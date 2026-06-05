頑張っているのに、なぜか伸びない。そんな感覚を抱いたことはないだろうか。本も読んでいるし、情報収集もしている。それでも、成果につながらない。成長している実感が持てない。そう感じている人は多い。

では、どうすればいいのか。 『会社から期待されている人の習慣115』 の著者であり、815社・17万3000人の働き方を分析してきた越川慎司氏と、 『仕事ができる人の頭のなか』 の著者であり、累計195万部を突破したベストセラー作家の木暮太一氏による対談に、その答えがあった。それは、特別な才能でも難しいスキルでもない。むしろ、誰にでもできる。しかし、多くの人ができていない“シンプルすぎる習慣”だった。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

「活躍し続ける一流」がやっていること

越川慎司（以下、越川）：木暮さんは出版コンサルタントの仕事をしていますが、出版は限られた人だけがやるべきことだと思いますか？

木暮太一（以下、木暮）：これは断言できます。出版は、みんな絶対にしたほうがいい、です。

理由はいくつかあって、まず社会に与えるインパクトが格段に大きくなります。他者からの評価や見られ方も全然変わってくる。

でもそれだけじゃなくて、自分の中で考えが整理されて、ちゃんと形になっていくんですよ。

本を出さないと、固まっていないセメントみたいな感じで、ドロドロしたまま時間が過ぎていく。本を出すことでそれがブロックになって、どんどん積み上がっていく感覚があります。

まだ修行中だという方も、出版を目指すことで自分の中のいろんなものが固まってきて、それが踏み台になって新しい自分が見えてくると思います。

越川：「固まっていないセメント」という表現、すごくわかりやすいですね。

書くことで自分の思考が整理されていくというのは、多くの発信者が共感するんじゃないかと思います。

木暮さん自身は、最新刊『仕事ができる人の頭のなか』を含めて、累計195万部を超えていますが、毎回毎回ネタが尽きてくる感覚はないんですか。

木暮：不思議なことに、一冊書き終わると次の本のネタが自然と生まれているんですよ。

書いている最中に生まれるというよりも、書き終わったときに湧き出てくる感じです。

越川：それはどういう仕組みなんでしょう。

木暮：自分でもいろいろ考えてみたんですが、私の書き方でいうと、最終的に本になるのを100だとすると、200の原稿を書くんです。倍書く。

そして200を書くために、500の勉強をする。500勉強して200書いて、それを100に凝縮して出す。

となると、勉強しても使わなかった300と、書いたけど捨てた100がある。これがもったいないなと思いながら毎回捨てているんですが、この中から「次はこういうことを書きたい」「これだったらこういうことが言える」というアイデアがどんどん出てきてしまうんですよ。

捨てるのがもったいないから、次のテーマが生まれてくるという感じです。

越川：つまり一冊書くために、普通の人が一冊書くエネルギーの5倍をかけているということですね。その量が質を生む。

木暮：そういうことだと思います。

しかも私の書き方の特徴として、その500の勉強の中に、あまり関係なさそうなものも意図的に含めるんです。漫画とか、映画とか。

今回の『仕事ができる人の頭のなか』を書いたときも、ドラゴンボールを読み返しましたし、スラムダンクも読み直した。さらに、読んだことのない、自分的にはあまり興味が持てない漫画も読んでみたりしました。

一流は、「興味のないこと」も吸収し続ける

越川：その話を聞いて、私が『会社から期待されている人の習慣115』でとりあげた習慣を思い出しました。

AIの使い方に関する習慣なんですが、優秀な人たちは、あえて「自分が興味のないもの」に関する情報をAIに教わっていたんです。

期待されている人たちは「AIから直接教わる時間」を月平均1.3回設けています。これは一般社員における頻度の7倍です。

なかには、あえて興味のない分野をAIから学ぶ習慣を持つ人もいました。

たとえば、ある人材サービス企業の役員は、毎週日曜の夜に30分間、AIに教わる時間を設けているといいます。

量子コンピュータ、宇宙ビジネス、バイオテクノロジー、現代アート……。自分の専門とは無関係のテーマについてAIに尋ね、知識を得ているそうです。

――『会社から期待されている人の習慣115』より

この習慣がある人は、上司だけでなく、同僚や他部門の社員も含めた360度評価の結果が20％も高かったこともわかりました。

目的や興味にとらわれずに、つねに新しい情報を吸収し続けることが、長く支持され、活躍するために大事なことなのかもしれませんね。

（本稿は、 『会社から期待されている人の習慣115』 の著者・越川慎司さんと、 『仕事ができる人の頭のなか』 の著者・木暮太一さんによる対談をもとにした書き下ろし記事です）

越川慎司（こしかわ・しんじ）

株式会社クロスリバー 代表取締役社長

日系通信会社や外資ベンチャーなどを経て2005年にマイクロソフト米国本社へ入社。その後、日本マイクロソフトの役員としてExcelやPowerPointなどの事業責任者を務める。2017年には週休3日・複業を実践する会社、株式会社クロスリバーを設立し、800社以上の働き方改革を支援。年300回以上提供する企業向けオンライン講座の受講者満足度は平均96％、行動に移す受講者は95％以上。著書は『世界の一流は「休日」に何をしているのか』（クロスメディア・パブリッシング）や、『AI分析でわかった トップ5%社員の習慣』（ディスカヴァー・トゥエンティワン）など33冊、累計130万部。NHK、TBS、テレビ東京、PIVOT、NewsPicksやReHacQなどメディア出演多数。