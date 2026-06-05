【W主演・ゆいかれん＆藤林泰也】７月８日(水)深夜24時スタート！ ＢＳテレ東 「ドライな同期の溺愛癖」人の匂いから心の声を読み取れるヒロインと、潔癖でクールな同期の胸キュンオフィスラブストーリーを実写ドラマ化!!!

ＢＳテレ東 2026年7月8日(水) 深夜24時スタート！

私の秘密は、匂いで他人の心を読めること・・・

W主演 ゆいかれん ＆ 藤林泰也

匂いで他人の心を読める特殊な能力を持つ読心女子と、

クールなのに頭の中でヒロインとの妄想が止まらない同期の恋愛模様を描く

胸キュンオフィスラブストーリーを実写ドラマ化!!!

ＢＳテレ東では、2026年7月8日(水)から、「ドライな同期の溺愛癖」(毎週水曜深夜24時～24時30分）の放送が決定しました。



2022年に電子コミックとして配信されると、2人の恋愛模様に“胸キュン”が止まらないと話題を集めた、碧依ぺきによる同名作を実写ドラマ化！相手の匂いで心が読めるが故に恋愛に対してどこか奥手の女子・花澤彩芽(はなざわ・あやめ)と、潔癖症で彩芽も心を読むことができない無表情でクールな同期・宮嶋翠(みやじま・すい)。ふとしたきっかけで宮嶋の心を読むと表のドライな一面とは裏腹、彩芽のことを妄想で愛でている変態だったことが判明…！想いを知ってしまった恋愛奥手の彩芽と感情を全く表に出さないドライな宮嶋。それぞれ恋愛への不器用さを抱えた2人が一歩踏み出す模様を、2人を取り巻く人間模様とともに描きます。恋愛ドラマに定評のあるＢＳテレ東らしい”胸キュン”オフィスラブストーリーにご期待ください！

◇◆ ゆいかれん × 藤林泰也 W主演 ◆◇



W主演の一人、相手の“匂い”から心の声を読み取れる変わった特技を持つ女性・花澤彩芽を演じるのは、宝塚歌劇団月組の娘役スターとして卓越したダンススキルとずば抜けた表現力で人気を博し、宝塚歌劇団退団後はドラマ「リベンジ・スパイ」(テレビ朝日)や「プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮」(フジテレビ)、日曜劇場「GIFT」(TBS)など多くの話題作に出演している今⼤注⽬の俳優・ゆいかれん！本作が初のドラマW主演となります。

もう一人のW主演、彩芽の同期で潔癖症ゆえに彩芽が心を読めないクールで“超ドライ”な男性・宮嶋翠役には、ドラマ「仮面ライダーガッチャード」(テレビ朝日)で黒鋼スパナ／ヴァルバラド役を演じ一躍人気を集め、その後もドラマ「ジョフウ ～女性に××××って必要ですか？～」(テレ東)や舞台「忠臣蔵」などに出演。マルチな才能を発揮し出演作が絶えない藤林泰也に決定！



2人を取り巻く個性豊かなキャストは近日公開予定。続報をお楽しみに!!!

花澤彩芽役：ゆいかれん 役紹介・コメント

【役紹介】

相手の“匂い”から心の声を読み取れる、変わった特技を持つ。時に他人の悪意まで聞こえてくるので、人と距離を取りがちで恋愛にも奥手。同期の宮嶋の想いを知り最初は戸惑うものの、少しずつ人と向き合う気持ちが芽生え始める。

【コメント】

花澤彩芽は、特別な力を持っているからこそ、人との距離を取り、心に壁を作って生きてきた女の子です。そんな彼女が、クールでドライな宮嶋の優しさに触れながら、少しずつ人を信じて心を開いていく姿がとても魅力的だと感じています。言葉にすることの⼤切さや、誰かをまっすぐ愛する強さが詰まった作品です。不器用な二人のもどかしい恋に、毎週たくさん、きゅんとしていただけたら嬉しいです！そして、私の鼻にだけ届く熱烈な「溺愛妄想」もぜひお楽しみに♡

宮嶋翠役：藤林泰也 役紹介・コメント

【役紹介】

彩芽の同期。潔癖で匂い対策バッチリ故に彩芽が心を読めない唯一の人物。クールで感情が表に出にくい“超ドライ”な男性。……と見せかけて、頭の中では彩芽を溺愛し妄想が止まらない。不器用ながらも一途な一面がある。

【コメント】

この度、『ドライな同期の溺愛癖』で宮嶋役を演じさせていただくことになりました、藤林泰也です。ドライでそっけない同期が、実はとんでもない妄想癖を抱えている――。そんな宮嶋のギャップある魅力をお届けできるよう、原作の空気感を⼤切にしながら、試行錯誤を重ねて演じさせていただきました。僕自身も原作を読んでたくさんキュンキュンしたので、その魅力を映像でもみなさまにお届けできたら嬉しいです！ぜひお楽しみにー！

