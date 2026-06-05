犬が『得意げな表情』を見せる心理

1.自慢したい

犬はお気に入りのおもちゃで遊んでいるとき得意げな表情をすることがあります。特に近くに年下の犬や同居犬がいるとこのような行動をとることが多いです。

まるで『良いでしょ』と自慢しているようです。良いものを手に入れると自慢したくなるのは人間と同じですね。

2.褒めてほしい

犬はトイレを済ませたあと飼い主の前に来て得意げな表情をすることがあります。決められた場所でトイレをして褒められた経験があると、褒めてもらいたくて報告に来るのでしょう。

他にも留守番をしていて飼い主が帰ってきた、ごはんを残さず食べたなど、どこか得意げな表情をして近づいてくるときがあります。

3.注目してほしい

犬は自分に注目してほしいとき、飼い主の視界に入ろうとして見つめてきたりウロウロしたりします。犬は群れで生きる習性があるので、飼い主にはいつも自分を見てほしいと思っています。

犬がやけに存在をアピールしていたら、かまってあげる時間が少ないのかもしれません。自分だけの時間がほしい犬もいますが、群れのリーダーには自分を見てほしいとどこかで思っています。

得意げな表情をしていたら飼い主がかまってくれた、喜んでくれたという経験があると犬は繰り返すようになります。

4.食べ物が欲しい

目をキラキラさせてオスワリやオテをしたら食べ物がもらえたという経験があると、犬は飼い主の近くに来て得意げな顔で良い子になります。

可愛くてつい食べ物をあげてしまう人は多いです。ですが肥満の原因になったり、人間の食べ物であれば犬の体に害があるものが入っている可能性があるので気をつけなくてはいけません。

5.一緒にいたい

『いつも飼い主がそばにいるから大丈夫』と思っている犬は得意げな顔をします。かわいらしいのですが、飼い主の姿が見えなくなると不安がるようであれば問題があります。

家の中で飼い主が他の部屋に行っただけで鳴く、物を壊す、自分の皮膚を爛れるまで舐めるなどしていたら分離不安症の可能性があります。

飼い主がすべき対応

飼い主の言うことをきかせる

散歩中飼い主のあとをついて歩く、屋外でフリーにしても呼び戻しできるといったしつけはできていますか？基本的なことですができていない犬は多いでしょう。

言うことをきかない犬は年下の犬や同居犬に偉そうな態度をとることが多いです。酷い場合はマウンティングやケンカに発展します。

小さなことでも褒める

犬にとって飼い主に注目される、褒められるというのは最高のご褒美です。子犬のうちは覚えることが多いので、褒められる機会が多いです。

ですが成犬になると必要なコマンドを覚え、褒められる機会も減ります。飼い主に見てもらえないことから寂しさを感じるようです。

良い子に留守番ができたなどの小さなことでも良いので、愛犬をよく褒めてあげてください。

他の人や犬に会う機会を増やす

飼い主と離れられない犬は、家族以外の人や犬と接する機会が少なくて社会化できていないことが多いです。

たまには愛犬をドッグランや犬が入れる商業施設に連れていきましょう。他の人に撫でられたり、他の犬とニオイを嗅いだりするうちにいつも飼い主が一緒でなくても大丈夫だとわかるようになります。

まとめ

犬にいけないことは「いけない」と教え、褒めるときはしっかり褒めることは大切です。ついつい愛犬を甘やかし、自分も離れられなくなってしまうという人は多いのではないでしょうか？

他の人や犬とのつきあいがないと、飼い主も犬も社会性が身につかなくなります。他の人とのつきあいも大切にしながら、犬とは上手くつきあっていきましょう。