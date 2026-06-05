二度目の朝ドラ・宮藤官九郎、『あまちゃん』とは違うポイントは？ 15年の間に変わった放送日縮小は「うれしいことではない」
NHKは4日、再来春（2028年度前期）に放送される第118作目連続テレビ小説の制作・主演発表会見を行い、タイトルは『ほんのモキチ』と発表した。主演は河合優実、脚本は宮藤官九郎が務める。「前回とは全く違うアプローチで」という宮藤が、『あまちゃん』とは違う、今作のポイントについて語った。
【写真】華やかな笑顔で…発表会見に登場した河合優実
本作では、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子（河合）の“最も不仲な夫婦”の物語を描く。2013年上半期に放送された『あまちゃん』以来、15年ぶりに連続テレビ小説を手掛ける宮藤だが、当時は「朝ドラの型を知らずに自由に書いた」といい、今作では「できれば実在の人物。さらに今女性が活躍する時代なので、自由に言いたいことを言う女性のキャラクターがよかった。あくまでコメディ、そして夫婦の話がやりたいと思った」と、このテーマを題材とした理由を語った。
会見では、『あまちゃん』と今作での変化も明かす。「当時は（放送が）月曜日から土曜日までだったんですよ。それがいつの間にか（2020年春から変更）金曜までになっていて。その分、ちょっと減るなって（笑）。それはうれしいことではないんですけど、結構大きいこと」と苦笑した宮藤。
「『あまちゃん』の時もエピソードが入りきらなくて、どんどん最初に想定していた時より物語が膨らんできちゃったので、こんなに大変なんだと。展開に困ったりすることは絶対ないんですけど、逆にどこをピックアップしようかと考えている」と悩みも明かしつつ、「（『あまちゃん』のあとに）大河ドラマ『いだてん（〜東京オリムピック噺〜）』をやったので、実在している人の資料から物語を考えることがすごく楽しかった。今回はめちゃめちゃ細かく日記が残っているので、それに沿っていくだけでもボリュームがすでにたくさんあって大変だなと。そしてみなさんの1日の始まりに見るドラマとして楽しく見てもらえるように、どう書いていこうか楽しみです」と期待を膨らませていた。
連続テレビ小説は、見上愛＆上坂樹里がW主演を務める『風、薫る』が放送中。今秋（2026年後期）には石橋静河主演の『ブラッサム』、来春（2027年度前期）には森田望智主演の『巡（まわ）るスワン』が放送される。来秋（2027年後期）放送の第117作目は未発表。
【写真】華やかな笑顔で…発表会見に登場した河合優実
本作では、歌人で医師の斎藤茂吉とその妻・輝子（河合）の“最も不仲な夫婦”の物語を描く。2013年上半期に放送された『あまちゃん』以来、15年ぶりに連続テレビ小説を手掛ける宮藤だが、当時は「朝ドラの型を知らずに自由に書いた」といい、今作では「できれば実在の人物。さらに今女性が活躍する時代なので、自由に言いたいことを言う女性のキャラクターがよかった。あくまでコメディ、そして夫婦の話がやりたいと思った」と、このテーマを題材とした理由を語った。
「『あまちゃん』の時もエピソードが入りきらなくて、どんどん最初に想定していた時より物語が膨らんできちゃったので、こんなに大変なんだと。展開に困ったりすることは絶対ないんですけど、逆にどこをピックアップしようかと考えている」と悩みも明かしつつ、「（『あまちゃん』のあとに）大河ドラマ『いだてん（〜東京オリムピック噺〜）』をやったので、実在している人の資料から物語を考えることがすごく楽しかった。今回はめちゃめちゃ細かく日記が残っているので、それに沿っていくだけでもボリュームがすでにたくさんあって大変だなと。そしてみなさんの1日の始まりに見るドラマとして楽しく見てもらえるように、どう書いていこうか楽しみです」と期待を膨らませていた。
連続テレビ小説は、見上愛＆上坂樹里がW主演を務める『風、薫る』が放送中。今秋（2026年後期）には石橋静河主演の『ブラッサム』、来春（2027年度前期）には森田望智主演の『巡（まわ）るスワン』が放送される。来秋（2027年後期）放送の第117作目は未発表。