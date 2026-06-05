オードリー×チョコプラ念願の初タッグ番組が開幕 若林正恭は「4人でMCをやると思っていたので…」【コメントあり】
フジテレビは6日、お笑いコンビ・オードリーとチョコレートプラネットがMC初タッグを結成する、バラエティー『1分トークの祭典THEトークワン』（後9：00）を放送する。
【写真】カッコいい！オードリー＆チョコプラがそろってポーズ
同番組は“制限時間1分”の超絶テンポのトークショー。「1分後に大物に噛みつきます」「1分後に土下座します」「1分後、理不尽なことを言います」「1分後、社会を斬ります」「1分後、私をかわいく思えます」「1分後、実際の写真を出します」「古畑任三郎のBGMに合わせて1分後に核心をつきます」など、バリエーションに富むさまざまなお題に沿ったトークを展開する。第1弾となる今回は、豪華21人の芸能人が集結しNo.1の座を争う。見守りゲストとして、瀬戸朝香、濱田龍臣が熱い戦いを共に盛り上げる。
賞レース王者から俳優、アーティスト、アスリートまで、各界からトークの祭典にふさわしいメンバーが大集結。MC若林が回すルーレットによりその場でトークの順番が決まり、自身が選んだテーマで１分間のトークを披露。１回戦は３ブロックに分かれて行われる。観客に「もっと話を聞きたい！」と思わせた各ブロック上位２名、計６名がセカンドステージに進出。その後上位３名によるファイナルステージが行われる。初代トークワン王者となるプレーヤーは一体誰なのか。
■コメント
◆若林正恭（オードリー）
「4人でMCをやると思っていたので、最初から最後まで松尾くんと春日がプレーヤー側に座っていて面白かったです（笑）いろいろなジャンルの面白い話がどんどん聞けるので、素直に楽しんでいただければと思います！そして、この番組がだんだんと出来上がっていくドキュメンタリーも見れると思うので、その歴史も見届けて欲しいですね。プレーヤーも探り探りやり方を見つけ出していますので、楽しみにしていてください」
◆春日俊彰（オードリー）
「なぜか松尾くんとプレーヤー側にいました（笑）チョコプラくんとは、昔から別番組で共演させてもらっていて、その時代から目をかけていましてね・・・今回再会して一緒に番組ができるというのは、うれしかったし、楽しかったですね。ショート動画などが流行っている今の時代に合っている見やすい番組だと思います。どこから見ても１分で終わるので、途中離脱してもすぐ帰ってきてください。皆さんこの番組に出入りしてください（笑）」
◆長田庄平（チョコレートプラネット）
「オードリーさんと一緒に仕事させてもらう機会が最近全然なくて、今回ガッツリ一緒にやらせてもらえてめちゃめちゃうれしいですね。レギュラーになってくれたらうれしいですけど、レギュラーになった途端、春日さんと松尾がプレーヤーから外されていないかちょっと心配です（笑）１分なのですが、結構トリッキーなトークテーマがあったりして、それぞれの喋り方の流派があったり、そこも楽しめると思います。どんどん番組が出来上がっていく姿も、１回見た後にもう一度見たら全然違う番組に感じると思います。是非、２度楽しんでください！」
◆松尾駿（チョコレートプラネット）
「オードリーさんとガッツリ４人でタッグを組ませてもらってうれしかったです。この番組が続いたらどんな感じになるのだろうと気になって楽しみです。自分がプレーヤーとして話している時と、別の方が話しているのを聞いている時と別の番組に出ているような感じでした。皆さんの話を聞いていて本当に楽しかったですし、それぞれいろいろな話し方のジャンルがあるので、そこも注目してもらえたら楽しんでいただけると思います！」
【写真】カッコいい！オードリー＆チョコプラがそろってポーズ
同番組は“制限時間1分”の超絶テンポのトークショー。「1分後に大物に噛みつきます」「1分後に土下座します」「1分後、理不尽なことを言います」「1分後、社会を斬ります」「1分後、私をかわいく思えます」「1分後、実際の写真を出します」「古畑任三郎のBGMに合わせて1分後に核心をつきます」など、バリエーションに富むさまざまなお題に沿ったトークを展開する。第1弾となる今回は、豪華21人の芸能人が集結しNo.1の座を争う。見守りゲストとして、瀬戸朝香、濱田龍臣が熱い戦いを共に盛り上げる。
■コメント
◆若林正恭（オードリー）
「4人でMCをやると思っていたので、最初から最後まで松尾くんと春日がプレーヤー側に座っていて面白かったです（笑）いろいろなジャンルの面白い話がどんどん聞けるので、素直に楽しんでいただければと思います！そして、この番組がだんだんと出来上がっていくドキュメンタリーも見れると思うので、その歴史も見届けて欲しいですね。プレーヤーも探り探りやり方を見つけ出していますので、楽しみにしていてください」
◆春日俊彰（オードリー）
「なぜか松尾くんとプレーヤー側にいました（笑）チョコプラくんとは、昔から別番組で共演させてもらっていて、その時代から目をかけていましてね・・・今回再会して一緒に番組ができるというのは、うれしかったし、楽しかったですね。ショート動画などが流行っている今の時代に合っている見やすい番組だと思います。どこから見ても１分で終わるので、途中離脱してもすぐ帰ってきてください。皆さんこの番組に出入りしてください（笑）」
◆長田庄平（チョコレートプラネット）
「オードリーさんと一緒に仕事させてもらう機会が最近全然なくて、今回ガッツリ一緒にやらせてもらえてめちゃめちゃうれしいですね。レギュラーになってくれたらうれしいですけど、レギュラーになった途端、春日さんと松尾がプレーヤーから外されていないかちょっと心配です（笑）１分なのですが、結構トリッキーなトークテーマがあったりして、それぞれの喋り方の流派があったり、そこも楽しめると思います。どんどん番組が出来上がっていく姿も、１回見た後にもう一度見たら全然違う番組に感じると思います。是非、２度楽しんでください！」
◆松尾駿（チョコレートプラネット）
「オードリーさんとガッツリ４人でタッグを組ませてもらってうれしかったです。この番組が続いたらどんな感じになるのだろうと気になって楽しみです。自分がプレーヤーとして話している時と、別の方が話しているのを聞いている時と別の番組に出ているような感じでした。皆さんの話を聞いていて本当に楽しかったですし、それぞれいろいろな話し方のジャンルがあるので、そこも注目してもらえたら楽しんでいただけると思います！」