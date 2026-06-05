〈昭和の日に亡くなった102歳の佐藤愛子が、最後に伝えたかったこと〉から続く

『ぼけていく私』の刊行記念イベントが、5月15日の佐藤愛子さんご逝去の報道からちょうど1週間後の22日に紀伊國屋新宿本店にて行われました。愛子センセイが戒名に「憤怒」を入れることを思いついたり、盛大なラップ音で化けて出る条件などがあったお話など、娘の響子さんと孫の桃子さんによる対談の続きをお届けします。（全2回の2回目／はじめから読む）

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右・響子さん 左・桃子さん

桃子 祖母が4月29日に亡くなって母の顔面麻痺が始まり、ゴールデンウィークに入っちゃったから受け入れてくれる病院も全然なくて。で、どんどんひどくなって笑ってるのに半分だけ真顔みたいなのがずっと続いていました。

響子 そんな状態で喪主を務めたわけなんですが、私の中に佐藤愛子のかけらがいっぱいあるんですね。母が言いそうな言葉というのがいつも頭に浮かぶようになっていて。「本当にありがとうございました。102歳まで支えてくださいました」と挨拶しながら泣いている時に、「顔曲がりの喪主は参ったね」というのが母の言葉として聞こえてくるんですよ。今もこのトークイベントが始まる前に、たくさんの人がお見えになってて緊張するなと思ったら、「まあなんてことないよ」と母が言っている声が聞こえてくるんです。「私なんかね、何度もこんなこと経験してるんだよ」って。

桃子 喪主の挨拶をしているとき、さすがにみんな涙していました。喪主の顔は歪んでるけど、そこには祖母が多分いたんでしょうね。

響子 母が90を超えた頃に終活ノートを作るって言い出して、お葬式は、斎場は絶対嫌だからね、家かお寺じゃないとって言ってたんです。お寺さんでやるのは高くつくと聞いたら、じゃあ自宅だ、自宅じゃないとダメだと言って。でもお寺に関しては、骨は墓に入れるけど戒名いらないからお寺さんにそう言っといてって言うんですよ。しょうがないのでお寺さんに電話して伝えると、大黒さんがすごく困った声で「あのう、戒名がないとお墓には入れられないんです」と。それを母に言うと「わかった。じゃあいいや、坊主にはつけてもらわないで自分でつける。『憤怒』って入れよう！」って言い出したんです。

「ラップ音だって、雷みたいなのを立てるからね」と、なにかと化けて出るという佐藤愛子

響子 私が「成仏する気ないでしょう？ そんな名前つけてたら成仏できないよ」と言うと、「でも面白いじゃない。来た人はきっと喜ぶ」って。「お葬式に来る人で、面白いことを期待して来る人なんていないから喜ばないよ。だからもう、本当に死ぬ時ぐらい真面目に死のうよ、おとなしく死のうよ。お坊さんに任せよう」って頼んだんですよね。それでお坊さんにつけていただいたんですが、まあなんかこんなもんかねという感じでした。

桃子 「憤怒」は入れなかったよね。

響子 そんな冗談じゃないですよ。また成仏できなくて幽霊で出られたら、私、やりきれないですからね。

桃子 そうじゃなくたって、なんかすぐ化けて出るとか言うんです。お花や香典は断る、偲ぶ会をやったら化けて出るとか……化けて出る条件多すぎ。

響子 「私はね、ラップ音だってね、すごい雷みたいなのを立てるからね！」って言うんですよね。だからいつか来るかな、来るかなって思ってますけど。

桃子 バチーンとすごい大きいのがきたら祖母だなって思いながら聞きますよね。

桃子 葬儀を家でやるので花屋さんが来て、いつも祖母が椅子に座ってテレビを見ている場所を全部片付けて、あっという間に祭壇を作って棺を置いて。応接間のお客様に座っていただくソファーを参列者の方に座っていただくように並べて、という風にしたんですよ。

それでいよいよ明日は葬式だ、荼毘だ、となった時に、母が最後の夜だから祖母と一緒に寝ると言い出して。でも一人で遺体の横に寝るのは嫌だからあんたも来なさいと言うので、親子3人、川の字で寝たんです。

響子 その晩、私は母に便箋7枚分の手紙を書きました。みなさんには話せないくらい、くっだらないことばっかり。「あんた、よくそんなつまらんこと覚えてるね」って言われるようなことを書いたんです。母に笑ってほしかったので。私が書いた本と手紙を納棺して一緒に寝たら、翌朝、目が覚めると隣で桃子が大号泣していたんですよ。

