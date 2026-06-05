壁際も溝も引いた時もしっかり吸引。シャークのフラッグシップクリーナーで家中を効率良く掃除しよう

日々こまめに掃除をしていても、なかなか汚れが取れず何度も同じ場所に掃除機をかけたり…想像以上に毎回時間が取られていませか？ それって、掃除機の吸引力に問題があるのかも。1度でささっと汚れが取れればそれだけ楽だし、時短にも繋がります。

もっと効率よく掃除がしたい！ ならば、シャークニンジャから登場の新作「Shark PowerClean 360 PRO（シャーク パワークリーン サンロクマル プロ）」（9万9000円）をチェックしてみてはいかがでしょう。

日本国内で販売されるShark製品の中でも最上位のパワーコードレスクリーナーとなる「Shark PowerClean 360 PRO」。前モデルと比較すると、約20％も吸引力がアップ。普段の掃除をよりスムーズに、そして短時間でキレイにできるなんて、嬉しい限りです。

ユーザーの圧倒的な掃除性能を求めるニーズに応ずるべく誕生した新作で、“いつもの掃除の仕方でも難しい場所からゴミを取り除く”を目指し開発を進められたクリーナーです。

前モデルと比較して20%の吸引力アップに加え、壁際を検知して吸引力を最大5倍にアップする“エッジセンサー”を搭載。加えて、ゴミの量に応じて吸引力を自動調整する「iQゴミセンサー」も装備。さらに、床の種類でブラシの回転速度の自動調整を行う“フロアセンサー”を加えた3つのセンサーで、よりスピーディな掃除をサポートします。

さらに、新たにヘッド部分に“アクティブシールフラップ”を採用。フラップが前後に開閉する構造でゴミと空気の流路が生まれ、手前に引いた時に後ろからも一気にゴミが引き込めるなど、吸引力がググッとアップする構造となっています。

また、前後左右どこからでもゴミを吸引するShark独自の“360°クリーニング”もアップデート。壁際に加えて手前に引いた時、さらに床の溝や家具下、そしてカーペットのゴミ取りなど、日々の掃除でゴミを取り残しやすい場所を重点的にキレイにできるようになっています。

ダストカップ部分も進化。掃除中に「あれ？ 吸引力が…」なんてこともありません。吸い込んだゴミを分離することで、フィルターの目詰まりを未然に防ぎ、吸引力に加えてパワフルな掃除性能も同時にキープしてくれます。

なお、青色LEDをヘッド部分に搭載しているので、見えにくいホコリや細かいゴミを可視化。取り残しをなくし、徹底的な掃除も可能になります。

自動ゴミ収集ドックにも注目。約60日間分集積できるので約2カ月に1度のお手入れでも大丈夫。だから普段の掃除でゴミが飛び散ったり、手が汚れたりなんてことは起こりません。本体のダストカップが常に空の状態となるので、吸引力キープにもひと役。なお、お手入れが楽になる“フィルターケア機能”や、排出する空気もHEPAフィルターで常にクリーンな状態に。

ほかにもパイプが曲がってソファなど家具の下を掃除しやすいFLEX機能が付いていて、さらに髪の毛などが絡まりづらいからお手入れもスムーズ。またハンディクリーナーとしても使えるなど、便利な機能満載。カラーはインテリアにも馴染むミッドナイトブラックとメタリックペタルベージュの2色。スタイリッシュだから見えるところに出したままにしやすいのもいいですよね。

>> シャークニンジャ

＜文／GoodsPress Web＞

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