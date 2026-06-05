「ビジュ強すぎ♡」グループ絶好調の赤間四季、『週プレ』グラビアで魅せたビキニスタイル！

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！

アイドルグループ「#Mooove!」の赤色担当・赤間四季が、6月1日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』24＆25号に登場！

赤間四季 ©U-YA／集英社

【プロフィール】

赤間四季（あかま・しき）

１月30日生まれ 広島県出身 血液型＝A型 身長158㎝

趣味＝読書、おいしいものを食べること 特技＝バトントワリング、柔軟

2023年に結成した、人気絶好調のアイドルグループ「#Mooove!」の赤色担当。

公式X【@akama_shiki】

公式Instagram【@akama.shiki】

今号の『週プレ』は、圧巻の“わがままボディ”豊島心桜の表紙＆巻頭グラビアに、山梨＆長野ロケ密着のDVD映像は43分！ “太陽の子”佐々木ほのかを3度目の撮り下ろし、NMB48のフレッシュガール・芳賀 礼の初登場グラビアも！ などなど注目のグラビアが盛りだくさんの内容だ。

その他、本号と同時リリースの【デジタル限定】赤間四季写真集「季節を重ねて」は、価格／1320円（税込）にて主要電子書店で 6月1日（月）発売予定です。『週プレ グラジャパ！』 なら限定カット付きで発売!!

【デジタル限定】赤間四季写真集「季節を重ねて」©U-YA／集英社

＜特集情報＞

いざ決戦・北中米W杯！これが森保ジャパンの「W杯完全攻略シナリオ」だ！板倉滉＆堂安律が大会直前の思いを独占激白ほか15P大特集、

ナフサショックが全国の自治体を直撃！忍び寄る「ごみ袋1000円」の危機！

激化する「とんかつチェーン戦争」のアゲアゲすぎる舞台裏 などなど・・・

『週刊プレイボーイ』24＆25号は6月1日に発売！