＼原作の表紙を再現したコラボビジュアル大公開!!!／

©「ドライな同期の溺愛癖」製作委員会 ©碧依ぺき／彗星社

原作情報

碧依ぺき「ドライな同期の溺愛癖」（wwwave comics）



【原作者 コメント】

ドラマ化の話が来ていると私が聞いたのは去年のクリスマスの日だったのですが、なんというクリスマスプレゼントなんだ！と震えたのを覚えています。普段私が頭の中で動かしている宮嶋と花澤が映像でどう動くのか、そして宮嶋の妄想シーンはどういう風になるのか！今からとてもワクワクしています。このような貴重な機会を与えて頂き、この作品に関わってくれた全ての皆様に感謝です。私も一視聴者として、放送を楽しみにしております！



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電子書籍配信サービス「ComicFesta」をはじめ、各種サービスにて配信中です。また、Crape comics（(株)彗星社）よりコミック1～3巻が好評発売中。最新コミック4巻は2026年8月18日(火)発売予定！

ComicFesta 作品ページ ▶ https://comic.iowl.jp/titles/176556

Crape comics 作品ページ ▶ https://suiseisha.jp/comicsdetail?pid=44363

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実写ドラマ化を記念した碧依ぺき先生の書き下ろしイラストを大公開!!!

©碧依ぺき／wwwave comics

スタッフコメント

■ 久保田渉(テレビ東京 プロデューサー)

もし自分に、人の心が読める特殊能力があって、密かに想いを寄せる相手の本音が分かったら…。そんな誰もが一度は妄想するシチュエーション…ではなく、好意を抱くどころか、むしろ苦手意識を持った相手からの好意に気づいてしまい、しかもその正体が、とんでもない変態妄想による溺愛だった…！そんな衝撃的なきっかけから動き出す二人のラブコメディーを実写ドラマ化します！相手の想いを知りながらも、表向きは気づかないふりで平然を装う花澤と、自分の欲望が筒抜けだとは露知らず、ポーカーフェイスでドライに振る舞う宮嶋。こうした複雑で繊細な感情の機微が求められる難しい役どころを、ゆいかれんさんと藤林泰也さんが時に切なく、時にコミカルに、息の合った演技で魅力たっぷりに表現してくれています！どこか不器用な二人が紡ぐ、もどかしくも最高の“胸キュン”を、ぜひ温かく応援しながら楽しんでいただければ幸いです！

≪イントロダクション≫

営業成績トップの花澤彩芽(ゆいかれん)の秘密は、他人の“匂い”から心の声を読み取れること。しかし、同期の宮嶋翠(藤林泰也)だけは、潔癖で匂い対策が完璧の無臭男故に、心を読むことができずにいた。性格も飛びぬけてドライで、恋愛とは無縁だと思っていたが、ひょんなことから汗だくになった宮嶋の匂いを嗅ぐと、妄想の中で彩芽を溺愛し続けていたムッツリ男子だったことが判明…！最初は戸惑いを隠せなかった彩芽だったが、クールな表情とは裏腹に情熱的な本音を抱える宮嶋のギャップに次第に惹かれていく。表情と心のギャップがたまらない！読心女子と溺愛男子の胸キュンオフィスラブストーリーが今、幕を開ける。

≪番組概要≫

【タイトル】「ドライな同期の溺愛癖」

【放送局】ＢＳテレ東

2026年7月8日(水)スタート 毎週水曜 深夜24時～24時30分

【配信】各話放送終了後から、動画配信サービス「U-NEXT」にて第一話から最新話まで

見放題配信

▶U-NEXT：https://www.video.unext.jp/

広告付き無料動画配信サービス「ネットもテレ東」「TVer」「Lemino」では、ＢＳテレ東での放送直後より最新話を1週間無料配信

▶テレ東ＨＰ：https://video.tv-tokyo.co.jp/

▶TVer：https://tver.jp/

▶Lemino：https://lemino.docomo.ne.jp/catchup/2-1-113-7

【原作】碧依ぺき「ドライな同期の溺愛癖」（wwwave comics）

【出演】ゆいかれん、藤林泰也

【監督】加藤綾佳

【脚本】上野詩織

【チーフプロデューサー】森田昇(テレビ東京)

【プロデューサー】久保田渉(テレビ東京)、野口征吾(ワンダーヴィレッジ)、鈴木伸明(ワンダーヴィレッジ)、菅谷英一(MMC)

【コンテンツプロデューサー】荻野史歩(テレビ東京)

【制作】ＢＳテレ東、ワンダーヴィレッジ

【特別協力】ウェイブ

【制作協力】MinyMixCreati部、ディープサイド

【製作著作】「ドライな同期の溺愛癖」製作委員会

【公式HP】https://www.bs-tvtokyo.co.jp/ddd/

【公式Ｘ】https://x.com/dorama_bs7ch ／ @dorama_bs7ch

【公式Instagram】https://www.instagram.com/dorama_bs7ch ／ @dorama_bs7ch

【ハッシュタグ】#ドライな同期の溺愛癖