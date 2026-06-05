5月15日に佐藤愛子さんのご逝去の報道がされました。施設に入る直前に伺ったインタビューと、娘の響子さん、孫の桃子さんからみた「作家・佐藤愛子」のありのままの姿を収録した『ぼけていく私』の刊行記念イベントが、ご逝去の報道からちょうど1週間後の22日に紀伊國屋新宿本店にて行われました。亡くなったときの様子など、響子さん、桃子さんのお二人が語った対談をお届けします。（全2回の1回目／続きを読む）

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母・佐藤愛子との最後になった旅行で

響子 今日は思い出のラムラム王のTシャツを着てきました。

桃子 誰？ ラムラム王？ どこの国の王様なの。

響子 ラムラム国だろうね。大正時代に挿絵を描いていた武井武雄さんという方がいらっしゃって、母がキンダーブックという子供向きの本を読んでいたころ武井さんの挿絵が大好きだったんですよ。それである時、武井武雄術館とかないかねというので調べたら、長野県の岡谷にあって、新宿駅から1本で行けるんですね。じゃあ行こうかとなって1泊で行きました。お近くまで行かれることがあったら、ぜひお寄りになるといいと思います。ほっこりしていて可愛らしい美術館でね。

大正時代の挿絵の方って、デザインも色使いも独特で、もうなんとも言えない雰囲気ありますよね。母もじっくり一つ一つ丁寧に見て、説明の文章も全部読んでいました。お土産をダンボール2、3箱買いましたね。これが母と私の最後の旅行になりました。

桃子 それいつ？ 私、行ってない。

響子 いつだろ、忘れちゃった、2010……何年かな。母は岡谷の町も気に入って、いい町だ、ここに住みたいねと言いながら歩いていました。風光明媚ということではなくて、母が大好きだった、昔懐かしい昭和の日本の風景が残っているようなところだったのですごい気に入って、その美術館も気に入って、もう一度行きたい、もう一度行きたいねって言いながら2度目が叶わずじまいでした。

「あんたってなんでそんな貧乏くさいものばかり着るの！」とデパートへ買い物に

響子 その時にこのラムラム王を買ったんです。YouTube（幽霊屋敷の伝言板チャンネル）をご覧の方はご存じかと思いますが、私はTシャツをコレクションしていて、SランクからCランクまであるんですよ。で、これはSランク。Sランクは大事にしていてあんまり着ない、Aランクは旅行に着ていくやつ、Bランクは近所の買い物に行く用で、Cランクは掃除する時用。

桃子 母はTシャツを自己表現のツールとして使ってるんですよ。

響子 母は「あんたってなんでそんな貧乏くさいもんばかり着るの！」って、「私ばっかりおしゃれして、娘には貧乏くさい格好させてると読者に思われたら片腹痛いからデパートに行こう」と言われました。

桃子 うん、なんかもう全部一緒に見えるんだろうね。「響子はみんなビンテキ（注・愛子先生独自の貧乏人を指す言葉）が着る服ばっかり」って。

響子 小遣いアップしてくれれば丸く収まるのにさ。それでデパートに買い物に行って、冠婚葬祭用の服をと言って。「私の葬式の時に着ろ」と言ってましたが、結局買ってもらった喪服は着てないんですよね。

桃子 お葬式は喪服禁止でしたから。自宅での密葬でご近所にわからないようにという配慮をしたので、みなさんにも普通の服でいらしていただいて。とはいえ母もさすがに大号泣しながら、喪主の挨拶をしているときに胸元にタローマンがいる…というのはなかったですね。

響子 さすがにTシャツは着ていません。

「私だよ、響子だよ、わかる？」母・佐藤愛子が亡くなったときのこと

響子 亡くなる3日ぐらい前に施設の方から電話がかかってきて、血圧がすごく低くなったので心配だから来てくださいと言われ、それで駆けつけたんですけれども、その時はまだ目を開いたりはしていました。母が私を娘と思わずに自分の姉だという妄想の中にいたので「私だよ、響子だよ、わかる？」って言うと、ちょっと目を開けて目で頷いていましたね。だけどまたすぐにすっと目を閉じて。翌日に行くと、もうずっと口を開けて寝ている状態で目は瞑ったままでした。

母は元気なころに死ぬ時には手を握っていてちょうだいねと言っていたので、布団の下の手をずっと握ってたんですけど、不意にグーッと手を握り返してきたので「私ここにいるよ、ちゃんと手を握ってるよ」と伝えました。すると、またスーッと力が抜けていったんですけれど目を開けることがなくて。