孫の夢枕に立った佐藤愛子は「これ本当に助かるのよね」と杖を振り回した

桃子 私は身近な人が亡くなると夢で見るというのがよくあって。猫が死んだ時も猫の夢を見たし、仲良くさせてもらっていた占い師さんが亡くなった時もその方の夢を見ていたんですが、だいたい夢の中で、「私も行かなきゃいけないから」とかって言うんですよ。

響子 亡くなった方が？

桃子 そう。だから夢枕に立ってくれてるのかなと、まあ勝手に思ってるんですけど。祖母もその夜に夢枕に立って、旅支度をしてるんですよ。そうそうお通夜の前に、なぜお通夜で夜通し線香を絶やさないようにするのかをふと疑問に思ってネットで調べたんです。その昔、死亡確認が今ほどちゃんとしていなかった頃、仮死状態で遺体が起き上がることがあって、そうすると葬式が中止になるから、生き返るかどうかを確認するために通夜をするという風習があるんだというのを知ってそうなのかと思って、そのお通夜の日に寝たんですね。そうしたら祖母がいたので、うわ、生き返った！と思ったんですよ。

桃子 でも、旅支度をしているから、もうどこかに行くんだなというのが夢の中でわかって。祖母が「着物もきれいにしてもらってね」と言っているんですよね。さっき納棺師の方がきれいに着付けしてくれたからかな、祖母のお気に入りの着物を帯と一緒に二着ほど緒に入れたりしたからそのことかな、と思って。そういったお気に入りの着物を小さいタンスの中に入れて、そのタンスを持ってあの世に行くつもりみたいで。あと納棺の際に草鞋や杖や編み傘とかを入れるじゃないですか。その中の杖を持って「いや、これ本当に助かるのよね」って言いながら振り回していたんです。そこで目が覚めたんですよ。

響子 「随分きれいにしてくれたね」って言ったんでしょ。

桃子 そう、納棺師の人がすごく丁寧にやってくれたんだなと起きて感じました。夢の中で私は泣かなかったんですけど、起きた瞬間に、祖母と最後の会話だったと思って、わって泣いて。それまで祖母が亡くなったことに関しては結構ドライだったんです。102年もこの地球の重力重たいだろうな、肉体重たいだろうな、今までお疲れ！みたいな気持ちだったんですが、その夢を見た時は本当に最後だなと思って込み上げてくるものがありましたね。

面白がって笑うことが作家・佐藤愛子への一番の供養

響子 ようやくね、母が仲の良かった人と会えるな、と私も本当にそう思いました。その空想をしているのは楽しかったですよ。遠藤周作さんがやってきて「佐藤君、今頃来たのか。憎まれっ子世にはばかるっていうやつか」って言って、母が「何を言うか」って答えたり、北杜夫さんが現れて「愛ちゃんはね、僕よりも悪者だから長生きしたんだぞ」って言って、遠藤さんと母が笑ったり。中山あい子さんも「愛子さん、今頃来たの？ 何してたの？ 100まで生きて書いてたの、はあー!? 大したもんだね」って言ってるとか、そういうことをずっと空想していると悲しみが紛れて楽しい気持ちになりました。私たちが乗り越えなければならない辛さはあるけれど、亡くなった人は幸せであってほしい。母は幸せになっていると私は思っています。やっぱり我々がワーワー泣いてたら、本人もしょげて泣きたい気持ちになるでしょうし。

桃子 100まで生きたら、逆におめでたいと思わないと。

響子 本当にそうですね。面白いこと書くねって言って笑ってあげるのが一番の供養だと思います。

撮影 細田忠

佐藤愛子（さとう・あいこ）

1923年大阪府生まれ。甲南高等女学校卒業。小説家の佐藤紅緑を父に、詩人のサトウハチローを異母兄に持つ。69年『戦いすんで日が暮れて』で第61回直木賞、79年『幸福の絵』で第18回女流文学賞、2000年、65歳から執筆を始めた佐藤家3代を描く『血脈』の完成により第48回菊池寛賞受賞。15年『晩鐘』で第25回紫式部文学賞を受賞。17年旭日小綬章を受章。

響子（きょうこ）

杉山響子 1960年生まれ。玉川大学文学部卒。両親の離婚後、母の佐藤愛子と暮らす。著書に『物の怪と龍神さんが教えてくれた大事なこと』『憤怒の人 母・佐藤愛子のカケラ』。

桃子（ももこ）

杉山桃子 1991年生まれ。立教大学文学部卒。「青乎(あお)」名義で、映像や音楽作家として活動する。著書に『佐藤愛子の孫は今日も振り回される』。

（佐藤 愛子,杉山 響子,杉山 桃子／ライフスタイル出版）