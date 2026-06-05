【探偵！ナイトスクープ】祖母に金銭要求…200万円借金している芸人 使い道を寛平探偵が調査→意外な事実判明へ
きょう5日放送のABCテレビ『探偵！ナイトスクープ』（毎週金曜 後11：17 ※関西ローカル）では、間寛平探偵が「祖母に200万円借りている芸人の孫」を調査する。
【動画】「ええ」「無茶苦茶や」祖母に金銭要求…200万円借金している芸人を調査
「祖母に200万円借りている芸人の孫」の依頼者は三重県の女性（51）。大阪で芸人として頑張っている依頼者の長男。ただ、芸人としては名も売れず、バイトに明け暮れる日々を送っている。しかし毎月毎月、祖母に「3万4千円振り込んで」「2万8千円振り込んで」…と何度もメールで金銭を要求し、祖母も孫が不憫に思い「分かった」と返事をすると、最初は3万4千円と言っていたのに、「3万6千円お願いします。すみません。ちゃんとします。これで本当に最後にします」と金額が毎回増えるのだ。「これが最後。ちゃんとします」…もうこの言葉を何度聞いたことか。長男のこの言葉は2年以上続き、総額200万円以上振り込んでいる。
バイトもしていると聞いているが、なぜこんなにお金がないのか、一体何に使っているのか、聞いても教えてくれない。このままでは、祖母は長男のせいで破産してしまう。私も祖母も、老後が楽に過ごせない。長男が一体何にお金を使っているのか、調べてもらえないだろうか、というもの。「野良犬」というコンビを組む依頼者の長男・カイトに対し、祖母は「みんなに優しい」と言うが、LINEは金銭の要求ばかり。
そこで、母、祖母、寛平探偵の3人で彼の家に乗り込むも、同居している幼なじみの相方は事実を知り、驚きを隠せない。しかし、ギャンブルも女性遊びもしていないとか。そこへクズ芸人の岡野陽一が登場。野良犬と所属する会社の社長とのニセの飲み会をセッティングし、岡野がいろいろと聞き出せば、意外な真実が判明する。長男が月10万円はつぎ込んでいるものとは。
このほか、松井ケムリ探偵の「亡き母がくれたぬいぐるみを蘇らせて」、田村裕探偵の「信号待ちの間に堂島ロールは買える？」を届ける。
【動画】「ええ」「無茶苦茶や」祖母に金銭要求…200万円借金している芸人を調査
「祖母に200万円借りている芸人の孫」の依頼者は三重県の女性（51）。大阪で芸人として頑張っている依頼者の長男。ただ、芸人としては名も売れず、バイトに明け暮れる日々を送っている。しかし毎月毎月、祖母に「3万4千円振り込んで」「2万8千円振り込んで」…と何度もメールで金銭を要求し、祖母も孫が不憫に思い「分かった」と返事をすると、最初は3万4千円と言っていたのに、「3万6千円お願いします。すみません。ちゃんとします。これで本当に最後にします」と金額が毎回増えるのだ。「これが最後。ちゃんとします」…もうこの言葉を何度聞いたことか。長男のこの言葉は2年以上続き、総額200万円以上振り込んでいる。
そこで、母、祖母、寛平探偵の3人で彼の家に乗り込むも、同居している幼なじみの相方は事実を知り、驚きを隠せない。しかし、ギャンブルも女性遊びもしていないとか。そこへクズ芸人の岡野陽一が登場。野良犬と所属する会社の社長とのニセの飲み会をセッティングし、岡野がいろいろと聞き出せば、意外な真実が判明する。長男が月10万円はつぎ込んでいるものとは。
このほか、松井ケムリ探偵の「亡き母がくれたぬいぐるみを蘇らせて」、田村裕探偵の「信号待ちの間に堂島ロールは買える？」を届ける。