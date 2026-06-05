開催：2026.6.5

会場：アメリカンファミリー・フィールド

結果：[ブリュワーズ] 9 - 12 [ジャイアンツ]

MLBの試合が5日に行われ、アメリカンファミリー・フィールドでブリュワーズとジャイアンツが対戦した。

ブリュワーズの先発投手はコールマン・クロー、対するジャイアンツの先発投手はエイドリアン・ハウザーで試合は開始した。

1回表、1番 ケイシー・シュミット 初球を打って左中間スタンドへのホームランでジャイアンツ得点 MIL 0-1 SF、6番 ブライス・エルドリッジ 2球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 MIL 0-2 SF、7番 マット・チャプマン 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 MIL 0-3 SF

1回裏、4番 ウィリアム・コントレラス 初球を打ってライトへの犠牲フライでブリュワーズ得点 MIL 1-3 SF

3回表、5番 李政厚 2球目を打ってライトへのタイムリーツーベースヒットでジャイアンツ得点 MIL 1-4 SF、7番 マット・チャプマン 8球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 MIL 1-5 SF、1番 ケイシー・シュミット 2球目を打ってライトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 MIL 1-6 SF

5回裏、2番 ジャクソン・チョウリオ 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 3-6 SF

7回表、8番 エリク・ハース 2球目を打ってセンターへの満塁ホームランでジャイアンツ得点 MIL 3-10 SF、3番 ルイス・アラエス 初球を打ってレフトへの犠牲フライでジャイアンツ得点 MIL 3-11 SF、4番 ウィリー・アダメス 5球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでジャイアンツ得点 MIL 3-12 SF

7回裏、2番 ジャクソン・チョウリオ 5球目を打ってセンターへのツーランホームランでブリュワーズ得点 MIL 5-12 SF

8回裏、9番 デービッド・ハミルトン 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでブリュワーズ得点 MIL 6-12 SF

9回裏、5番 ブレーク・パーキンス カウント3-2から押し出しの四球でブリュワーズ得点 MIL 7-12 SF、7番 サル・フリリック 4球目を打ってファーストゴロ 3塁ランナーは本塁へでブリュワーズ得点 MIL 8-12 SF、8番 ルイス・レンヒーフォ 2球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでブリュワーズ得点 MIL 9-12 SF

試合は9対12でジャイアンツの勝利となった。

この試合の勝ち投手はジャイアンツのサム・ヘントチスで、ここまで1勝0敗0S。負け投手はブリュワーズのコールマン・クローで、ここまで0勝1敗0S。ジャイアンツのキリアンにセーブがつき、2勝3敗4Sとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-05 06:36:10 更新