ♡」グループ絶好調の赤間四季、『週プレ』グラビアで魅せたビキニスタイル！
『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！
アイドルグループ「#Mooove!」の赤色担当・赤間四季が、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！
【プロフィール】
赤間四季（あかま・しき）
１月30日生まれ 広島県出身 血液型＝A型 身長158㎝
趣味＝読書、おいしいものを食べること 特技＝バトントワリング、柔軟
2023年に結成した、人気絶好調のアイドルグループ「#Mooove!」の赤色担当。
公式X【@akama_shiki】
公式Instagram【@akama.shiki】
今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。
その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】赤間四季写真集「季節を重ねて」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月1日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!
＜特集情報＞
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