お手伝いのKさんが、すりつぶしたオレンジをスポンジに含ませて唇や口の中に入れると、ちょっとうるさげにしている元気がまだあったんです。なので一旦家に帰ったら翌朝の10時くらいに亡くなったという連絡が来ました。それで慌てて駆けつけたんですが、もうずっと目を瞑って開けることはないという最期でした。

桃子 施設の方から危篤の連絡をいただく前に、母と父が2人で祖母のところに行ったんですが、その時に祖母が虚空を見つめて何にも口をきかなかったっていうふうに言ってたんですよ。

響子 指をさすんだけど、「何？ 何が見えるの？」と聞いても答えず、それから手拍子するみたいなことをしてまた指さすという感じで、もう何が見えているのか、何がしたいのか全然わからなくて。その時に間違えて、母の足をちょっと踏んじゃったんですよ。そしたら「痛い」って言って。

桃子 それは言ったんだ。

響子 それは言ったの。それで私が「おばあちゃん、今日1日ね、2時間ぐらい一緒にいるけど、おばあちゃんの声、痛いしか聞いてないよ」って言ったんですよ。それを聞いた夫が笑って、私もつい笑ったんです。そうしたら母がちょっとニコッと笑って「なあに？」と聞いてきて。

桃子 楽しそうにしているのはわかるんだね。

母・佐藤愛子が伝えたかった読者の皆さんへ「ありがたいね」

響子 そうそう。「痛い」と「なあに？」が最後に聞いた言葉でしたね。訃報の際に「本当にありがたいねというのが最後の言葉でした」とコメントを出しましたが、これは亡くなる直前の言葉ではないんです。

去年の11月の102歳のお誕生日の時に「たくさんの人がおめでとうって言ってくれてるよ」と母に伝えると、「ああ、ありがたいね」って言ったんです。

この「ありがたいね」という言葉は、家族である私たちにではなくて、読者の皆さんに対する「ありがたいね」でした。ファンレターをもらって返事を出すわけでもなく、「先生から元気をもらいました」なんて言われると「私はね、元気をもらうっていうことが大嫌いなんだよ」と言う人でした。そういう人が、ありがたいねって最後に言ったのは、読者の方に対する本音だと思います。102歳になっても読んでくださる方がいるなんて、こんなありがたいことはないわけですから。だからどうしてもお伝えしなきゃと思って、最後のコメントとして伝えさせていただきました。

桃子 正直言うと、ちょっと危ないかなっていうのは、その前から何度かありました。祖母のお葬式の希望は、家で密葬、限られた人を呼ぶというので、全部叶えるのは結構至難の業なんですよ。家で密葬って、もうバレバレじゃないですか。住宅街に霊柩車が来て黒い洋服の人が出入りしたらどう見てもお葬式ですよ。なので、それを叶えてくれそうな葬儀社を探すっていうのをもう何年か前からやっていて。ついにこの日が来たかと思って奔走しましたけど、それと同時に母も顔面麻痺になってしまったんです。

響子 顔面麻痺に関しては、飼っていた黒猫も3月26日に老衰で亡くなっちゃったんですね。そのひと月後に母が亡くなって、多分ダブルパンチだったんだと思います。母が亡くなったその晩に痙攣が起きて固まってしまって。私は入院しなきゃならないし、彼女が一人で頑張ってくれたんです。

撮影 細田忠

佐藤愛子（さとう・あいこ）

1923年大阪府生まれ。甲南高等女学校卒業。小説家の佐藤紅緑を父に、詩人のサトウハチローを異母兄に持つ。69年『戦いすんで日が暮れて』で第61回直木賞、79年『幸福の絵』で第18回女流文学賞、2000年、65歳から執筆を始めた佐藤家3代を描く『血脈』の完成により第48回菊池寛賞受賞。15年『晩鐘』で第25回紫式部文学賞を受賞。17年旭日小綬章を受章。

響子（きょうこ）

杉山響子 1960年生まれ。玉川大学文学部卒。両親の離婚後、母の佐藤愛子と暮らす。著書に『物の怪と龍神さんが教えてくれた大事なこと』『憤怒の人 母・佐藤愛子のカケラ』。

桃子（ももこ）

杉山桃子 1991年生まれ。立教大学文学部卒。「青乎(あお)」名義で、映像や音楽作家として活動する。著書に『佐藤愛子の孫は今日も振り回される』。

〈葬儀の最中に「顔曲がりの喪主は参ったね」と母・佐藤愛子の声が聞こえてきた〉へ続く

（佐藤 愛子,杉山 響子,杉山 桃子／ライフスタイル出版）