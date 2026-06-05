AIが「使えるかどうか」は、人間側の「使い方」で決まります。

そう語るのは、グーグル、マイクロソフト、NTTドコモ、富士通、KDDIなどを含む600社以上、のべ2万人以上に思考・発想の研修をしてきた石井力重氏だ。そのノウハウをAIで誰でも実践できる方法をまとめた書籍 『AIを使って考えるための全技術』 が発売。全680ページ、2700円のいわゆる“鈍器本”ながら、「AIと、こうやって対話すればいいのか！」「値段の100倍の価値はある！」との声もあり話題になっている。思考・発想のベストセラー『考具』著者の加藤昌治氏も全面監修として協力し、「これを使えば誰でも“考える”ことの天才になれる」と太鼓判を押した同書から、AIの便利な使い方を紹介しよう。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

AIを使って「思考の整理」をする

AIを仕事の効率化や自動化だけに使うのは少々もったいない。

アイデア発想や問題解決といった「頭を使う作業」にもAIは活用できる。

ただし、適当な聞き方をしても質の良い回答は得られない。

ロクでもない回答が返ってきてしまうときには、人間側の質問（プロンプト）が適切でないことがほとんどだ。

たとえば、思考を整理することにも、AIは活用できる。

それが、『AIを使って考えるための全技術』で紹介されている技法「アイデアスケッチ」だ。

そのプロンプトが、これだ。

＜技法「アイデアスケッチ」のプロンプト＞

〈アイデアを出したスレッドに続ける、もしくはアイデアを記入する〉

このアイデアを「アイデアのタイトル1行」および「アイデアの詳細内容3行」という形式で記述してください。誰向けの、何で、狙いは何かが、なんとなくわかるようにしてください。方向性を大きく変えて3パターン書いてください。

――『AIを使って考えるための全技術』（290ページ）より

一流が使うAI技法「アイデアスケッチ」

この技法は、とりとめのないアイデアをまとめるためにも使える。

長い文章で説明すると伝え漏れがないようで安心できるが、聞き手はそのアイデアのポイントがどこなのか迷ってしまう。

そこで、この技法の出番だ。

たとえば、家を建てようとしていて、実現したいアイデアがあるとしよう。まだ思いつき程度のアイデアの細部を詰めていきたい。そんなときは、この技法を使ってAIにこう問いかけてみる。

＜AIへの質問＞

〈将来は2人の子どもを持ちたいと考える30代の夫婦です。自分たちらしい家をつくろうとしています。そのなかで次のようなアイデアが出てきました。「モジュラー壁と隠し通路の組み合わせ：モジュラー壁を使って家のレイアウトを柔軟に変更できるようにし、その一部に隠し通路を設けます。これにより、家の中での冒険や発見の楽しみを提供し、同時に家の機能性も高めます。ホームパーティーの日に、来客の目に触れずに家の外に出られる動線が作れる、なんてことができそう」〉

このアイデアを「アイデアのタイトル1行」および「アイデアの詳細内容3行」という形式で記述してください。誰向けの、何で、狙いは何かが、なんとなくわかるようにしてください。方向性を大きく変えて3パターン書いてください。

「長すぎ」「これ、アイデアと言えるの？」と感じてしまうような内容も、AIは要約してくれる。

余談だが、「1行＋3要素」にアイデアをまとめられると、職位がかなり上の人にアイデアを説明するプレゼンテーションなどでも使える。

忙しい人は、長ったらしい説明なんて聞いてくれない。「要するに」の形でまとめたアイデアスケッチは、一瞬で概要を伝えるのに最適なのだ。

さて、このアイデアと言えるのかどうかもわからない、とりとめのない文章、AIはどうまとめるのだろう。

＜AIの回答＞ タイトル：モジュラー冒険の家

対象：冒険心旺盛な家族。

概要：モジュラー壁を使用して家のレイアウトを柔軟に変更できるデザイン。

目的：家の中での新しい発見や冒険を楽しみながら、日常生活の機能性も高める。 タイトル：シークレットパスウェイホーム

対象：プライバシーを重視する家族。

概要：隠し通路を備えたユニークな家のデザイン。

目的：家族のプライバシーを保ちつつ、ホームパーティーなどで来客に驚きを与える要素を提供。 タイトル：フレキシブルデザインのパーティーハウス

対象：ソーシャルイベントを楽しむ家族。

概要：モジュラー壁を活用し、パーティー用の特別な動線やスペースを作れる家。

目的：家族の日常とソーシャルイベントのための空間を柔軟に分けることで、多目的な利用が可能に。

「タイトル」が冠され、「対象」「概要」「目的」と、具体的に整理された。

ハウスメーカーや建築家との打ち合わせに持参してみると、「じゃあ、〜〜もできますよ」なんて、4つめ、5つめの追加アイデアを提案してくれるかもしれない。

当初のとりとめもないアイデアをだらだらと話すよりも、イメージが的確に伝わり、打ち合わせも格段とスムーズになるだろう。

思いつきや、抽象的な思考の肉付けをしたいとき、ぜひ技法「アイデアスケッチ」を活用してはいかがだろうか。