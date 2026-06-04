アディダス オリジナルス × ウィリー・チャバリア　アパレルとフットウェアを発売

「アディダス オリジナルス（adidas Originals）」が、FIFAワールドカップ2026に向け、「ウィリー・チャバリア（WILLY CHAVARRIA）」とコラボレーションした「コミエンサ・コン・エル・スエニョ（Comienza Con El Sueño）」 コレクション6月10日に発売する。アディダスオリジナルスフラッグシップストア原宿、アディダスオリジナルスショップ銀座、アディダス公式オンラインストア、CONFIRMEDアプリ、アディダス アプリ、ヌビアン（NUBIAN）、グレイト（GR8）で取り扱う。

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同コレクションでは、ウィリー・チャバリアの2026年秋冬コレクションに登場したサッカーメキシコ代表のエンブレムがついたワールドカップ関連アパレルを中心に販売。メキシコサッカーの伝統から着想を得たデュアルモチーフを配したアパレルでは、サッカーユニフォーム、トラックスーツ、ロング サッカーショーツ、ラグビーシャツなどを揃えるほか、コーチ向けコーディネートとしてブレザー、ロングツイルショーツ、ボタンアップシャツを用意し、スタンド向けにはサッカーTシャツ、Tシャツ、クルーネック、スカーフ、キャップなどをラインナップする。いずれもチャバリアならではの刺繍やグラフィックをあしらい、コレクション名にもなっているスローガンをステッチで施した。価格帯は1万2100〜11万5500円。

フットウェアでは、ライフスタイルランニングシルエットのメガライドのツーリングにブラックのアッパーを組み合わせた「チャバリア メガライド エージ― エックスエル（CHAVARRIA MEGARIDE AG XL）」や、「チャバリア メガライド ボンズ（CHAVARRIA MEGARIDE BONES）」のほか、サッカーから着想を得た「チャバリア メガライド ダブリューシー（CHAVARRIA MEGARIDE WC）」を用意する。価格は各3万6300円。

◾️アディダス：公式オンラインストア